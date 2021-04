Un porte-parole de l’American Petroleum Institute, le plus grand groupe commercial de l’industrie pétrolière et gazière, a déclaré que le groupe travaillait avec l’administration Biden « pour soutenir la réglementation directe du méthane pour les sources nouvelles et existantes grâce à un nouveau processus d’élaboration de règles ».

Les grandes sociétés pétrolières et gazières comme BP, Shell et Exxon, qui ont promu le gaz naturel comme carburant plus propre que le charbon, ont exprimé leur soutien à la réglementation du méthane.

L’effort de Trump pour démanteler la règle a été une victoire pour l’industrie pétrolière et gazière, qui comprend près de 30% des émissions de méthane américaines. Les petites sociétés pétrolières et gazières et les lobbyistes des combustibles fossiles qui ont soutenu le démantèlement de Trump ont fait valoir que la réglementation sur le méthane était trop chère.

Lors d’un briefing avant le vote du Sénat, Schumer a déclaré que le vote était l’une des mesures les plus importantes que le Congrès puisse prendre pour lutter contre le changement climatique. « C’est un très gros problème », a déclaré Schumer. « Le méthane est l’une des choses les plus toxiques que nous puissions mettre dans notre atmosphère. »

L’adoption du projet de loi rétablirait les normes de performance 2012 et 2016 pour les nouvelles sources de pétrole et de gaz naturel fixées par l’administration Obama. Le démantèlement de l’administration Trump l’année dernière a éliminé les exigences fédérales imposées aux sociétés pétrolières et gazières de surveiller et de réparer les fuites de méthane des pipelines, des installations de stockage et des puits.

La Chambre dirigée par les démocrates devrait approuver la mesure et l’envoyer au président Joe Biden. La Maison Blanche soutient l’adoption du projet de loi, selon une déclaration mardi du Bureau de la gestion et du budget.

Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, ainsi que le sénateur Martin Heinrich, D-NM, Angus King, I-ME, et Edward Markey, D-Mass., Ont présenté la résolution en vertu de la Congressional Review Act, une loi qui permet au Congrès de renverser rapidement les règlements d’une administration précédente avec un vote à la majorité simple et une signature du président.

Le vote 52-42 met en place le premier rétablissement officiel de l’une des plus de 100 réglementations climatiques démantelées par l’administration Trump. La réglementation du méthane, un composant principal du gaz naturel, est essentielle pour faire progresser l’objectif du président Joe Biden de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis par rapport aux niveaux de 2005 au cours de la prochaine décennie et d’atteindre une économie nette zéro d’ici 2050.

Le vote du Sénat a également été bien accueilli par les scientifiques et les groupes environnementaux qui ont longtemps déclaré que la réduction des émissions de méthane était vitale pour éviter les pires impacts du changement climatique.

Le méthane est 84 fois plus puissant que le dioxyde de carbone et représente 10% des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Le méthane ne dure pas non plus aussi longtemps que le dioxyde de carbone dans l’atmosphère, ce qui en fait une bonne cible pour réduire plus rapidement le réchauffement climatique, en plus des efforts visant à réduire les émissions de carbone.

« Ce vote renforce la direction du président Biden, dans son ordre exécutif du premier jour, pour que l’EPA fixe des limites strictes à la fuite de méthane généralisée des opérations pétrolières et gazières nouvelles et existantes à travers le pays », a déclaré David Doniger, directeur stratégique principal du climat. et programme d’énergie propre au Conseil de défense des ressources naturelles.

Émissions de dioxyde de carbone et de méthane atteint des sommets records en 2020 malgré les verrouillages mondiaux pendant la pandémie de Covid-19, D’après les recherches de la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Une telle augmentation soutenue des émissions pourrait réchauffer l’atmosphère de 3 à 4 degrés Celsius d’ici la fin du siècle, ce qui est nettement plus élevé que l’objectif de l’accord de Paris sur le climat de maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Environmental Research Letters suggère qu’une poussée pour réduire les émissions de méthane de l’industrie pétrolière et gazière, l’agriculture d’autres sources humaines pourrait ralentir le réchauffement climatique de près de 30%.

« Le vote bipartisan d’aujourd’hui marque le début du rétablissement d’une politique raisonnable sur le méthane au niveau fédéral », a déclaré Dan Grossman, directeur principal des affaires réglementaires et législatives à l’Environmental Defence Fund.

« Les producteurs de pétrole et de gaz, les défenseurs de l’environnement et les membres des deux parties conviennent que nous devons remettre la réglementation sur le méthane sur les rails », a déclaré Grossman.