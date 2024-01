Le Sénat rejette la résolution de Sanders exigeant que Biden fasse rapport sur la conduite israélienne en matière de droits humains à Gaza

Le Sénat américain a voté mardi soir à une écrasante majorité en faveur du dépôt d’une résolution du sénateur progressiste Bernie Sanders qui aurait exigé que l’administration Biden fasse rapidement rapport sur les pratiques d’Israël en matière de droits de l’homme pendant sa guerre contre Gaza, qui fait actuellement l’objet d’une Cour pénale internationale. cas de génocide.

Sanders (I-Vt.) – qui a suscité l’ire des progressistes en s’opposant au cessez-le-feu à Gaza – avait tenté de forcer un vote en salle sur sa résolution privilégiée, qui est basée sur l’article 502B(c) de la loi. Loi sur l’aide étrangère. Cependant, les législateurs de la Chambre haute ont voté par 72 voix contre 11 pour torpiller la mesure de manière préventive.

Les sénateurs qui ont voté contre le dépôt de la mesure étaient : Laphonza Butler (Démocrate de Californie), Martin Heinrich (DN.M.), Mazie Hirono (D-Hi.), Ben Ray Luján (DN.M.), Ed Markey ( D-Mass.), Jeff Merkely (D-Ore.), Rand Paul (R-Ky.), Chris Van Hollen (D-Md.), Elizabeth Warren (D-Mass.), Peter Welch (D-Vt. ), et Sanders.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu “doit comprendre qu’il ne reçoit pas de chèque en blanc du Congrès américain”, a déclaré Warren. “Nous avons la responsabilité de nous lever maintenant et de dire que, compte tenu de la manière dont Netanyahu et son cabinet de guerre de droite ont mené cette guerre, nous avons de sérieuses questions que nous sommes obligés de poser avant d’aller plus loin dans notre soutien.”

Henri dit sur les réseaux sociaux après le vote, “tout en continuant à défendre le droit d’Israël à se défendre, nous devons rester fermes dans notre engagement à protéger les civils innocents”.

“Cela signifie veiller à ce que nos armes soient utilisées uniquement conformément au droit américain, au droit humanitaire international et au droit des conflits armés”, a-t-il ajouté.

Le Foreign Assistance Act, adopté sous l’administration Kennedy, autorise le Congrès à « demander des informations sur les pratiques d’un pays particulier en matière de droits de l’homme et à modifier ou mettre fin à l’aide de sécurité américaine à ce pays à la lumière des informations reçues ».

La résolution de Sanders aurait obligé l’administration Biden à fournir un rapport sur les violations des droits israéliens dans un délai de 30 jours, après quoi les législateurs du Congrès pourraient envisager de suspendre l’aide.

Les États-Unis ont fourni à Israël plus de 150 milliards de dollars en aide militaire depuis sa création en 1948 – en grande partie grâce au nettoyage ethnique des Arabes de Palestine – et donne actuellement à Israël 3,8 milliards de dollars d’aide armée annuelle. Le président Joe Biden a répondu aux attaques menées par le Hamas le 7 octobre en demandant 14,3 milliards de dollars supplémentaires au Congrès, tout en contournant les législateurs pour accélérer l’aide armée « d’urgence » à l’allié clé du Moyen-Orient.

“Que cela nous plaise ou non, les États-Unis sont complices du cauchemar que vivent actuellement des millions de Palestiniens”, a déclaré Sanders au Sénat avant le vote.

“Il ne devrait pas être controversé de se demander comment les armes américaines sont utilisées”, a-t-il déclaré. dit plus tôt mardi. “Nous devrions tous vouloir cette information. Si vous pensez que la guerre a été aveugle, comme moi, alors nous devons poser cette question. Si vous pensez qu’Israël n’a rien fait de mal, alors cette information devrait étayer cette croyance.”

Le vote de mardi a eu lieu dans le contexte des bombardements incessants et de l’invasion terrestre de Gaza par Israël, qui ont tué au moins 24 285 Palestiniens – pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées – tout en en blessant plus de 61 100 autres et en laissant plus de 7 000 disparus depuis le 7 octobre. % de la population de Gaza a été déplacée de force, et des médecins et des responsables des Nations Unies ont déclaré mardi que des enfants mouraient désormais de faim dans l’enclave assiégée.