Le Sénat rejette la mesure visant à examiner le bilan d’Israël en matière de droits humains comme condition à l’aide

Mardi, le Le Sénat a voté contre une résolution qui aurait préparé le terrain pour que le Congrès impose des conditions à l’aide militaire américaine à Israël – annulant ce qui a été jusqu’à présent l’effort le plus sérieux du Capitole pour demander des comptes à l’allié américain pour son assaut brutal sur Gaza.

Présentée par le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., en décembre, la résolution aurait exigé que le Département d’État soumette un rapport au Congrès sur les allégations selon lesquelles Israël aurait commis des violations des droits de l’homme, et si et comment les États-Unis ont joué un rôle et répondu à ces violations. de tels actes. Si le projet de loi avait été adopté et que le Département d’État n’avait pas soumis le rapport dans les 30 jours, l’aide américaine à Israël aurait été gelée. Si le Département d’État avait soumis un rapport au Congrès, l’aide américaine à Israël aurait pu être soumise à un vote, donnant au Congrès la possibilité de conditionner, restreindre ou mettre fin à l’aide à la sécurité d’Israël (ou de ne rien faire du tout). De tels votes n’auraient nécessité qu’une majorité simple pour être adoptés.

Lors du vote mardi soir, le Sénat a voté par 72 voix contre 11 pour déposer la résolution, la tuant ainsi.

“C’est franchement historique que ce vote ait eu lieu”, a déclaré Andrew O’Neill, directeur législatif du groupe de défense politique Indivisible. « À première vue, le nombre de sénateurs disposés à voter comme celui-ci il y a quelques semaines aurait été nul. »



Israël reçoit chaque année des milliards de dollars d’aide américaine, ce qui en fait le plus grand bénéficiaire de l’aide américaine en matière de sécurité dans le monde. À la suite de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, le président Joe Biden a demandé au Congrès d’approuver une aide supplémentaire de 14 milliards de dollars à ce pays, dont la guerre de représailles contre Gaza a tué plus de 24 000 Palestiniens.

La résolution de Sanders était basée sur le Foreign Assistance Act, qui interdit au gouvernement américain de fournir une assistance en matière de sécurité à tout gouvernement « qui s’engage dans une série constante de violations flagrantes des droits de l’homme internationalement reconnus ». L’article 502B(c) de la loi autorise le Congrès à demander des informations sur les pratiques d’un pays en matière de droits de l’homme, ce dont Sanders a profité pour forcer ce vote.

« Les sénateurs qui ont apporté leur soutien à cette résolution l’ont fait malgré d’énormes pressions politiques », a déclaré O’Neill, soulignant que depuis des décennies, il y a eu un statu quo bipartite consistant à ne pas examiner l’aide à Israël. « Le processus 502B n’avait jamais été utilisé auparavant, et maintenant cet outil est sur la table. Ce sont des votes solitaires, mais des votes qui peuvent être le début de quelque chose de plus grand.»

Les votes en le soutien à la résolution de Sanders est venu presque entièrement des sénateurs démocrates : Laphonza Butler de Californie, Martin Heinrich du Nouveau-Mexique, Mazie Hirono d’Hawaï, Ben Ray Luján du Nouveau-Mexique, Ed Markey et Elizabeth Warren du Massachusetts, Jeff Merkley de l’Oregon, Chris Van Hollen du Maryland et Peter Welch du Vermont. Rand Paul a été le seul républicain à voter contre le dépôt de la résolution.

Van Hollen a déclaré à The Intercept qu’il est important que le Sénat obtienne les informations requises par le rapport proposé. “C’est important pour la transparence et je pense que les contribuables ont le droit de savoir comment leurs fonds sont utilisés.”

S’adressant aux journalistes avant le vote, Warren a déclaré : « Le Premier ministre Netanyahu doit comprendre qu’il ne reçoit pas de chèque en blanc du Congrès américain. »

Elle a poursuivi : « Le Sénat a joué un rôle dans la supervision de notre engagement militaire à l’étranger depuis la rédaction de la Constitution. Nous avons la responsabilité de nous lever maintenant et de dire que, compte tenu de la manière dont Netanyahu et son cabinet de guerre de droite ont mené cette guerre, nous avons de sérieuses questions que nous sommes obligés de poser avant d’aller plus loin.

Certains sénateurs démocrates qui ont voté contre la résolution ont déclaré à The Intercept qu’ils étaient préoccupés par les violations des droits de l’homme par Israël, mais qu’ils ne pensaient pas que la proposition de Sanders était le moyen d’y remédier. D’autres, pour la plupart républicains, ont détourné l’attention des questions sur la conduite d’Israël pendant la guerre.

Le sénateur Bob Casey, D-Pa., a déclaré qu’il était opposé à la résolution parce que le calendrier d’une éventuelle action du Congrès serait en conflit avec les objectifs de la guerre d’Israël. « Cela n’a pas beaucoup de sens de conditionner une campagne militaire menée par un allié », a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’« il ne fait aucun doute que s’il y a des allégations, elles feront l’objet d’un examen minutieux », mais il a ajouté qu’il ne pensait pas que la résolution soit la bonne approche.

Le sénateur Tom Carper, D-Del., a expliqué son opposition à la résolution en soulignant que le 502B(c) n’a jamais été utilisé au cours de ses 50 ans d’histoire et qu’il préfère une mesure présenté par Van Hollen. Cet amendement exigerait que les armes reçues par tout pays dans le cadre de la proposition de Biden d’aide supplémentaire à Israël et à l’Ukraine soient utilisées conformément au droit américain, au droit humanitaire international et au droit des conflits armés.

Le sénateur Chris Murphy, démocrate du Connecticut, qui a l’habitude d’examiner les violations des droits de l’homme commises par les alliés des États-Unis, a voté contre la résolution. Il a déclaré à The Intercept qu’il soutenait le droit d’Israël à se défendre et qu’il avait de profondes réserves sur la manière dont Israël avait mené sa campagne, mais il ne soutenait pas les mesures « potentiellement conçues pour couper le financement d’Israël ». La résolution, a-t-il dit, est un moyen de couper complètement l’aide à Israël. “Je ne pense pas que ce soit la bonne décision pour le Congrès à l’heure actuelle”, a-t-il déclaré.

Le sénateur Mike Braun, R-Ind., a déclaré à The Intercept qu’il était « sensible » aux allégations de violations des droits de l’homme par Israël et qu’il comprenait la sensibilité de Sanders à « essayer de limiter les dommages collatéraux, et je pense que tout le monde le ferait ». soyez pour ça. Pourtant, a-t-il dit, il s’est opposé à la résolution « parce que je pense qu’elle détourne l’attention de la façon dont cela a commencé et de la manière dont il faut le plaider, et ce n’est pas facile », faisant référence à l’attaque du Hamas le 7 octobre et à l’objectif déclaré d’Israël d’enraciner le problème. l’organisation.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’Israël en faisait assez pour atténuer les pertes civiles, le sénateur Rick Scott, républicain de Floride, a déclaré à The Intercept qu’« ils doivent tuer tous les membres du Hamas et toute personne qui meurt à Gaza est le résultat du Hamas ». Il a voté contre la résolution.

Le sénateur Bill Cassidy, R-La., a fait référence à l’attaque du Hamas contre Israël en expliquant son opposition à la résolution. « Leur donner un répit reviendrait à leur permettre de recommencer », a-t-il déclaré à The Intercept. Lorsqu’on lui a demandé si Israël en faisait assez pour protéger les civils, Cassidy a répété un point fréquemment évoqué par le gouvernement israélien à propos du Hamas, affirmant que « lorsque vous construisez vos tunnels avec vos commandants sous les mosquées, les hôpitaux et les écoles, vous créez alors un environnement dans lequel il est difficile de protéger les civils ». pour éviter des blessures civiles.

Alors qu’il s’apprêtait à voter contre la résolution, le sénateur Mike Lee, R-Utah, a déclaré à The Intercept qu’il était cohérent avec sa position sur la question. « Bien sûr que oui », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il était préoccupé par le nombre de victimes à Gaza. Lorsqu’on lui a demandé si Israël en faisait assez pour atténuer le nombre de victimes, il a simplement répondu : « C’est bien de vous parler », alors que les portes de l’ascenseur du Sénat se fermaient.