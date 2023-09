Le Sénat réalise une percée en matière de financement alors que la fermeture du gouvernement se profile

Le Sénat a pris une mesure importante mardi pour prolonger le financement gouvernemental au-delà de la fin du mois, à quelques jours seulement pour éviter une fermeture qui pourrait contraindre des millions d’employés fédéraux à se retrouver sans salaire.

Par un vote de 77 voix contre 19, le Sénat a présenté un projet de loi fictif qui deviendra un mesure provisoire financer le gouvernement jusqu’au 17 novembre tout en consacrant environ 6 milliards de dollars aux efforts de guerre de l’Ukraine et 6 milliards de dollars supplémentaires aux secours en cas de catastrophe.

Le Sénat pourrait donner son approbation finale au projet de loi dans les prochains jours, mais la proposition a de fortes chances d’être adoptée par la Chambre contrôlée par les Républicains, où des députés d’extrême droite ont dénoncé les efforts visant à fournir des fonds supplémentaires à l’Ukraine. Les désaccords persistants augmentent le risque que le Congrès ne parvienne pas à adopter un projet de loi de financement à court terme, connu sous le nom de résolution continue, avant la date limite du 1er octobre pour éviter une fermeture du gouvernement.

Le leader de la majorité au Sénat, le démocrate Chuck Schumer, a salué l’élaboration du projet de loi comme une réussite bipartite qui donnerait aux législateurs plus de temps pour prendre des décisions de financement à long terme, et il a exhorté les républicains de la Chambre à adopter une approche similaire dans leurs négociations.

« Nous avons travaillé ensemble avec tant d’acharnement et de diligence au cours du week-end, et nous avons produit un résultat, je pense, qui montre que le bipartisme peut triompher de l’extrémisme », a déclaré Schumer juste avant le vote. «C’est un pont vers la coopération et loin de l’extrémisme, qui nous permettra de continuer à travailler pour financer entièrement le gouvernement fédéral et épargner aux familles la douleur d’une fermeture.»

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a fait écho à ce message, déclarant dans un communiqué : « La résolution bipartite continue du Sénat maintiendra le gouvernement ouvert, versera un acompte pour les secours en cas de catastrophe et constitue une démonstration importante de soutien à l’Ukraine. Les républicains de la Chambre devraient se joindre au Sénat pour faire leur travail.

Mais même si le Sénat progressait sur une résolution continue, la Chambre a maintenu son attention sur un ensemble distinct de projets de loi de crédits, qui répondraient aux besoins de financement du gouvernement à long terme mais ne contribueraient pas spécifiquement à éviter une fermeture plus tard cette semaine.

Les quatre projets de loi incluent de nouvelles réductions de financement exigées par les membres d’extrême droite de la Chambre qui ont refusé de soutenir un projet de loi de dépenses provisoire qui empêcherait une fermeture. En raison de la faible majorité des Républicains à la Chambre, le président, Kevin McCarthy, ne peut se permettre de perdre qu’une poignée de voix au sein de sa conférence, et les membres d’extrême droite ont capitalisé sur cette dynamique pour faire pression en faveur de concessions politiques dans les négociations sur les dépenses.

Mardi soir, les Républicains de la Chambre ont fait avancer avec succès ces quatre projets de loi de crédits lors d’un vote procédural de 216 voix contre 212. Le vote a marqué une victoire pour McCarthy, et l’orateur a promis que les Républicains de la Chambre prendraient également bientôt des mesures pour empêcher une fermeture en proposant une résolution continue. avec des mesures de sécurité aux frontières qui y sont attachées. Cependant, plusieurs membres d’extrême droite de la conférence de McCarthy ont continué à rejeter l’idée de soutenir toute résolution continue, augmentant encore la probabilité d’un arrêt.

Même si les Républicains de la Chambre ont réussi à faire avancer les quatre projets de loi, leur programme de dépenses n’a aucune chance de devenir une loi. La proposition sera morte dès son arrivée au Sénat, où les démocrates qui détiennent la majorité ont catégoriquement rejeté de nouvelles réductions de financement.

Alors que l’impasse au Congrès se prolonge, la Maison Blanche accuse les Républicains de faire de la politique aux dépens du peuple américain. Dans une vidéo partagée avec Xanciennement connu sous le nom de Twitter, Joe Biden a averti mardi qu’une fermeture pourrait obliger les militaires américains à ne plus être payés pendant qu’ils restent en service.

« Je suis prêt à faire ma part, mais les Républicains à la Chambre des Représentants refusent. Ils refusent de tenir tête aux extrémistes de leur parti. Alors maintenant, tout le monde en Amérique pourrait être contraint d’en payer le prix », a déclaré Biden. « Financer le gouvernement est l’une des responsabilités les plus fondamentales du Congrès. Il est temps pour ces Républicains à la Chambre de commencer à faire leur travail – à faire le travail pour lequel l’Amérique les a élus. Alors faisons-le.

Mais les Républicains font simultanément face à la pression du chef de leur parti, Donald Trump, pour qu’il maintienne le cap dans les négociations budgétaires – même si cela implique le risque d’une fermeture.

Trump a écrit dimanche dans un article partagé sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social : « À MOINS QUE VOUS OBTENEZ TOUT, ARRÊTEZ-LE ! »

McCarthy pourrait tenter de faire adopter une résolution continue avec le soutien des démocrates, mais un tel choix se heurterait à une réaction immédiate de la part des républicains d’extrême droite, qui ont menacé d’évincer le président s’il optait pour cette stratégie bipartite.

Une source proche de la pensée des Républicains plus modérés de la Chambre des représentants a fait valoir que seule une proposition bipartite pourrait finalement être adoptée par les deux chambres du Congrès, critiquant les membres d’extrême droite pour avoir cherché à « incendier l’endroit ».

« Ce ne sont pas des gens sérieux », a déclaré la source. « Ils croient que tout ce que veut Biden est mauvais, mais les marges sont si minces que leurs votes comptent. »

Martin Pengelly a contribué rapport