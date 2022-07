Le Sénat propose un projet de loi sur les semi-conducteurs pour concurrencer la Chine

Une pénurie mondiale de puces au cours des deux dernières années s’est répercutée sur plusieurs secteurs, notamment les constructeurs automobiles, les entreprises de téléphonie mobile et de technologie grand public et les fabricants de systèmes de défense.

Les responsables de l’administration Biden affirment qu’une plus grande industrie nationale des puces contribuerait à atténuer les perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui ont entravé la reprise économique de Covid-19 et à isoler les États-Unis des routes d’approvisionnement dominées par la Chine rivale politique.

“Si les États-Unis perdaient l’accès aux semi-conducteurs avancés (aucun fabriqué aux États-Unis) au cours de la première année, le PIB pourrait diminuer de 3,2 % et nous pourrions perdre 2,4 millions d’emplois”, a-t-il écrit. “La perte de PIB serait 3 fois plus importante (718 milliards de dollars) que les 240 milliards de dollars de PIB américain estimés perdus en 2021 en raison de la pénurie actuelle de puces.”

La législation devant le Sénat comprend 52 milliards de dollars pour reconstruire la production nationale de puces et des allégements fiscaux pour encourager la construction d’usines basées aux États-Unis. en hausse de 3,1 %, tout cela avant le gain de 2,8 % du S&P 500 dans son ensemble.

Cette avancée procédurale intervient plus d’un an après que le Sénat, lors d’un vote bipartisan, a approuvé pour la première fois un projet de loi de 250 milliards de dollars visant à renforcer la fabrication de puces aux États-Unis et à dynamiser la recherche et le développement américains.

Mais la Chambre n’a jamais examiné cette législation après que le Sénat l’a approuvée en juin 2021.

Les démocrates de la Chambre ont rédigé leur propre version d’une loi chinoise sur la concurrence, avec un ton de sécurité nationale plus doux et un accent accru sur le financement du changement climatique. Les républicains se sont opposés au projet de loi.

Les démocrates des deux chambres tentent depuis des mois de concilier les différences entre les deux versions. Mais alors que l’inflation annuelle dépasse 9% et que les élections de mi-mandat sont difficiles, l’administration Biden a suggéré qu’elle approuverait un projet de loi plus simple visant à augmenter la production de puces.