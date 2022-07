Le Sénat propose un projet de loi pour renforcer la compétitivité des États-Unis avec la Chine.

Un vaste projet de loi bipartite visant à renforcer la compétitivité américaine avec la Chine a gagné du terrain au Sénat mercredi après que le haut démocrate a décidé de restaurer des investissements critiques dans la fabrication et la technologie qui risquaient d’être abandonnés après des négociations d’un mois. Lors d’un vote test mardi soir, le Sénat a accepté d’aller de l’avant avec la mesure la plus politiquement puissante et la plus urgente sur le plan commercial : une législation qui verserait plus de 52 milliards de dollars de subventions et de crédits d’impôt aux entreprises qui fabriquent des semi-conducteurs aux États-Unis. Le vote 64-34 a indiqué un large soutien à un effort de plusieurs années pour promulguer une législation de politique industrielle expansive pour contrer la domination technologique et manufacturière de la Chine. L’entreprise avait semblé s’effondrer ces dernières semaines alors que les législateurs s’efforçaient de parvenir à un accord sur le projet de loi tentaculaire.

Après que 16 sénateurs républicains ont voté en faveur de la mesure, le sénateur Chuck Schumer, démocrate de New York et chef de la majorité, a rétabli dans la législation une série de mesures essentielles de recherche et développement qui avaient été précédemment mises de côté. Dans un exercice inhabituel, M. Schumer avait déclaré qu’il n’ajouterait les dispositions que si le projet de loi recueillait 60 voix, indiquant qu’il pourrait survivre à une obstruction et passer au Sénat.