Le Sénat propose un plan de prévention des fermetures qui « n’arrivera pas » à la Chambre

« Cela semble changer toutes les heures, voire toutes les minutes à la Chambre. Je ne pense donc pas qu’ils sachent ce qu’ils peuvent faire à ce stade. Mais nous savons ce que nous pouvons faire… c’est envoyer un [bill] et voyez ce que l’orateur peut en faire », a déclaré le sénateur. John Cornyn (R-Texas) a déclaré.

Cornyn a ajouté que le Sénat est flexible dans son approche : « Je ne pense pas qu’il existe une offre finale. Tout ce que nous devons faire pour garder les lumières allumées.

Même si le projet de loi pourrait être adopté par le Sénat avant l’expiration du financement dimanche matin, il « ne sera pas adopté par la Chambre », a déclaré le représentant principal du ministère. Mike Simpson (R-Idaho). Cette législation constitue un défi d’un côté à l’autre du Capitole, où McCarthy n’a adopté qu’un seul des projets de loi de dépenses de son parti pour une année entière. Et cela crée exactement la situation dans laquelle le président avait prévenu que ses conservateurs rebelles allaient arriver : des républicains paralysés de la Chambre des représentants se retrouvant coincés par le Sénat avec un projet de loi qu’ils refusent d’approuver.

«Ça n’arrivera pas ici. Cela n’arrivera pas du côté républicain », a déclaré le représentant. Greg Murphy (RN.C.), en soulignant l’aide à l’Ukraine.

Le Sénat a fait mardi le premier pas en avant dans ce qui sera probablement un voyage ardu cette semaine à travers des obstacles procéduraux et des négociations difficiles. Les sénateurs républicains envisagent déjà ouvertement de proposer des modifications au projet de loi : le sénateur. Kévin Cramer (R.D.) a déclaré mardi soir qu’il « ferait vraiment, très fort demain… pour se débarrasser de ce financement pour l’Ukraine ». Cette idée, cependant, se heurterait toujours à un mur de briques à la Chambre, selon le représentant. Cory Mills (R-Floride).

McCarthy s’entretient mardi avec le sénateur Kevin Cramer au Capitole des États-Unis. | Francis Chung/POLITIQUE

Même si le patch de dépenses provisoires permet de dégager la Chambre haute cette semaine, cela ne fera rien pour aider McCarthy à sortir de son pétrin.

La réflexion des sénateurs sur le projet de loi a évolué rapidement au cours des derniers jours. Les conseillers des deux partis ont laissé entendre qu’ils élaboreraient un projet de loi simple, sans trop d’ajouts, pour voir si McCarthy apprécierait l’opportunité d’accepter une simple prolongation de financement à l’approche de la date limite du 30 septembre.

Mais en fin de compte, le Sénat a changé de cap et a adopté une stratégie visant à offrir aux législateurs nerveux l’assurance que les programmes d’aide en cas de catastrophe et d’aide à l’Ukraine ne resteraient pas totalement sans financement. La Maison Blanche a également fait des efforts tardifs et soutenus pour allouer davantage d’argent à ces priorités.

« C’est important pour nous d’agir. Si nous parvenons à obtenir un bon vote bipartisan, ce sera un signal important à envoyer à la Chambre. Et l’orateur reconnaîtra qu’il ne devrait pas s’adresser à un petit groupe d’extrémistes », a déclaré le sénateur. Jeanne Shaheen (DN.H.) a déclaré.

McCarthy est déjà confronté à la menace d’une rébellion d’extrême droite, une rébellion qui serait pratiquement garantie s’il soumettait un plan négocié par le Sénat avec des milliards de dollars d’aide à l’Ukraine – sans parler de l’absence de nouvelles réductions des dépenses et de l’absence de frontières. changements de politique.

représentant Dave Joyce (R-Ohio), un haut responsable qui dirige le groupe de gouvernance républicain plus centriste, a clairement indiqué qu’il était peu intéressé par un palliatif négocié par le Sénat, également connu sous le nom de résolution continue ou de CR.

« Le plan est d’obtenir une sorte de financement provisoire qui inclut la sécurité des frontières qui est si nécessaire, pour nous protéger de ce que le président a permis qu’il se produise à la frontière sud », a déclaré Joyce.

Au lieu de cela, le Parti républicain de la Chambre devrait revenir à son propre projet de loi de financement provisoire, avec de fortes réductions de financement et une politique frontalière conservatrice.

Lundi après-midi, Leader de la majorité au Sénat Chuck Schumer a présenté le projet de loi comme une mesure de prévention des fermetures, le qualifiant de « pont » vers davantage de travail sur un plan de dépenses plus complet. Immédiatement après, le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell Il a approuvé le projet de loi et a préconisé l’alternative : « Les fermetures du gouvernement sont une mauvaise nouvelle ».

« Je suis plus optimiste que lorsque je l’étais hier ou avant-hier. Au moins, nous avons un véhicule avec lequel travailler ici », a déclaré le sénateur. Jon Testeur (D-Mont.) dit.

La Chambre doit « examiner les réalités de la situation », a-t-il ajouté. « Ce qu’ils essaient de faire, c’est d’introduire de l’incertitude dans le processus et de gaspiller de l’argent. »

Le sénateur Rand Paul s’entretient avec les journalistes alors qu’il quitte le Capitole américain mardi. | Francis Chung/POLITIQUE

Mais le projet de loi n’est pas la solution « propre » que beaucoup attendaient, et cela ne manquera pas de créer des obstacles procéduraux au Sénat. Le sénateur Rand Paul (R-Ky.) a déclaré qu’il ralentirait tout projet de loi avec l’aide de l’Ukraine, et lui seul pourrait probablement provoquer une courte fermeture en refusant le consentement unanime pour un vote rapide sur la mesure publiée mardi soir.

Le sénateur Rick Scott (R-Fla.), quant à lui, n’est pas satisfait de l’argent des secours en cas de catastrophe. L’Ukraine et les secours en cas de catastrophe recevraient chacun environ 6 milliards de dollars dans le cadre du plan du Sénat. Lorsqu’on lui a demandé s’il retarderait le projet de loi, le sénateur. Ted Cruz (R-Texas) a déclaré : « Je résoudrai ces questions de procédure au fur et à mesure qu’elles se présenteront. »

« Nous devrons simplement voir comment cela se passe. … Je veux dire, c’est difficile à prédire. C’est vraiment le cas », a déclaré le sénateur. Susan Collins (R-Maine) du sort du projet de loi.

McCarthy aurait eu beaucoup de mal à présenter un projet de loi « propre », même si le Sénat avait tenté de lui en proposer un – les républicains de l’ensemble de la conférence ont exigé des concessions sur la frontière et sur d’autres questions. représentant Bill Johnson (R-Ohio) a déclaré « vous ne pouvez pas passer un CR propre ici. »

McCarthy fait déjà face à des ultraconservateurs toujours enragés par ses négociations sur le plafond de la dette avec Biden ce printemps, en plus de menaces flagrantes à son marteau s’il travaille avec les démocrates pour éviter une fermeture.

Ces avertissements de la droite incluraient tout projet de loi approuvé par McConnell.

McCarthy et son équipe de direction consacrent plutôt cette semaine à l’adoption de leurs propres projets de loi de dépenses. Mais alors qu’ils se préparent à présenter quatre des propositions les plus populaires du GOP, il n’est toujours pas certain que l’une d’entre elles ait les voix nécessaires, selon plusieurs sources du GOP.

Certains alliés de McCarthy avaient reconnu que le manque d’options du président pourrait éventuellement le forcer à proposer à la Chambre un palliatif approuvé par le Sénat. Mais cela n’aurait été une option que si le plan restait exempt de priorités de dépenses supplémentaires. L’orateur se concentre désormais sur l’obtention de concessions en matière de politique frontalière de la part des démocrates.

Il a laissé entendre, pour la première fois mardi, qu’il souhaiterait s’entretenir avec Biden sur la question.

« Le président pourrait maintenir le gouvernement ouvert en faisant quelque chose à la frontière », a déclaré McCarthy.