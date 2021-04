WASHINGTON – Le Sénat a voté mercredi avec un soutien bipartite écrasant pour ouvrir un débat sur un projet de loi sur les crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique, signalant la volonté des républicains de faire des compromis sur la législation, qui vise à lutter contre les crimes de haine contre les Américains d’origine asiatique et à renforcer les rapports sur les crimes de haine.

Les sénateurs ont voté 92-6 pour procéder au débat sur la loi sur les crimes de haine COVID-19, une loi qui accélérerait l’examen des crimes de haine par le ministère de la Justice, la communauté asiatique-américaine ayant vu une augmentation des incidents au cours de la pandémie de coronavirus. Il chargerait également le département de coordonner avec les groupes locaux d’application de la loi et les organisations communautaires pour faciliter et sensibiliser le public au signalement des crimes de haine.

Les législateurs républicains ont semblé soutenir le potentiel d’obstruction au projet de loi mardi après que les démocrates ont exhorté leurs collègues d’en face à se joindre à eux et ont signalé qu’ils étaient ouverts à des amendements bipartisanes répondant aux préoccupations que le GOP pourrait avoir.

La voie à suivre pour le projet de loi dépend de la capacité du Sénat, également divisé, de négocier des amendements. La sénatrice Mazie Hirono, D-Hawaï, qui a présenté le projet de loi, a déclaré mercredi qu’une vingtaine d’amendements ont été déposés jusqu’à présent, dont certains républicains qui « n’ont absolument rien à voir avec le projet de loi ».

La sénatrice Susan Collins, du R-Maine, avait indiqué qu’elle craignait que l’accent mis par le projet de loi sur les crimes de haine liés au COVID soit trop étroit, ce que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré mardi pourrait être abordé.

« Le fait est qu’il existe un lien entre le COVID et la montée de ces crimes haineux. Nous voulions nous assurer que tout le monde comprenait qu’il y avait une cause et un effet ici, mais je suis prêt à l’éliminer afin que nous puissions en arriver au véritable problème, qui est l’augmentation des crimes de haine contre les AAPI et que pouvons-nous faire pour y remédier », a déclaré Hirono mardi.

Hirono a déclaré mercredi qu’elle travaillait avec Collins sur le libellé du projet de loi.

« Cela a été une semaine difficile »:Les législateurs noirs discutent des inégalités raciales, COVID avec Biden

Schumer a déclaré qu’il y avait un intérêt bipartisan à aller de l’avant avec un amendement déposé par le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., Et Jerry Moran, R-Kan., Qui pourrait être ajouté à la législation. Le Blumenthal-Moran No Hate Act encouragerait davantage de formation sur les crimes de haine pour les forces de l’ordre, établirait des lignes d’assistance téléphonique pour les crimes de haine et permettrait un effort de «réhabilitation» pour les auteurs de crimes de haine. Hirono a déclaré qu’elle soutenait « sans réserve » l’amendement.

La sénatrice Joni Ernst, R-Iowa, a déclaré qu’elle ne voyait pas de problème dans le traitement du projet de loi mardi.

« Je ne pense pas que nous devrions autoriser ces types de crimes haineux, qu’il s’agisse de femmes ou d’Américains d’origine asiatique, alors nous allons jeter un coup d’œil au texte », a déclaré Ernst aux journalistes, ajoutant qu’elle lisait le document. projet de loi et proposera les amendements qu’elle souhaite appuyer.

Mais d’autres républicains ont dit qu’ils étaient mécontents que les démocrates aient avancé le projet de loi directement au Sénat sans passer par le comité au préalable. Le sénateur Chuck Grassley, R-Iowa, et Tom Cotton, R-Ark., Ont appelé à une audience du comité ou du sous-comité sur la criminalité pour examiner d’abord la question des crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique.

« Nous pensons que le Sénat devrait avoir l’avantage d’entendre le ministère de la Justice avant d’agir aveuglément sur cette question », ont-ils déclaré, arguant qu’une telle action devrait attendre un examen complet de 30 jours par le DOJ de la hausse des crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique. au milieu de la pandémie.

Exclusif:Nancy Pelosi décrit l’impact du procès de Derek Chauvin sur elle et qualifie la mort de George Floyd d’« assassinat public »

Après qu’un homme armé ait tué huit personnes, dont six étaient des femmes d’origine asiatique, le mois dernier en Géorgie, le Congrès a tenu sa première audition sur la violence et la discrimination anti-asiatiques depuis des décennies. Certains républicains se sont demandé si l’accent mis sur les crimes haineux pouvait nuire à la liberté d’expression.

Les démocrates avaient besoin d’au moins 10 républicains pour se joindre à eux pour recevoir les 60 voix nécessaires pour faire débattre le projet de loi au Sénat et pour que la chambre procède à tout amendement bipartisan. Le président Joe Biden a également exhorté le Congrès à prendre des mesures contre la discrimination et les crimes de haine contre les Américains d’origine asiatique.

Le projet de loi « devrait être totalement non controversé », a déclaré mardi Hirono, exhortant les républicains à travailler avec les démocrates sur la question.

Mercredi, la Maison Blanche a annoncé qu’Erika Moritsugu, actuellement vice-présidente du Partenariat national pour les femmes et les familles, était la principale liaison de l’administration pour les États-Unis d’Amérique et les îles du Pacifique (AAPI). Le poste a été créé au milieu des critiques du sénateur Tammy Duckworth, D-Ill., Et Hirono sur le manque de représentation des Américains d’origine asiatique ou des îles du Pacifique dans le cabinet de Biden.

Contributeur: Courtney Subramanian