Le Sénat polonais reconnaît la Russie comme “État terroriste”

Le Sénat polonais a voté mercredi à l’unanimité une résolution reconnaissant la Russie comme un “régime terroriste” pour sa guerre meurtrière en Ukraine.

La résolution – qui a été adoptée avec 85 voix – a déclaré que l’instance dirigeante “condamne fermement l’agression russe” et a appelé “tous les pays qui soutiennent la paix, la démocratie et les droits de l’homme à reconnaître les autorités de la Fédération de Russie comme un régime terroriste”.

Les législateurs polonais ont décrit des récits de torture, d’expulsions forcées, de meurtres de civils et de frappes intentionnelles sur des sites civils pour soutenir leurs appels à caractériser la Russie comme un État parrainant le terrorisme.

GRAHAM ET BLUMENTHAL APPELLENT LA RUSSIE À REJOINDRE LA LISTE DES ÉTATS PARRAINANT LE TERRORISME, DIT QUE LES CRIMES SONT UN « GÉNOCIDE »

« Nous connaissons bien tous ces actes de terrorisme d’État grâce aux livres d’histoire », indique un communiqué accompagnant la résolution. “Les Européens ont cru qu’ils ne seraient plus jamais menacés de génocide et de crimes de guerre. Pendant ce temps, Vladimir Poutine et son appareil de violence sont revenus aux pratiques cruelles des régimes stalinien et nazi.”

Les législateurs polonais ont déclaré que les ambitions de guerre de Moscou en Ukraine « doivent être vaincues » et que la Russie « doit être privée de la possibilité de mettre en danger ses voisins ».

Les législateurs polonais ne sont pas les seuls à vouloir reconnaître la Russie comme un État terroriste. Les sénateurs Lindsey Graham, RS.C., et Richard Blumenthal, D-Conn., ont déposé un projet de loi le mois dernier appelant le Congrès américain à faire de même.

BIDEN N’EST PAS SÛR SI LA RUSSIE CORRESPOND À LA DÉSIGNATION D’ÉTAT PARRAIN DU TERRORISME AU CŒUR DE LA GUERRE EN UKRAINE : JAKE SULLIVAN

De plus, le Sénat a adopté à l’unanimité une résolution en juillet appelant l’administration à ajouter la Russie à la liste noire des terroristes américains.

Un projet de loi similaire a été présenté à la Chambre en juillet, bien qu’aucune des deux chambres n’ait avancé le projet de loi.

Les législateurs soutiennent que désigner légalement la Russie permettrait aux États-Unis de couper plus efficacement Moscou financièrement, de les tenir responsables devant les tribunaux américains et de renoncer à l’immunité souveraine de la Russie.

Blumenthal a également soutenu que les États-Unis avaient une “autorité morale” pour tenir la Russie responsable des crimes de guerre.

La semaine dernière, le Parlement estonien a également reconnu la Russie comme “un régime terroriste”, suivant les traces de la Lettonie et de la Lituanie.

Le président Biden a déjà déclaré qu’il n’était pas favorable à la désignation de la Russie comme État parrain du terrorisme.

“Ce n’est pas la voie la plus efficace ou la plus solide, comme nous l’avons déjà dit à maintes reprises, pour tenir la Russie responsable”, a déclaré Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche, au début du mois.