Le Sénat pèse un investissement de 120 milliards de dollars dans la science pour contrer la Chine

WASHINGTON – Un projet de loi volumineux qui consacrerait 120 milliards de dollars à l’innovation scientifique en renforçant la recherche sur les technologies de pointe traverse le Sénat, alors que le Congrès ressent de plus en plus l’urgence de renforcer la capacité des États-Unis à rivaliser avec la Chine. Au cœur de la législation tentaculaire, connue sous le nom de Endless Frontier Act, se trouve un investissement dans la recherche et le développement du pays dans les sciences émergentes et la fabrication à une échelle que ses partisans disent qu’elle n’a pas été vue depuis la guerre froide. Le Sénat a voté à 86 voix contre 11 lundi pour faire avancer le projet de loi au-delà d’un obstacle de procédure, les démocrates et les républicains étant unis pour le soutenir, et un vote pour approuver, ainsi qu’une tranche de projets de loi chinois connexes, est attendu ce mois-ci. Le projet de loi de près de 600 pages est passé rapidement par le Sénat, alimenté par l’intensification des préoccupations des deux parties concernant l’étranglement de Pékin sur les chaînes d’approvisionnement critiques. La pandémie de coronavirus a révélé les risques de la domination de la Chine, alors que les travailleurs de la santé ont été confrontés à des pénuries d’approvisionnement médical et qu’une pénurie mondiale de semi-conducteurs a fermé les usines automobiles américaines et ralenti les expéditions d’électronique grand public. Le projet de loi, dirigé par les sénateurs Chuck Schumer, démocrate de New York et chef de la majorité, et Todd Young, républicain de l’Indiana, est l’épine dorsale d’un ensemble de lois M. Schumer demandé en février des présidents des principaux comités, visant à recalibrer les relations de la nation avec la Chine et à renforcer les emplois américains. Pris ensemble, l’éventail de projets de loi bipartites constituerait l’étape la plus importante que le Congrès ait sérieusement envisagée depuis des années pour améliorer la compétitivité de la nation avec Pékin.

«Si nous voulons gagner le siècle prochain, les États-Unis doivent être ceux qui découvrent les prochaines technologies révolutionnaires», a déclaré M. Schumer. «Nous avons l’opportunité maintenant de mettre notre pays sur la voie de surpasser l’innovation, de surpasser la production et de surpasser le monde dans les industries émergentes du 21e siècle, avec de profondes conséquences pour notre sécurité économique et nationale. Si nous ne sommes pas à la pointe de la science et de l’innovation, nous prendrons beaucoup de retard. » L’adoption de la législation est devenue une priorité personnelle pour M. Schumer, qui s’est rapidement retrouvé dans une position solitaire en tant que l’un des faucons chinois les plus anciens et les plus bruyants du Parti démocrate. Désormais au pouvoir, il espère orienter des milliards de dollars vers une priorité de longue date tout en obtenant une victoire massivement bipartisane, malgré le prix élevé. «Je me soucie de cette question depuis des décennies, et il y a eu beaucoup de projets de loi différents présentés par de nombreuses personnes différentes», a déclaré M. Schumer dans une interview. «Mais lorsque vous êtes leader de la majorité, vous avez la possibilité de mettre un tel projet de loi sur le sol.» Mais malgré le soutien bipartite à l’effort, la voie de la législation n’a pas été sans défis, et mardi, le sénateur Mitch McConnell, républicain du Kentucky et chef de la minorité, a averti que la mesure n’était «pas prête pour les heures de grande écoute», suggérant il bénéficierait d’une série de changements «robustes» pendant le débat au Sénat.

En tant que l’un des rares textes législatifs considérés comme susceptibles de devenir loi cette année, la loi sur la frontière sans fin est devenue un aimant pour les éléments de clocher non liés des législateurs et la cible d’un effort intensif des lobbyistes pour insérer des dispositions favorables aux industries individuelles.

Il a obtenu l’approbation d’un comité sénatorial crucial la semaine dernière, mais pas avant que les législateurs aient ajouté plus de 500 pages, y compris une législation autorisant un nouveau cycle de financement pour la NASA, une interdiction de la vente d’ailerons de requin et un mandat pour étiqueter le pays d’origine. pour le crabe royal. « Ce n’est pas un projet de loi qui est censé, dans l’ensemble, porter sur les ailerons de requin – bien que ce soit important », a déclaré M. Young visiblement irrité, énumérant certaines des autres dispositions non liées qui avaient été ajoutées. «Ce n’est pas censé, dans l’ensemble, concerner l’espace ou les entreprises spatiales privées. Dans l’ensemble, il s’agit de surpasser, de surpasser la Chine communiste et de la surpasser. Les législateurs ont cependant été en mesure de repousser un certain nombre de mesures divergentes et superflues qui auraient complètement fait couler le projet de loi. La législation fournirait 120 milliards de dollars pour soutenir et élargir la recherche sur les nouvelles technologies, y compris les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et la robotique. Il comprendrait 10 milliards de dollars pour la création de 10 pôles technologiques pour relier les pôles de fabrication et les universités de recherche à travers les États-Unis dans le but de disperser les investissements, plutôt que de s’appuyer sur des géants technologiques déjà établis sur les deux côtes. L’objectif est de positionner les États-Unis pour qu’ils soient à la pointe des technologies émergentes tout en renforçant la capacité de fabrication du pays et en créant un pipeline de chercheurs et d’apprentis pour le mener à bien, un objectif qui a uni les universités, les groupes industriels et les laboratoires nationaux – tous de qui en bénéficient – autour de la législation.

«Cela mettrait vraiment l’accent sur cette prochaine étape de l’innovation», a déclaré Debbie Altenburg, vice-présidente associée de l’Association des universités publiques et des subventions foncières. «Il y a un investissement important dans les bourses d’études et de recherche et les stages, de sorte que nous nous assurons également d’investir dans la main-d’œuvre domestique.» Pourtant, la question de savoir comment distribuer l’argent de la recherche a été vivement débattue. Les plaintes de M. Young la semaine dernière sont survenues alors qu’il tentait en vain de bloquer une poussée bipartite pour diriger environ la moitié du financement – qui était initialement destiné à de nouvelles initiatives à la National Science Foundation – vers des laboratoires à travers le pays gérés par le département de l’énergie. UNE groupe bipartite de sénateurs qui ont un ou plusieurs laboratoires gérés par un département dans leurs États, y compris les sénateurs Joe Manchin III de Virginie-Occidentale, un vote démocrate critique, et Ben Ray Luján, démocrate du Nouveau-Mexique, avaient réclamé le changement. M. Young avait soutenu que le projet de loi ne devrait consacrer de l’argent qu’à la recherche appliquée qui donnerait un produit tangible pour aider les États-Unis à concurrencer la Chine. Mais de nombreux législateurs des deux partis – y compris du comité scientifique de la Chambre, qui doit également approuver la législation – ont plutôt travaillé pour la détourner vers des laboratoires de leurs États et districts qui mènent des recherches fondamentales. D’autres sénateurs ont également saisi l’occasion d’insérer des dispositions relatives aux animaux domestiques dans le projet de loi. La sénatrice Maria Cantwell de l’État de Washington, présidente du comité du commerce, a ajouté un projet de loi d’autorisation complet pour la NASA, ainsi que des dispositions qui aideraient Boeing, basé dans son État. Un groupe de républicains dirigé par la sénatrice Marsha Blackburn du Tennessee a inséré une mesure obligeant le gouvernement à étudier si le gouvernement chinois utilisait des partenariats avec des villes sœurs comme moyen d’espionnage. Les sénateurs ont également approuvé une disposition du sénateur Gary Peters, démocrate du Michigan, pour injecter 2 milliards de dollars dans l’industrie des semi-conducteurs, dans le but d’atténuer les pénuries qui ont fermé les usines automobiles à Detroit et ailleurs. M. Schumer a annoncé mardi soir que les législateurs envisageraient également un financement supplémentaire pour la législation adoptée l’année dernière pour renforcer l’industrie des semi-conducteurs. Les négociations se sont enfermées dans un conflit de travail partisan sur l’opportunité d’exiger des fabricants qu’ils versent à leurs employés le salaire en vigueur.