Le Sénat paraguayen approuve le projet de loi sur la crypto-monnaie

Le Sénat paraguayen a approuvé un projet de loi visant à gérer les crypto-monnaies et leurs opérations dans le pays. Le projet de loi, qui avait déjà été soumis à la chambre des députés, a été approuvé avec quelques modifications conseillées, établissant des définitions claires et des exonérations fiscales pour les sociétés des secteurs de la crypto-monnaie et de la crypto-extraction.

Le projet de loi paraguayen sur la crypto-monnaie passe la discussion au Sénat

Les pays d’Amérique latine cherchent à normaliser et à réglementer la crypto-monnaie pour apporter une clarté supplémentaire aux investisseurs dédiés à l’entreprise dans l’espace. Le 14 juillet, le sénat paraguayen a donné son feu vert à un projet de loi sur les crypto-monnaies qui définit de nombreuses règles que les entreprises et les particuliers peuvent être contraints de suivre pour travailler avec des crypto-monnaies.

Le projet de loi, présenté par le sénateur Fernado Silva Facetti et d’autres l’année dernière, a été amendé par la chambre des députés qui a prévu quelques changements pensés à l’amélioration associée selon les déclarations de Facetti. Le projet de loi a créé le ministère des affaires et du commerce du pays en raison de l’établissement avec la tâche de réglementer les services liés à la crypto-monnaie.

De la même manière, le projet de loi définit que les sociétés de crypto-minage peuvent être obligées de donner un accord de consommation d’influence à l’administration nationale de l’électricité, pouvant} être en mesure de couper l’installation à ces sociétés si elles ne la suivent pas. De plus, le paiement pour les services de l’établissement a été créé auparavant.

Dans l’espace fiscal, les sociétés de crypto-monnaie sont exemptées de payer des impôts supplémentaires, mais peuvent être obligées de payer des impôts sur les gains financiers.

Les législateurs toujours préoccupés par le projet de loi

Le projet de loi sur la crypto-monnaie a été approuvé par le Sénat, et il sera actuellement entre les mains de Mario Abdo Benítez, le président du pays, qui peut avoir le choix de l’activer ou d’appliquer un veto au document. Cependant, certains législateurs ont exprimé leur malaise concernant l’approbation de la loi dans sa forme actuelle, avec quelques pistes de travail pour un veto présidentiel.

Esperanza Martínez, une autre sénatrice, a critiqué l’initiative du projet de loi sur la crypto-monnaie, déclarant que la crypto-monnaie n’était même pas une véritable entreprise. De plus, Martinez a déclaré que l’entreprise était “électro-intensive et extractiviste”, expliquant qu’elle consommait plusieurs ressources pour les quelques postes qu’elle offrait.

Enrique Bacchetta , un autre législateur, a également soutenu les vues de Martinez, posant pour un veto présidentiel sur la loi. En cas de veto, ce projet de loi sur la crypto-monnaie ne sera pas le premier à faire l’expérience de cela en Latam. Le président du Panama, Laurentino Cortizo, a également opposé son veto à une partie d’une loi sur la crypto-monnaie en raison d’inquiétudes concernant la dissimulation des problèmes liés à la crypto en juin.

