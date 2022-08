Le Sénat ne votera pas sur le projet de loi antitrust technologique avant les vacances d’été: Klobuchar

La présidente du comité des règles et de l’administration du Sénat américain, la sénatrice Amy Klobuchar (D-MN), préside une audience de surveillance du comité des règles et de l’administration du Sénat pour examiner la police du Capitole des États-Unis à la suite de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole, un jour avant l’anniversaire de la attentat à Washington, États-Unis, le 5 janvier 2022.

Le projet de loi antitrust technologique le plus prometteur à passer par le Congrès n’obtiendra pas de vote avant les vacances d’été, a admis son principal sponsor, la sénatrice Amy Klobuchar, D-Minn., Dans une récente interview sur “Symone” de MSNBC.

Klobuchar a déclaré samedi qu’elle s’était entretenue avec le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., la semaine dernière, au sujet d’un vote sur l’American Innovation and Choice Online Act à l’automne, selon Axios.

“Nous n’allons pas pouvoir le faire cette semaine, évidemment, avec le vote majeur que nous avons sur la loi sur la réduction de l’inflation”, a-t-elle déclaré, selon la transcription d’Axios.

Le projet de loi de Klobuchar, coparrainé par Chuck Grassley, R-Iowa, membre du Comité judiciaire du Sénat, interdirait aux plates-formes technologiques dominantes d’avantager leurs propres produits par rapport à ceux de leurs rivaux qui comptent sur leurs services. Cela pourrait avoir un impact significatif sur la façon dont des entreprises comme Amazon, Apple et Google affichent les résultats de recherche sur leurs places de marché, par exemple.

Les défenseurs du projet de loi affirment que la réforme est nécessaire pour rééquilibrer le pouvoir sur les marchés numériques et permettre aux nouveaux innovateurs de prospérer. Mais les critiques, y compris les entreprises technologiques, ont fait valoir que le projet de loi aggraverait l’expérience des consommateurs en affaiblissant potentiellement les normes de sécurité et la capacité des plateformes à expulser les produits nocifs de leurs marchés. Klobuchar et d’autres partisans du projet de loi ont nié que ce soit le cas.

Schumer avait précédemment déclaré qu’il avait l’intention de soumettre le projet de loi au vote au début de l’été, Axios était premier à signaler en mai. Mais alors que Klobuchar et d’autres ont exprimé leur confiance que le projet de loi recevrait une majorité à l’épreuve de l’obstruction systématique s’il était présenté au Sénat, Schumer n’avait pas encore programmé le vote d’ici la dernière semaine de session du Sénat avant les vacances d’août.

Le projet de loi pourrait recevoir un autre coup plus tard cette année après les élections de mi-mandat, bien que cela laisse peu de temps pour le faire. De nombreux partisans du projet de loi pensent qu’il serait beaucoup plus difficile de l’adopter si les républicains prenaient le contrôle de la Chambre, comme le prédisent de nombreux sondeurs. Et les partisans craignent que plus il faudra de temps pour mettre le projet de loi au vote, plus les lobbyistes de la technologie auront de temps pour semer le doute dans l’esprit des législateurs.

Le bureau de Klobuchar n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

