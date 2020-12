WASHINGTON (AP) – Le Sénat a échoué mercredi en essayant d’arrêter les ventes d’armes proposées par l’administration Trump à 23 milliards de dollars aux Émirats arabes unis, malgré les objections bipartites au paquet d’avions de combat et de drones F-35 découlant d’un accord de paix plus large au Moyen-Orient .

Les sénateurs ont fait valoir que la vente de l’équipement de défense, que le secrétaire d’État Mike Pompeo avait officiellement autorisée le mois dernier après les accords d’Abraham normalisant les relations avec Israël, se déroulait trop rapidement et avec trop de questions. L’administration l’a présenté comme un moyen de dissuader l’Iran, mais les Émirats arabes unis deviendraient la première nation arabe – et seulement le deuxième pays du Moyen-Orient, après Israël – à posséder les avions de combat furtifs.

«Peut-on acheter une paix durable avec plus d’armes?» a déclaré le sénateur Rand Paul, R-Ky., dans un discours avant le vote.

Le Congrès a montré sa volonté d’affronter Trump dans un domaine principal – la politique de défense. Mais mercredi, l’effort pour faire reculer les ventes d’armes n’a pas réussi à atteindre la majorité de 51 voix nécessaire pour le passage. Trump devait de toute façon opposer son veto aux deux résolutions.

La confrontation autour de la vente, ainsi que le soutien bipartite radical au projet de loi annuel sur la défense malgré les menaces de Trump de mettre son veto, est potentiellement un dernier jeu de pouvoir entre l’exécutif et le législatif dans les dernières semaines de la présidence de Trump. Le Sénat abordera bientôt le projet de loi de défense plus large.

L’action est suspendue pour le moment, bien que la Chambre, sur laquelle les démocrates ont le contrôle, pourrait probablement les passer facilement.

Le sénateur Chris Murphy, D-Conn., A déclaré dans un communiqué après le vote qu’il était impatient de travailler avec l’administration du président élu Joe Biden « pour examiner de plus près chacune de ces ventes avant que les transferts ne soient terminés. »

Murphy a déclaré que les antécédents des EAU au Yémen et en Libye déchirés par la guerre et leurs relations «compliquées» avec la Chine et la Russie soulèvent plus de questions que de réponses.

« Je ne suis pas ici pour dire que nous ne devrions pas être dans le domaine de la sécurité avec les EAU », a déclaré Murphy, membre du Comité sénatorial des relations étrangères, lors du débat.

Mais, a-t-il dit, « sans résoudre ces problèmes, est-ce le moment de vendre pour la toute première fois des F-35, des drones armés au cœur du Moyen-Orient? »

La vente d’armes est apparue après que les États-Unis ont négocié les accords d’Abraham pour normaliser les relations entre les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël.

En informant le Congrès le mois dernier, Pompeo a déclaré que l’autorisation de la vente était en reconnaissance de «l’approfondissement des relations» avec les Émirats arabes unis et de leur besoin de dissuader les menaces de l’Iran.

Pompeo a déclaré que «l’accord historique» conclu avec les accords d’Abraham offrait «une occasion unique» de transformer le «paysage stratégique» de la région.

La vente, d’une valeur pouvant atteindre 23,37 milliards de dollars, comprend des dizaines de F-35, des systèmes de drones armés avancés et un ensemble de munitions air-air et air-sol. Cela ne deviendra peut-être définitif que l’année prochaine.

Le sénateur Bob Menendez du New Jersey, le plus haut démocrate du Comité des relations étrangères, a déclaré qu’une liste de questions envoyées par les sénateurs à Pompeo et au secrétaire à la Défense de l’époque, Mark Esper, au sujet de l’arrangement restait sans réponse.

Une séance d’information classifiée pour les sénateurs n’a pas semblé répondre adéquatement à leurs questions.

« Nous devons affirmer notre prérogative au Congrès », a déclaré Menendez. Le vote « envoie un message à l’exécutif ».

Les responsables israéliens ont déjà exprimé leur inquiétude au sujet d’une vente de F-35. Mais en octobre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a semblé confirmer le consentement d’Israël.

Mercredi, les sénateurs ont rejeté de justesse une résolution pour désapprouver les ventes de F-35, 47-49, et l’autre sur la vente de drones armés, 46-50, lors de votes procéduraux en grande partie le long des lignes du parti. C’est loin de la majorité des deux tiers qui aurait été nécessaire pour surmonter un potentiel de veto présidentiel.

Même après le revers de mercredi, le Congrès est sur le point d’approuver le vaste projet de loi annuel sur la défense malgré les objections de Trump.

Trump a averti qu’il opposerait son veto au projet de loi sur une disposition visant à étudier le retrait des noms des dirigeants confédérés des bases militaires américaines. Il souhaite également que les législateurs incluent une disposition non liée pour réprimer les grandes entreprises technologiques au sujet de ce que les républicains et certains démocrates considèrent comme un traitement injuste sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter et Facebook. Mais les législateurs disent que la disposition technologique n’a pas sa place dans le projet de loi sur la politique de défense.

Le rédacteur diplomatique de l’Associated Press Matthew Lee a contribué à ce rapport.