WASHINGTON – Une tentative pour empêcher l’administration Trump de vendre des milliards de dollars d’armes aux Émirats arabes unis a échoué mercredi au Sénat, malgré l’opposition bipartite au transfert de drones militaires de haute technologie et d’avions de combat furtifs F-35 aux Arabes. nation.

Ces articles faisaient partie d’un accord d’armes plus large de 23 milliards de dollars, que l’administration tente de finaliser avant que le président Donald Trump ne quitte ses fonctions.

La pression pour mettre fin à l’accord sur les armes met en évidence une fracture en cours entre le Congrès et la Maison Blanche au sujet de la campagne agressive de l’administration Trump pour vendre des armes de fabrication américaine à ses alliés au Moyen-Orient. L’année dernière, la Chambre et le Sénat ont adopté une mesure similaire visant à bloquer une vente d’armes de 8 milliards de dollars à l’Arabie saoudite et à ses voisins, mais Trump y a opposé son veto.

Le vote du Sénat de mercredi est intervenu après que la Maison Blanche a aidé à conclure un accord historique normalisant les relations entre les Émirats arabes unis et Israël, négocié en partie par le gendre et conseiller de Trump, Jared Kushner.

Kushner et d’autres responsables de l’administration Trump ont refusé de dire si, dans le cadre de l’accord, ils avaient promis de faire passer les ventes d’armes aux EAU.

Bien que la mesure du Sénat visant à bloquer l’accord ait échoué, il n’est pas clair si la Maison Blanche peut conclure l’accord sur les armes avant l’investiture du président élu Joe Biden.

Trump et ses alliés du GOP ont fait valoir que les EAU ont besoin d’armes américaines pour affronter l’Iran, que la Maison Blanche a qualifié de force la plus dangereuse de la région.

« Un vote pour cette résolution est un vote pour donner à l’Iran, à la Chine et à la Russie plus de pouvoir et d’influence dans la région, et rendra notre monde moins sûr », a déclaré le sénateur Jim Inhofe, R-Okla., Président de la commission des forces armées du Sénat. , a déclaré avant le débat de mercredi.

Yousef Al Otaiba, l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis aux Etats-Unis, a déclaré que les armes sont « essentielles à la défense des Emirats Arabes Unis » et soulageront le fardeau de l’Amérique de protéger ses alliés au Moyen-Orient.

« Nous préférerions avoir le meilleur équipement américain ou nous le trouverons à contrecœur auprès d’autres sources, même s’il est moins performant », écrit-il. dans un communiqué publié sur Twitter. « Les États-Unis sont le partenaire de choix des EAU en matière de sécurité … Dans le quartier le plus dangereux du monde, ils sont essentiels pour notre protection et pour nos intérêts et valeurs partagés avec les États-Unis. »

Mais les démocrates et une poignée de républicains ont exprimé leur inquiétude quant à la façon dont les Émirats arabes unis et les Saoudiens ont utilisé les armes américaines – en particulier au Yémen, où les deux pays ont mené une horrible campagne de bombardements qui a fait des milliers de morts et déclenché une catastrophe humanitaire. Les critiques craignent également que l’accord sur les armes ne déclenche une course aux armements dans une région déjà dangereuse du monde.

«Pourquoi diable le Moyen-Orient a-t-il besoin de drones Reaper, sans parler des F-35, surtout lorsque le destinataire de ces drones participe régulièrement au massacre de civils, soit par accident, soit intentionnellement à l’intérieur du Yémen?» Le sénateur Chris Murphy , D-Conn., A déclaré lors d’une interview en podcast la semaine dernière.

Il a déclaré qu’il était « parfaitement clair que l’administration précipite cette vente » dans le cadre d’un élément non divulgué des soi-disant accords d’Abraham, le nom officiel de l’accord de normalisation EAU-Israël, qui inclut également Bahreïn.

Murphy, qui siège au Comité sénatorial des relations étrangères, a déclaré que la nouvelle administration Biden pourrait être en mesure d’empêcher le transfert de certaines armes ou au moins d’imposer des conditions à l’achat des EAU.

« Il est tout simplement impossible de réaliser une vente aussi importante avant le 20 janvier », a-t-il déclaré dans l’interview du podcast. « Et mon espoir est que … (Biden) jettera un regard nouveau sur la question de savoir s’il est sage de donner ce niveau d’armes à un pays qui a une histoire de violation des embargos sur les armes, de transfert d’armes aux milices salafistes au Moyen-Orient » et tuant des civils au Yémen.

Le sénateur Rand Paul, R-Ky., A déclaré que l’accord récompenserait les Émirats arabes unis pour leur conduite au Yémen et pourrait également mettre en péril l’avantage militaire d’Israël dans la région.

« C’est une mauvaise idée de les récompenser pour leur mauvais comportement au Yémen », a-t-il déclaré aux journalistes à Capitol Hill la semaine dernière. « C’est une mauvaise idée de donner des armes qui sont notre avantage militaire qualifié sur le reste du monde à des pays qui peuvent être ou pas toujours avec nous, qui sont des autocraties ou des monarchies qui ne partagent pas nos valeurs. »

« … Mais je pense que cela conduit également à une course aux armements au Moyen-Orient », a ajouté Paul.

Contributeur: Jeanine Santucci

