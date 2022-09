MEXICO CITY (AP) – Le Sénat mexicain a adopté vendredi matin un projet de loi transférant le contrôle de la Garde nationale récemment créée du pays à l’armée.

Lorsque la Garde nationale a été créée dans le cadre d’une réforme constitutionnelle en 2019, elle a été placée sous contrôle civil. Mais l’essentiel de sa formation et de son recrutement s’est fait au sein de l’armée.

Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré que la garde doit désormais être sous commandement militaire, pour prévenir la corruption. La chambre basse du Congrès a déjà approuvé la mesure et López Obrador devrait la signer.

Les partis d’opposition ont déclaré jeudi soir qu’ils déposeraient des recours en justice, affirmant que la mesure violait la garantie constitutionnelle sur le contrôle civil.

“La sécurité publique n’est pas atteinte en violant l’État de droit, en violant la Constitution”, a déclaré la sénatrice Claudia Anaya Mota, du Parti révolutionnaire institutionnel, qui a juré que l’opposition déposerait rapidement une contestation judiciaire.

Pendant des années, les politiciens mexicains ont largement convenu que le pays devait améliorer ses forces de police civiles souvent corrompues, sous-payées et mal formées, et cesser de compter sur les forces militaires pour lutter contre la violence des gangs de drogue. Même López Obrador avait, plus tôt dans sa carrière, appelé les soldats à retourner à la caserne. Il a dit plus tard qu’il avait changé d’avis.

En 2019, le président a dissous l’ancienne police fédérale civile et a promis que la Garde nationale – qui, contrairement aux États-Unis, est entièrement fédérale et jamais commandée par les gouverneurs des États – resterait sous le contrôle du Département civil de la sécurité publique.

Mais cela a créé un casse-tête bureaucratique pour les forces armées, qui ont fourni la plupart des officiers de la Garde nationale issus des rangs de l’armée et des marines ; ces officiers ont conservé leur place dans l’armée et ont été considérés comme prêtés à la nouvelle force.

López Obrador n’a plus assez de voix au Sénat pour modifier à nouveau la constitution – cela nécessiterait une majorité des deux tiers – et son parti a donc simplement modifié les lois secondaires régissant la garde par un vote de 71-51.

Sur plus de 110 000 membres de la Garde nationale, plus de 80 % sont issus de l’armée et de la marine. La Garde nationale ne fonctionne que grâce aux dirigeants militaires qui l’ont organisée et aux vastes capacités logistiques de l’armée.

Le président a confié à l’armée plus de responsabilités que n’importe quel dirigeant mexicain de mémoire récente, les chargeant non seulement de lutter contre les cartels de la drogue, mais aussi du vol de carburant. Il leur fait construire un nouvel aéroport pour la capitale et un train touristique sur la péninsule du Yucatan. Ils construisent des succursales bancaires dans les zones rurales et ont joué un rôle clé dans la réponse du gouvernement à la pandémie de COVID-19.

L’armée est dans les rues dans un rôle de sécurité essentiel depuis des années, bien avant que López Obrador n’entre en fonction. Il a été accusé de violations des droits de l’homme et les Nations Unies demandent depuis longtemps qu’il soit retiré de la police.

Cependant, ni la Garde nationale ni l’armée n’ont réussi à réduire l’insécurité dans le pays.

Les critiques disent que la Garde nationale n’a pas les capacités d’enquête et de renseignement d’une force de police. Ils sont une présence visible lors des patrouilles et répondent à la violence, mais font peu pour l’empêcher.

