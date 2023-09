Le Sénat mexicain entend des témoignages sur la vie extraterrestre : « Nous ne sommes pas seuls »

Les sénateurs mexicains ont entendu des témoignages selon lesquels « nous ne sommes pas seuls » dans l’univers et se sont vu présenter les restes présumés de momies « non humaines », lors du premier événement officiel du pays sur la vie extraterrestre.

Lors d’une audience au Sénat mardi, les législateurs ont vu deux corps ratatinés avec des têtes réduites – ainsi que des séquences vidéo de « phénomènes anormaux inexpliqués » – par Jaime Maussan, un ancien journaliste sportif devenu passionné d’OVNIS.

Maussan a déclaré que les restes étaient vieux de plus de 1 000 ans et appartenaient à « des êtres non humains qui ne font pas partie de notre évolution terrestre ».

«C’est la reine de toutes les preuves», affirme Maussan. « Autrement dit, si l’ADN nous montre qu’ils ne sont pas des êtres humains et qu’il n’existe rien qui ressemble à cela dans le monde, nous devrions le considérer comme tel. »

D’autres études suggèrent que les momies découvertes à Nazca, au Pérou, en 2017, sont frauduleuses.

L’audience de mardi a été organisée par Sergio Gutiérrez Luna, député du parti Morena au pouvoir et aspirant gouverneur de l’État de Veracruz.

Des participants du monde entier y ont appelé à la transparence et à la coopération internationale. Maussan a suggéré que le Mexique pourrait devenir le premier pays au monde à accepter la présence d’extraterrestres sur la planète.

Gutiérrez Luna a déclaré que le Congrès n’avait pas pris position sur les théories avancées lors de l’audition, mais a souligné l’importance d’écouter « toutes les voix, toutes les opinions ».

L’événement a été inspiré par l’audience du Congrès américain sur le même sujet en juillet, au cours de laquelle le major à la retraite David Grusch a affirmé que les États-Unis cachaient un programme de récupération et d’ingénierie inverse des ovnis. Le Pentagone a nié ses affirmations.

Dans des interviews avec les médias, Grusch a fait des déclarations encore plus farfelues selon lesquelles le gouvernement américain aurait en sa possession les corps de «pilotes morts» et une soucoupe volante trouvé en Italie par Mussolini il y a près de 100 ans.

Néanmoins, l’audience au Congrès a été le signe de la respectabilité accrue d’un domaine autrefois considéré comme la réserve des théoriciens du complot.

Des hommes politiques bien connus, tels que le sénateur républicain Marco Rubio, ont fait pression pour davantage de divulgation et, en 2022, Barack Obama a déclaré à CBS que le gouvernement disposait de « séquences et d’enregistrements d’objets dans le ciel, dont nous ne savons pas exactement de quoi il s’agit. nous ne pouvons pas expliquer comment ils se sont déplacés, leur trajectoire ».