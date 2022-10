Le Sénat mexicain approuve un projet de loi supprimant l’heure d’été

Le Sénat mexicain a approuvé mercredi un projet de loi visant à éliminer l’heure d’été, mettant fin à la pratique de changer les horloges deux fois par an.

Certaines villes et villages le long de la frontière américaine peuvent conserver l’heure d’été, probablement parce qu’ils sont tellement liés aux villes américaines.

Le Sénat a approuvé la mesure par 59 voix contre 25, avec 12 abstentions. Ceux qui se sont opposés à la mesure ont déclaré que moins de lumière du jour dans l’après-midi pourrait affecter les possibilités pour les enfants et les adultes de faire de l’exercice.

Le projet de loi a déjà été adopté par la chambre basse du Congrès et va maintenant être promulgué par le président Andrés Manuel López Obrador.

La loi entrerait en vigueur dimanche, lorsque le Mexique devrait revenir en arrière pour la dernière fois.

Auparavant, le secrétaire à la Santé, Jorge Alcocer, avait déclaré que le Mexique devrait revenir à “l’horloge de Dieu”, ou heure standard, arguant que le fait de reculer ou d’avancer les horloges nuit à la santé des gens.

La mesure signifierait que l’obscurité tomberait une heure plus tôt les après-midi d’été.

Les économistes affirment que, bien que les économies d’énergie soient minimes, le retour à l’heure standard pourrait causer des problèmes aux marchés financiers mexicains en plaçant les marchés de la côte est des États-Unis si loin devant.

Et les entreprises comme les restaurants qui ont pris l’habitude de rester ouvertes plus tard devront peut-être fermer plus tôt, car de nombreux Mexicains méfiants contre la criminalité essaient souvent de sortir de la rue après la tombée de la nuit.