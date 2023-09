Le Sénat marocain retarde son voyage en Israël pour cause de maladie et déclare qu’il reviendra

JERUSALEM (AP) — Le président du Sénat marocain a reporté une visite historique en Israël en raison d’une urgence médicale, a annoncé mercredi le parlement israélien.

L’annonce est intervenue juste un jour avant la visite prévue d’Enaam Mayara à la Knesset, ou parlement israélien, dans le cadre d’un voyage visant à cimenter les liens naissants entre les deux pays.

Mayara devait être le premier responsable marocain et l’un des rares dirigeants musulmans à mettre les pieds à la Knesset. Le Parlement avait prévu de l’accueillir avec un tapis rouge et une haie d’honneur de cérémonie.

Israël et le Maroc ont pleinement normalisé leurs relations dans le cadre des accords d’Abraham de 2020, une série d’accords diplomatiques entre Israël et quatre pays arabes négociés par le président de l’époque, Donald Trump.

La Knesset a publié mercredi soir un communiqué indiquant que Mayara avait été hospitalisée lors d’une escale en Jordanie voisine. Il a été contraint de reporter son voyage en Israël et d’annuler une visite plus tôt dans la journée au gouvernement palestinien en Cisjordanie, selon le communiqué.

« Je suis désolée qu’en raison d’une urgence médicale, je ne puisse pas venir à la Knesset », a déclaré Mayara dans le communiqué. Il n’a donné aucune précision sur la nature de sa maladie mais a indiqué qu’il retournerait au Maroc.

« Le lien entre le royaume du Maroc et l’Etat d’Israël est un intérêt commun des deux pays, et ensemble nous l’approfondirons », a-t-il ajouté.

Le président de la Knesset israélienne, Amir Ohana, qui s’est rendu au Maroc plus tôt cette année, a déclaré que la visite de Mayara était censée être un moment fort des nouvelles relations. Il a déclaré qu’Israël souhaitait à Mayara « un rétablissement rapide et complet ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé son intérêt pour l’élargissement des accords d’Abraham à d’autres pays arabes et musulmans, notamment l’Arabie saoudite. Mais les relations avec les partenaires arabes d’Israël se sont refroidies en raison du traitement réservé aux Palestiniens par le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu.

Le gouvernement est dominé par des politiciens ultranationalistes qui s’opposent à l’indépendance palestinienne et encouragent la construction de colonies en Cisjordanie occupée. Le Maroc a retardé un sommet entre Israël et ses partenaires de l’Accord d’Abraham plus tôt cette année en raison du climat politique.

Pourtant, les relations entre Israël et le Maroc semblent solides.

Israël abrite une importante communauté de Juifs d’origine marocaine. Le Maroc et Israël ont convenu d’une coopération militaire et ont intensifié leurs échanges commerciaux. Plus tôt cette année, Israël a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, rejoignant les États-Unis comme les deux seuls pays à reconnaître l’annexion par le royaume du territoire contesté d’Afrique du Nord.

The Associated Press