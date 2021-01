Les démocrates du Sénat ont annoncé que le procès de destitution de l’ancien président Donald Trump commencera dans deux semaines, laissant le temps de confirmer le cabinet du président Joe Biden dans le cadre d’un accord avec la direction du GOP.

Le procès de Trump débutera la semaine du 8 février, a annoncé vendredi le nouveau chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (D-New York).

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a annoncé que la Chambre enverrait lundi l’accusation de destitution de l’ancien président Donald Trump au Sénat, lançant un processus qui pourrait lui interdire d’exercer ses fonctions à l’avenir https://t.co/y0BNMvNh5N pic.twitter.com/Aj6a8iEPD0 – Reuters (@Reuters) 22 janvier 2021

Plus tôt dans la journée, les grands médias ont rapporté que les articles de mise en accusation seraient envoyés par la Chambre des représentants lundi et que Schumer avait rejeté la demande du chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Kentucky), de programmer le procès dans deux semaines. et donner aux républicains le temps d’approuver les nominés de Biden en premier.

Aussi sur rt.com Le procès de destitution débutera la semaine prochaine, annonce le sénateur Schumer, affirmant que Trump a incité l’ÈRECTION contre les États-Unis dans une gaffe virale

Selon un calendrier publié par le correspondant du Congrès de Politico, le procès commencerait en fait le 9 février, quelques jours plus tôt que McConnell ne l’avait demandé, mais l’ancien chef de la majorité était « content » cependant.

Calendrier de mise en accusation: 25 janvier: Exposition de l’article

26 janvier: assermentation des sénateurs, délivrance de l’assignation

2 février: réponse du président à l’article, mémoire préalable au procès de la Chambre

8 février: Mémoire préalable au procès du Président

9 février: Date limite pour le mémoire de réfutation préalable au procès de House … début du procès – Burgess Everett (@burgessev) 22 janvier 2021

«C’est une victoire pour une procédure régulière et l’équité», L’attaché de presse de McConnell, Doug Andres, a déclaré à Politico.

