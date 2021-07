Le Sénat français envisage des vaccins Covid obligatoires pour les adultes âgés de 24 à 59 ans afin de freiner la quatrième vague potentielle

L’organisme a publié jeudi un rapport de sa mission commune d’information, préconisant la vaccination obligatoire des adultes jeunes et d’âge moyen au motif que cela pourrait réduire considérablement les taux d’hospitalisation et les décès. Le rapport a émis un avertissement sévère : « Agir maintenant pour limiter l’impact ».

Le rapport fait suite à l’annonce du Premier ministre Jean Castex mercredi qu’il consultera les élus et les présidents de parlement sur la vaccination obligatoire des soignants, les sénateurs faisant pression pour que cela inclue également les 24 à 59 ans.

La tranche d’âge a été choisie car plus de 90 % des personnes infectées par le Covid ont moins de 60 ans en France, a indiqué l’Institut Pasteur. Pour éviter que les taux d’hospitalisation n’augmentent comme l’an dernier, l’Institut a constaté que chez les 12-17 ans, un taux de vaccination de 30 % était nécessaire, et de 70 % chez les 18-59 ans. Une couverture vaccinale de 90 % pour les plus de 60 ans a été jugée nécessaire.

Cependant, la campagne de vaccination de la France – qui a donné la priorité aux personnes les plus susceptibles d’attraper Covid, comme les travailleurs de la santé et les personnes de plus de 65 ans – est à la traîne par rapport à ces objectifs. Parmi les 18-29 ans, 15,36% sont complètement vaccinés. Un peu moins d’un quart des 30-49 ans ont été vaccinés, tandis que ce chiffre passe à la moitié chez les 50-64 ans.

Le gouvernement envisage également d’introduire d’autres mesures visant à augmenter les niveaux de vaccination, telles que l’envoi aux médecins de listes de personnes non vaccinées afin de les inciter à se faire vacciner. La France envisage également de supprimer les tests Covid « de commodité » gratuits pour les personnes non vaccinées qui souhaitent voyager.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!