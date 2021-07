Le Sénat fixe un vote clé dans le cadre de pourparlers bipartites

Vote du Sénat prévu mercredi sur la législation sur les infrastructures.

Les républicains demandent un délai jusqu’à lundi, afin que le langage législatif puisse être rédigé et le coût totalisé.

Le sénateur démocrate Jon Tester a déclaré « ce sera fait ».

WASHINGTON – Les négociations bipartites se sont prolongées mardi soir alors que les sénateurs se sont précipités pour trouver un accord sur un projet de loi bipartite massif sur les infrastructures, un élément central du plan économique du président Joe Biden qui doit être voté mercredi pour débattre officiellement de la mesure.

Mais les républicains ont averti que le vote pourrait échouer s’il est précipité, alors que les sénateurs marchandent sur les détails du transit et sur la façon de payer l’ensemble du paquet. Plusieurs négociateurs républicains ont déclaré qu’ils voteraient contre le début du débat mercredi, retardant potentiellement les espoirs démocrates de rapprocher le projet de loi de l’adoption.

« Ce coup est voué à l’échec », a déclaré le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky, quelques heures avant le vote.

Les négociateurs républicains ont exhorté le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., à attendre lundi pour commencer à débattre du projet de loi afin qu’ils disposent d’un langage législatif et d’un score de combien cela coûtera.

Mais après que les pourparlers se soient déroulés mardi jusqu’à 23 heures, le dernier d’une série de pourparlers nocturnes, les démocrates étaient optimistes quant à la possibilité de parvenir à un accord mercredi matin avant le vote et le libellé législatif rédigé par la suite.

La facture d’infrastructure de Biden :Les républicains poussent à retarder le vote du Sénat sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures de Biden

« Je crois vraiment que demain ce sera fait », a déclaré le sénateur Jon Tester, D-Mont., mardi soir. « Nous sommes si proches. »

Une série d’appels est prévue mercredi matin pour achever les négociations, qui pourraient être conclues d’ici midi, a-t-il déclaré.

Le vote est prévu vers 15 heures

Mais les républicains dirigés par McConnell ont insisté jusqu’à présent pour avoir un texte législatif pour un vote. McConnell a déclaré que même si le vote échoue mercredi, aucun temps ne sera perdu si Schumer appelle à un autre vote lundi.

Schumer a ouvert la session du Sénat en disant qu’il essayait juste de commencer le débat sur la législation après quatre semaines de négociations.

« Ce vote n’est pas une date limite pour régler tous les derniers détails », a déclaré Schumer. « Ce n’est pas une tentative de brouiller qui que ce soit. »

Le vote sur l’opportunité de commencer à débattre du paquet nécessite 60 sénateurs sur 100 pour surmonter une obstruction potentielle de la part des opposants. Les démocrates ont besoin d’au moins 10 républicains pour les rejoindre pour réussir.

Les négociateurs républicains ont qualifié les pourparlers mardi soir de résoudre les différends plutôt que de terminer le langage législatif.

Le sénateur Mitt Romney, R-Utah, a déclaré mercredi qu’il prévoyait de terminer la législation ce week-end.

« Quelques domaines vont être travaillés aujourd’hui et demain, mais je suppose que tout sera terminé au début de la semaine prochaine, et nous aurons un autre vote », a déclaré Romney. « Nous pourrons procéder au projet de loi, nous avons suffisamment de républicains – que 10 ou 12 républicains ou plus – sont favorables à l’adoption du projet de loi. »

« Infrastructures humaines » :Les démocrates du Sénat concluent un accord de 3 500 milliards de dollars pour le programme d’« infrastructure humaine » de Biden et l’expansion de Medicare

La sénatrice Susan Collins, R-Maine, a déclaré mardi soir « qu’il faudra du temps pour rédiger le libellé législatif et pour noter les dispositions ».

« Nous y travaillons dès que possible », a-t-elle déclaré. « Nous nous débrouillons très bien.

La sénatrice Lisa Murkowski, R-Alaska, a déclaré qu’elle restait optimiste.

« Nous travaillons sur toutes nos questions en suspens et nous sommes vraiment optimistes », a-t-elle déclaré.

La législation vise à fournir des centaines de milliards de dollars pour construire des routes, des ponts, des voies ferrées et une large bande, dans le cadre des priorités économiques plus larges de Biden.

Bien que cette mesure bénéficie généralement d’un soutien bipartite, les républicains se méfient des plans démocrates visant à faire adopter une législation sur les dépenses totalisant 3 500 milliards de dollars pour des dispositions telles que l’extension de l’assurance-maladie et le financement de deux ans de collège communautaire.

Schumer a répété mercredi que son plan était de voter à la fois sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures et sur le paquet de 3 500 milliards de dollars avant de partir pour les vacances d’août.

« C’est le calendrier que j’ai l’intention de respecter », a-t-il déclaré.

McConnell a qualifié la combinaison de projets de loi de « frénésie fiscale et de dépenses imprudentes que les démocrates préparent écraserait notre pays avec une série historique de hausses d’impôts radicales ».

COVID-19 à Washington :Au milieu des craintes concernant les cas de COVID au Congrès et à la Maison Blanche, des experts appellent à la vaccination

Le sénateur Mark Warner, D-Va., a déclaré aux journalistes mardi soir que le temps en vaudrait la peine si le projet de loi réussissait, après « les rebondissements et le nombre de fois où nous avons frôlé la mort ».

« Je ne gâcherais pas vos nuits autant de fois de suite si je ne pensais pas que cela allait se faire », a déclaré Warner.