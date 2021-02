WASHINGTON – Les sénateurs se sont mis d’accord lundi sur la manière dont le procès de destitution de l’ancien président Donald Trump sera conduit, avec des arguments consommant la majeure partie de cette semaine et une décision sur l’opportunité d’appeler des témoins à quelques jours de distance.

Les démocrates se sont demandé s’il fallait faire pression pour un procès rapide ou inclure des témoins, ce qui pourrait allonger la procédure de semaines ou de mois. Certains démocrates veulent un examen exhaustif de l’émeute du Capitole américain le 6 janvier. Mais d’autres préféreraient passer rapidement au-delà du procès, pour confirmer les candidats du président Joe Biden et travailler sur la législation des dépenses pour COVID-19.

Le procès est historique à plusieurs égards. Trump a été le premier président à être destitué deux fois et sera le premier à être jugé après avoir quitté ses fonctions. Les sénateurs qui seront jurés ont également été témoins de l’insurrection en évacuant la chambre occupée par des émeutiers.

Lundi également, l’équipe de défense de Trump, dirigée par Bruce Castor Jr. et David Schoen, a déposé une argumentation écrite dans l’affaire qualifiant le procès d’inconstitutionnel et de « théâtre politique ».

« Pris ensemble, ils démontrent de manière concluante que se livrer à la faim des démocrates de la Chambre pour ce théâtre politique est un danger pour notre démocratie de la République et les droits qui nous sont chers », a déclaré le mémoire de 78 pages.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré que lui et le chef de la minorité Mitch McConnell, R-Ky., Avaient négocié le cadre bipartisan du procès avec les responsables de la Chambre et l’équipe de défense de Trump.

« Toutes les parties ont convenu d’une structure qui garantira un procès de destitution au Sénat juste et honnête de l’ancien président », a déclaré Schumer. «Chaque partie aura amplement le temps de présenter ses arguments.»

Le cadre du procès appelle à quatre heures de débat mardi sur la question de savoir si l’affaire doit être classée. L’équipe de défense de Trump soutient que le procès est inconstitutionnel car il a déjà quitté ses fonctions.

Mais le Sénat a déjà rejeté un rappel au Règlement sur la question de savoir si le procès était inconstitutionnel, par 55 voix contre 45. Les démocrates du Congrès ont cité des précédents sur les procès d’un secrétaire du Cabinet et de juges après leur départ.

Si l’affaire n’est pas classée, les responsables de la Chambre et l’équipe de défense de Trump ont jusqu’à 9 heures mercredi pour déposer des motions. Les réponses de la partie adverse sont attendues avant 11 heures. Les débats sur les motions débuteront mercredi à midi.

Une fois les motions résolues, les procureurs de la Chambre, appelés gestionnaires, et l’équipe de défense de Trump présenteront jusqu’à 16 heures d’arguments répartis sur deux jours. S’il n’y a pas de motions, les débats débuteront mercredi midi.

Schumer a déclaré que le Sénat honorerait une demande de l’un des avocats de Trump, Schoen, d’éviter de travailler le jour du sabbat juif. Le procès s’arrêtera à 17 h vendredi et reprendra dimanche à 14 h

Le retrait par l’avocat de Trump David Schoen de sa demande de retarder le procès vendredi soir et samedi entraînera probablement un changement dans le calendrier du procès de destitution que le Sénat devrait adopter mardi, selon une personne familière avec la planification du procès.

Une fois les arguments terminés, les sénateurs auront quatre heures pour poser des questions des deux côtés.

Ensuite, les responsables de la maison ou l’équipe de Trump pourraient demander des témoins. La plupart des républicains et certains démocrates affirment que les témoins prolongeraient considérablement le procès. Mais certains démocrates disent qu’ils sont nécessaires pour un procès approfondi.

Une majorité de 51 voix du Sénat est requise pour adopter une motion visant à appeler des témoins ou des documents. La chambre est également divisée, mais le vice-président Kamala Harris jette des votes décisifs. Les gestionnaires de la maison n’ont pas dit s’ils demanderaient des témoins.

« Si les gestionnaires décident qu’ils veulent des témoins, il y aura un vote sur cela, ce qui est l’option qu’ils ont demandée », a déclaré Schumer.

En raison de la pandémie de COVID-19, la résolution indique que les sénateurs ne seront pas tenus de rester assis à leur bureau au Sénat. Les 100 membres de la chambre peuvent également s’asseoir dans les tribunes publiques, qui pendent au-dessus du Sénat, ou dans une pièce juste à côté du sol pour regarder la couverture vidéo.

Après des témoins potentiels, le cadre demande à chaque partie de livrer deux heures de plaidoiries finales. Ensuite, le Sénat délibérera sur le verdict.

« La structure que nous avons acceptée est éminemment juste », a déclaré Schumer. « Cela permettra au procès d’atteindre son objectif dans la vérité et la responsabilité. »

Si Trump est reconnu coupable, Schumer a déclaré qu’il y aurait un vote sur l’opportunité de disqualifier l’ancien président de ses futures fonctions.

La résolution décrit un procès plus rapide que le premier procès de Trump, mais reflète largement les grandes lignes directrices qui ont été utilisées pour d’autres destituations présidentielles.

La Chambre a voté pour destituer Trump pour la deuxième fois le 13 janvier. Le précédent vote de destitution avait eu lieu le 18 décembre 2019 et Trump a été acquitté le 5 février 2020.

La résolution du procès de Trump sur ses relations avec l’Ukraine a permis aux responsables de la mise en accusation et aux avocats du président 24 heures chacun de présenter leur cas.

Les sénateurs ont également été autorisés à interroger les deux parties pendant un total de 16 heures. Les débats et les votes pour les témoins ont également été autorisés pour le premier procès de Trump, tout comme les appels à le rejet catégorique.

Condamner Trump et le démettre de ses fonctions nécessite un vote des deux tiers au Sénat, un résultat improbable même après que les démocrates ont pris le contrôle de la chambre.

Les directeurs de la maison, dirigés par le représentant Jamie Raskin, D-Md., Ont demandé la semaine dernière à Trump de témoigner sous serment. Mais Trump a refusé, ses avocats qualifiant la demande de coup de publicité.

Biden a poursuivi lundi une approche pratique du procès.

« Il a reçu une offre de venir témoigner; il a décidé de ne pas le faire », a déclaré Biden aux journalistes lundi. « Laissez le Sénat régler cela. »

Les démocrates de la Chambre devraient visionner des vidéos du discours de Trump le 6 janvier, la foule écrasant violemment le Capitole et les émeutiers occupant la salle du Sénat. Les policiers pourraient offrir des témoignages déchirants.

Au-delà des événements du 6 janvier, l’article de destitution accusait Trump d’avoir fait pression sur le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger pour qu’il modifie les résultats des élections dans son État sur la base d’un appel téléphonique enregistré. Les procureurs pourraient au moins jouer l’enregistrement, mais pourraient également vouloir l’appeler comme témoin.

Mais appeler des témoins reste controversé car les membres des deux parties souhaitent que le procès se termine rapidement. Les démocrates sont impatients de confirmer les candidats de Biden et d’adopter une législation traitant de la pandémie de COVID-19. Tous sauf une poignée de républicains dans chaque chambre se sont opposés à même la tenue d’un procès.

Certains démocrates du Sénat, dont le sénateur de Géorgie Raphael Warnock, qui a prêté serment après l’émeute, sont impatients d’entendre le plus de détails possible.

« Je veux un bilan clair pour les générations futures de ce qui s’est passé le 6 janvier », a déclaré le sénateur Dick Durbin de l’Illinois, le démocrate de deuxième rang au Sénat. «Quand j’ai lu que 40% des adeptes de Trump croient que l’antifa était en fait dans le groupe qui a motivé ces personnes à agir de manière terroriste, je suis scandalisé.

Mais de nombreux républicains soutiennent que les témoins prolongeraient le procès de plusieurs semaines ou mois.

«Je ne pense pas que le pays ait besoin de grand-chose», a déclaré la sénatrice Lindsey Graham, RS.C., qui a noté que les démocrates de la Chambre ont approuvé l’article de destitution sans appeler de témoins. « Je suppose que le dossier public est votre écran de télévision, je ne sais pas. »

L’équipe de défense de Trump a fait valoir que la Chambre avait rédigé un article de mise en accusation défectueux parce que la seule accusation couvrait plusieurs cas de faute présumée. Le mémoire a également fait valoir que les démocrates du Congrès tentaient de faire taire un opposant politique.

« Le Sénat doit rejeter sommairement cet acte politique effronté », a déclaré le mémoire. « Cet article de mise en accusation précipité et unique ignore la Constitution même dont provient son pouvoir et est lui-même rédigé de manière défectueuse. »

Les démocrates de la Chambre ont répondu en qualifiant les arguments de Trump de « totalement sans fondement ».

« Il ne doit y avoir aucun doute qu’une telle conduite est catégoriquement inacceptable », a déclaré la réponse de la Chambre.

Plus:Comment les deux procès de destitution de Trump se comparent

L’argument juridique de Trump a également contesté qu’il est resté silencieux pendant l’insurrection.

Dans leur mémoire de la semaine dernière, les responsables de la maison ont cité un rapport de CNN selon lequel Trump a été décrit par son entourage comme «enthousiaste à la limite parce que cela signifiait que la certification était en train de dérailler».

Le mémoire de la Chambre a également cité une histoire de Vox qui a rapporté que Trump était «ravi» et qu’il «se promenait dans la Maison Blanche, confus quant aux raisons pour lesquelles les autres membres de son équipe n’étaient pas aussi excités que lui».

À 13 h 49, alors que les émeutiers ont envahi le périmètre du Capitole et après la découverte de bombes artisanales dans des bâtiments voisins, Trump a tweeté: «Notre pays en a assez, nous n’en prendrons plus, et c’est de cela qu’il s’agit», selon le mémoire de la Chambre.

À 14 h 24, Trump a tweeté: «Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution», selon le mémoire de la Chambre. Le mémoire a noté que Trump a choisi le vice-président alors que la foule le recherchait et scandait «Hang Mike Pence».

Le mémoire de la Chambre a noté que Trump a publié des tweets pour «Restez en paix! à 14 h 38 et « Pas de violence! Souvenez-vous, NOUS sommes le Parti de la loi et de l’ordre » à 15 h 13

Le mémoire de la défense a souligné que Trump avait tweeté pour que la foule soit «pacifique», suivie d’une vidéo tweetée exhortant les gens à «rentrer chez eux» et à le faire «en paix». Le mémoire a également déclaré que «une vague d’activité» à la Maison Blanche a travaillé pour mobiliser la sécurité comme la Garde nationale.

« La suggestion des responsables de la Chambre selon laquelle le président Trump n’a pas agi assez rapidement pour réprimer la violence n’est absolument pas vraie », a déclaré le mémoire. «Lui, comme le reste du pays, était horrifié par la violence.