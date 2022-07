Le Sénat exhorte le Pentagone à envisager de déployer des avions de guerre en Ukraine, un pilote de chasse souligne un “besoin urgent”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un groupe bipartite de sénateurs a exhorté cette semaine le Pentagone à “envisager” de déployer des avions de guerre en Ukraine alors qu’il continue de lutter contre la guerre meurtrière qui dure depuis des mois en Russie.

Dans une lettre dirigée par le sénateur Dan Sullivan, R-Alaska, au secrétaire à la Défense Llyod Austin et au président des chefs d’état-major interarmées Mark Milley, un groupe bipartite de six sénateurs a exhorté le ministère de la Défense à “envisager des avions de chasse de quatrième génération”. et la formation en vol nécessaire » à inclure dans les prochains programmes d’aide militaire.

S’adressant à Fox News Digital alors qu’il était en service à 2 heures du matin en Ukraine, un pilote de chasse, qui utilise l’indicatif d’appel “Juice”, a défendu le mouvement et a déclaré que l’avion avancé était “essentiel” pour repousser les forces russes.

“Pas seulement des chasseurs de quatrième génération”, a-t-il expliqué, “mais en fait des avions de chasse fabriqués aux États-Unis.”

Juice a détaillé comment les avions de guerre fabriqués aux États-Unis incluent des “capacités critiques” que les MiG-29 et Su-27 datés – sur lesquels les pilotes de chasse ukrainiens comptent largement – n’ont pas.

“Les avions à réaction américains sont des plates-formes multifonctionnelles dotées de capteurs et d’armes avancés – qui pourraient nous aider avant tout à défendre nos villes, nos infrastructures et nos civils contre les frappes de missiles et les bombardiers, à gagner la supériorité aérienne au-dessus des lignes de front et à sécuriser les forces terrestres. .”

Le pilote, dont l’escadron a attiré l’attention internationale au cours des premières semaines de la guerre alors qu’il s’envolait pour défendre Kyiv, a déclaré que la prochaine étape serait d’utiliser l’avion moderne pour des actions de contre-offensive.

Juice, avec son collègue pilote de chasse “Moonfish”, a voyagé des lignes de front le mois dernier à Washington, DC pour rencontrer Sullivan et d’autres législateurs et a expliqué que sans avions équipés de défenses modernes, ils menaient des “missions suicides” face aux Russes sorties dans le ciel.

“Ils ont entendu nos besoins urgents, ont promis d’aider, et maintenant ils tiennent parole”, a déclaré Juice à Fox News Digital en réponse à la lettre.

Le pilote de chasse a spécifiquement reconnu Sullivan et a déclaré qu’il espérait que le Pentagone puisse les aider à trouver une solution alors qu’ils continuent à repousser les avancées russes.

L’administration Biden n’a pas encore apporté son soutien à l’envoi d’avions de guerre en Ukraine, et les responsables des deux côtés de l’allée ont fait valoir que cela pourrait aggraver la guerre et pourrait s’avérer difficile sur le plan logistique pour entretenir correctement l’avion et former les pilotes.

Cependant, des responsables américains et ukrainiens ont déclaré à Fox News Digital que les pilotes ukrainiens sont “plus que capables” d’être formés sur des avions américains modernes de quatrième génération en quelques mois.

S’exprimant mercredi lors du Forum sur la sécurité d’Aspen, le général de l’armée de l’air Charles Brown, qui est également chef d’état-major de la branche militaire, a fait écho à son soutien à la formation des pilotes ukrainiens et a déclaré que les États-Unis et leurs alliés ont la responsabilité “d’être prêts à les former dans diverses capacités et capacités.”

Cependant, le général quatre étoiles n’a pas voulu commenter le type d’avion que les États-Unis ou leurs alliés utiliseraient pour les entraînements ou fourniraient potentiellement à l’Ukraine.

Juice a également repoussé la suggestion selon laquelle les Ukrainiens ne pourraient pas entretenir correctement l’avion avancé.

“Il y avait beaucoup de préoccupations et d’informations incorrectes sur la question, mais maintenant les sénateurs ont la vraie image”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas un problème, mais c’est un défi.”

Il a déclaré que l’armée de l’air ukrainienne doit travailler en coordination avec les pays alliés pour préparer les pistes, étendre les entraînements et se préparer logistiquement en organisant la livraison de pièces de rechange et de munitions.

“Nous devons avoir commencé cela hier pour être prêts au combat”, a-t-il déclaré exprimant son sentiment d’urgence.

Dans la lettre envoyée lundi, Sens. Tammy Duckworth, D-Ill., Roger Wicker, R-Miss., Richard Blumenthal, D-Conn., Robert Portman, R-Ohio, et Lindsey Graham, RS.C., ont exhorté le Pentagone pour augmenter la vitesse à laquelle il déployait l’aide défensive convenue en mai dans le cadre du paquet de 20 milliards de dollars “Crédits supplémentaires supplémentaires pour l’Ukraine”.

“Bien que les capacités de défense aérienne à moyenne et longue portée et HIMARS incluses dans les programmes d’aide du 27 juin 2022 et du 8 juillet 2022 soient un bon début, ces systèmes doivent être livrés à un rythme et en quantité suffisants pour avoir un impact sur le résultat. des combats dans le Donbass, Kherson et d’autres régions », ont écrit les sénateurs dans la lettre obtenue par Fox News Digital.

“Nous vous exhortons à agir rapidement, tout en vous coordonnant avec les alliés et partenaires de l’OTAN, pour fournir immédiatement cet équipement à l’armée ukrainienne”, ajoute la lettre.