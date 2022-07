Le Sénat examinera le projet de loi sur la compétitivité des puces en Chine

Le Sénat américain pourrait commencer à travailler sur un projet de loi simplifié sur la compétitivité de la Chine dès la semaine prochaine, dans le but de le faire passer par le Congrès avant que les législateurs ne quittent Washington en août, a rapporté NBC News jeudi.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré aux sénateurs qu’un vote au sol pourrait intervenir dès mardi pour lancer le processus de rédaction d’un projet de loi prévoyant des milliards de dollars de financement pour la fabrication de semi-conducteurs, a déclaré une source à NBC.

Il comprendrait également un crédit d’impôt à l’investissement d’un autre fabricant de puces bipartisan factureet des composants supplémentaires pourraient être ajoutés au fur et à mesure du processus, selon NBC.

Les plans interviennent après que le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A menacé de bloquer un projet de loi beaucoup plus large visant à stimuler la compétitivité avec la Chine, appelé United States Innovation and Competition Act, ou USICA.

La Chambre et le Sénat ont adopté différentes versions du projet de loi, la version de la chambre haute recueillant un soutien plus bipartite. Le projet de loi du Sénat, qui a été adopté 68-32 en juin 2021, totaliserait environ 250 milliards de dollars, dont 52 milliards de dollars pour financer les initiatives de recherche, de conception et de fabrication de semi-conducteurs.

Mais McConnell a déclaré à la fin du mois dernier que le projet de loi sur la compétitivité perdrait le soutien des républicains si les démocrates continuaient à poursuivre un programme de réconciliation sans rapport pour financer leurs objectifs en matière de climat, de fiscalité et de médicaments sur ordonnance, qui serait en cours de négociation par Schumer et le sénateur Joe Manchin, DW.V. .

S’il respecte les règles strictes de réconciliation budgétaire du Sénat, ce paquet de dépenses pourrait être adopté par la chambre avec une simple majorité au lieu des 60 voix requises pour que la plupart des autres projets de loi dépassent l’obstruction systématique.

“Permettez-moi d’être parfaitement clair : il n’y aura pas d’USICA bipartite tant que les démocrates poursuivront un projet de loi de réconciliation partisane”, a tweeté McConnell le 30 juin.

Les sénateurs et les responsables de l’administration Biden espèrent envoyer la législation sur le financement des puces à la Maison Blanche pour la signature du président Joe Biden avant que le Congrès ne commence ses vacances annuelles début août.

“Nous voulons qu’ils négocient et qu’ils obtiennent un projet de loi d’ici le 4 août”, a déclaré mercredi à la presse la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo. Dans une interview avec Axios publiée le même jour, Raimondo a déclaré: “Il y a une urgence en temps réel là-bas, car ces sociétés de puces prennent leurs décisions en ce moment sur l’endroit où se développer.”

Jeudi, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a plaidé pour la sécurité nationale en faveur du financement des puces.

“Les systèmes d’armes utilisés sur les champs de bataille d’aujourd’hui et les technologies émergentes de demain dépendent de notre accès à un approvisionnement stable et sûr en microélectronique”, a déclaré Austin dans un déclaration. “Nos concurrents stratégiques font des investissements substantiels dans ce domaine – la Chine, le défi de l’armée américaine, a déjà dépensé 150 milliards de dollars pour moderniser son industrie des semi-conducteurs.”