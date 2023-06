Le Sénat examine le rôle de «l’argent noir» dans le retardement de l’action climatique

Le comité sénatorial du budget a tenu une audience mercredi matin pour examiner le rôle de «l’argent noir» lié au pétrole et au gaz dans le retardement de l’action climatique – et la déchirure des budgets locaux et fédéraux.

L’audience a été dirigée par le sénateur Sheldon Whitehouse de Rhode Island, qui a tenu 10 audiences axées sur la crise climatique depuis qu’il a pris la barre du comité du budget en février dernier.

Cela fait suite à une enquête lancée par les démocrates de la Chambre en 2021, qui s’est concentrée sur les efforts présumés des grandes pétrolières pour induire le public en erreur sur la crise climatique.

« Je mets en lumière les risques économiques massifs et bien documentés du changement climatique », a déclaré Whitehouse, qui a également prononcé près de 300 discours sur la crise climatique au Sénat. « Ce sont des risques qui ont le potentiel de se répercuter sur l’ensemble de notre économie et de déclencher des difficultés et des calamités financières généralisées. »

Dans son allocution d’ouverture, Whitehouse a décrit la campagne de désinformation bien documentée que les intérêts des combustibles fossiles ont menée contre le public américain.

» Dès les années 1950, les scientifiques de l’industrie ont pris conscience du changement climatique, le mesurant et le prédisant des décennies avant qu’il ne devienne un problème public « , a-t-il déclaré. « Mais la direction de l’industrie et les PDG ont passé des décennies à promouvoir la désinformation sur le climat. »

Le sénateur Chuck Grassley, un républicain de l’Iowa, membre du classement, a déclaré que l’audience était une « occasion manquée de travailler ensemble sur un budget responsable ». Il a également affirmé que les démocrates obtiennent « beaucoup plus d’argent secret ou noir que les républicains ».

Les démocrates du comité ont invité trois témoins. Naomi Oreskes, professeur d’histoire des sciences à Harvard, a été la première à se présenter à la barre. « Le changement climatique est une défaillance du marché, et les défaillances du marché nécessitent une action gouvernementale pour y remédier », a-t-elle déclaré.

Les efforts des intérêts des combustibles fossiles pour perturber la politique climatique ont coûté cher aux États-Unis, y compris non seulement les coûts financiers, mais aussi les souffrances humaines et les vies perdues, a déclaré Oreskes, qui a écrit plusieurs livres sur la désinformation de l’industrie pétrolière.

Christine Arena, ancienne responsable des relations publiques de la société Edelman qui travaille maintenant dans le cinéma à impact social et qui a également été invitée par les démocrates du Sénat, a établi des comparaisons entre la campagne de désinformation de plusieurs décennies de l’industrie des combustibles fossiles et la façon dont l’industrie du tabac a tenté de dissimuler le méfaits du tabagisme.

« Tout comme les dirigeants du tabac avant eux, [fossil fuel executives] caractérisent la science évaluée par des pairs et le journalisme d’investigation qui illustre l’étendue de leurs déceptions comme biaisées ou peu concluantes », a déclaré Arena, qui est maintenant le fondateur de Generous Films.

Richard Painter, professeur de droit des sociétés à la faculté de droit de l’Université du Minnesota, qui était l’avocat en chef de l’éthique de la Maison Blanche sous George W Bush, a été le troisième à témoigner. Indépendant politique, Painter a déclaré que les Américains devraient se joindre à l’effort pour mettre fin à la désinformation sur le climat, peu importe où ils se situent sur le spectre politique.

« Ce n’est pas une question partisane », a déclaré Painter, également invité par Whitehouse. « Il s’agit de prendre soin et de faire quelque chose contre une grave menace pour la race humaine. »

Les deux derniers témoins ont été invités par des sénateurs républicains. Le premier était le Dr Roger Pielke Jr, professeur d’études environnementales à l’Université du Colorado à Boulder, qui a déclaré qu’il croyait que le changement climatique était réel, causé par l’homme et dangereux, mais que les préoccupations des démocrates étaient exagérées.

Le dernier à témoigner était Scott Walker, président du Capital Research Center, un organisme conservateur à but non lucratif, qui a servi dans l’administration George W Bush en tant qu’assistant spécial du président pour la politique intérieure. « Dire qu’un groupe utilise de l’argent noir, c’est comme dire que le groupe utilise des téléphones. C’est une technologie universelle », a-t-il déclaré.

Il a insisté sur le fait que l’argent noir n’est pas un problème majeur dans la politique américaine. Dans la mesure où c’est un problème, dit-il, la gauche politique prend plus d’argent que la droite.

Dans une interview après l’audience, Oreskes a déclaré qu’elle soupçonne que les preuves selon lesquelles les démocrates prennent plus d’argent noir que les républicains pourraient être basées sur des données «choisies». « La cueillette des cerises est une tactique que nous savons que les négationnistes et les sceptiques du climat utilisent depuis des décennies », a-t-elle déclaré.

Interrogée par Whitehouse, Oreskes a expliqué qu’au milieu des années 2000, elle et d’autres qui ont écrit sur le consensus scientifique sur la crise climatique d’origine humaine ont reçu des courriers haineux et ont été la cible de plaintes officielles et d’autres attaques.

« Cette expérience d’attaque m’a amenée à essayer de comprendre ce qu’étaient ces attaques, qui les finançait, qui était derrière elles et pourquoi elles le faisaient », a-t-elle déclaré.

Plus tard, le membre de rang Grassley a demandé à Pielke de parler davantage de l’influence de l’argent noir sur les démocrates. « Je ne peux pas expliquer exactement pourquoi vos collègues ne sont pas disposés à examiner les liens financiers sombres de leurs propres témoins », a déclaré Pielke.

Le sénateur Jeff Merkley de l’Oregon, un démocrate, a répondu à ces allégations, offrant une solution à ses collègues républicains qui s’inquiètent de l’influence de l’argent noir sur les démocrates. Le Disclose Act, introduit par Whitehouse au Sénat cette année, exposerait les sources de ces fonds clandestins pour les démocrates et les républicains, a-t-il déclaré. « J’inviterais mes collègues d’en face à se joindre à nous pour mettre fin à l’argent noir des deux côtés », a déclaré Merkley.