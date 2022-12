Le Sénat envoie un projet de loi Biden pour garder le gouvernement ouvert jusqu’au 23 décembre

WASHINGTON (AP) – Le Sénat a adopté jeudi une loi pour financer le gouvernement pendant une semaine supplémentaire alors que les législateurs se précipitent pour terminer le travail sur un programme de dépenses pour l’année complète avant de rentrer chez eux pour les vacances et un nouveau Congrès est assermenté.

Le Congrès a adopté en septembre un projet de loi pour que le gouvernement continue de fonctionner jusqu’à minuit vendredi. La dernière extension, qui va maintenant au bureau du président Joe Biden pour être promulguée, finance les agences fédérales jusqu’au 23 décembre. Elle a été adoptée par un vote de 71 voix contre 19.

“Les négociations continuent d’évoluer dans la bonne direction, mais il nous reste encore beaucoup de travail à faire et pas assez de temps pour le faire, à moins que nous ne prolongeions le financement gouvernemental d’une semaine supplémentaire”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y. en exhortant les législateurs à soutenir la mesure palliative.

Le paquet d’environ 1,7 billion de dollars en cours de négociation financerait les opérations quotidiennes des agences gouvernementales pour l’exercice en cours qui a commencé le 1er octobre. Les dépenses fédérales pour des programmes tels que la sécurité sociale et l’assurance-maladie ne font pas partie du processus de crédits annuels et sont non inclus dans le forfait.

Les républicains de la Chambre ont massivement appelé à une prolongation à plus long terme jusqu’au début de l’année prochaine afin qu’ils puissent jouer un rôle plus important dans la fixation des niveaux de dépenses des agences. Les démocrates à la Chambre ont pu faire avancer le projet de loi avec peu de soutien du GOP plus tôt cette semaine.

Mais le sénateur Mitch McConnell, le meilleur républicain du Sénat, a fait valoir que l’adoption d’un projet de loi sur les dépenses pour l’année entière par ce Congrès est meilleure que les alternatives, car elle garantit une augmentation considérable des dépenses pour la défense.

“Si un projet de loi véritablement bipartisan sans pilules empoisonnées est prêt pour l’adoption finale du Sénat d’ici la fin de la semaine prochaine, je le soutiendrai pour nos forces armées”, a déclaré McConnell mercredi. “Sinon, nous adopterons une résolution continue à court terme dans la nouvelle année.”

Certains républicains du Sénat n’étaient pas d’accord avec les efforts visant à adopter un projet de loi de dépenses avant que les républicains de la Chambre ne puissent prendre en charge. Le sénateur Mike Lee, R-Utah., A déclaré qu’il était favorable à une prolongation à court terme jusqu’à l’année prochaine, car cela signifierait “plus de priorités républicaines” dans le paquet final.

Le sénateur Richard Shelby, le principal républicain de la commission des crédits du Sénat, a déclaré que les deux partis étaient séparés d’environ 25 milliards de dollars en dépenses globales. Mais les législateurs ont annoncé mardi soir qu’ils étaient parvenus à un accord sur un “cadre” qui devrait permettre d’achever les négociations d’ici la semaine prochaine.

Le projet de loi final devrait également inclure la demande de l’administration Biden d’une aide supplémentaire de 37 milliards de dollars à l’Ukraine ainsi que d’autres priorités bipartites, y compris une mesure électorale visant à empêcher une autre insurrection du 6 janvier. Le projet de loi rendrait plus difficile pour les législateurs de s’opposer aux votes électoraux d’un État particulier et préciserait que le rôle constitutionnel du vice-président dans la procédure est uniquement ministériel.

Kevin Freking, Associated Press