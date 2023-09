Le Sénat élabore un projet de loi provisoire et organise une confrontation avec la Chambre

Par Clare Foran, Kristin Wilson, Morgan Rimmer et Haley Talbot | CNN

A quelques jours seulement avant que le gouvernement ne manque d’argent, le Sénat a dévoilé un projet de loi provisoire bipartisan dans le but d’éviter une fermeture – mais rien ne garantit qu’il pourra être adopté à la Chambre.

La publication du projet de loi du Sénat, qui a été négocié sur une base bipartite, crée un contraste saisissant – et une confrontation – avec la Chambre, où la majorité républicaine est confrontée à de profondes divisions et les revendications des conservateurs purs et durs ont joué un rôle très important dans l’orientation du programme à l’heure où une fermeture se profile.

Les deux chambres sont maintenant sur une trajectoire de collision alors que la Chambre a voté mardi soir en faveur d’un ensemble de projets de loi de crédits qui sont morts dès leur arrivée au Sénat et n’éviteraient pas une fermeture du gouvernement.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, dispose de peu de marge de manœuvre avec seulement une faible majorité. Les conservateurs les plus radicaux se sont élevés contre la perspective d’une prolongation du financement à court terme et beaucoup s’opposent à une aide supplémentaire à l’Ukraine, deux obstacles majeurs à la recherche d’un consensus avec le Sénat.

Le projet de loi provisoire du Sénat, qui maintiendrait le financement du gouvernement jusqu’au 17 novembre, comprend 6,2 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine et 6 milliards de dollars pour les catastrophes naturelles.

McCarthy a déclaré mardi soir à son équipe de direction qu’il prévoyait d’amender le projet de loi de dépenses provisoire du Sénat pour inclure un paquet de sécurité aux frontières du GOP de la Chambre, selon plusieurs sources familières, déclenchant une confrontation massive avec le Sénat sur l’immigration à la veille de la date limite de fermeture.

La stratégie de McCarthy, à laquelle les Républicains ont fait écho toute la journée, consiste à centrer la lutte contre le confinement sur la question de la frontière.

Il est également probable que les Républicains de la Chambre des représentants supprimeront le minimum d’argent pour l’Ukraine que le Sénat a inclus dans son palliatif, ont déclaré des sources haut placées du Parti républicain, étant donné que de nombreux partisans de la ligne dure y sont opposés et qu’ils ne peuvent pas se permettre de nombreuses défections.

Schumer a déclaré mardi en décrivant la proposition provisoire du Sénat : « Nous continuerons à financer le gouvernement aux niveaux actuels tout en maintenant notre engagement envers la sécurité et les besoins humanitaires de l’Ukraine, tout en veillant également à ce que les personnes touchées par les catastrophes naturelles à travers le pays commencent à obtenir les ressources nécessaires. ils ont besoin. »

Maintenant que le Sénat a dévoilé sa propre mesure provisoire, la Chambre devra encore l’adopter avant de pouvoir l’envoyer à la Chambre et n’importe quel sénateur peut ralentir son adoption dans des délais serrés.

Le Sénat a pris une première mesure pour faire avancer son projet de loi provisoire bipartite mardi avec un vote procédural de 77 voix contre 19.

McCarthy fait face à un test de leadership à la Chambre

Faute des votes du GOP pour adopter un projet de loi provisoire, McCarthy a tourné l’attention en début de semaine vers un effort faire avancer une série de projets de loi de dépensesy compris pour les départements de la Défense et de la Sécurité intérieure.

Les projets de loi n’empêcheraient pas la fermeture à la fin de la semaine, mais alors que les conservateurs exigent l’adoption de projets de loi de financement pour l’ensemble de l’année, McCarthy espère que l’élan en faveur des mesures pourrait inciter suffisamment de récalcitrants à soutenir un projet de loi provisoire républicain.

La Chambre a voté avec succès mardi soir pour adopter une règle régissant le débat sur ces projets de loi. Le vote a été étroitement surveillé après que McCarthy a perdu deux votes sur les règles de procédure la semaine dernière, ce qui a constitué un embarras majeur pour la direction du GOP de la Chambre, soulignant les profondes divisions entre les républicains dans la chambre.

McCarthy a insisté mardi sur le fait qu’une fermeture du gouvernement était la pire option possible et a mis en garde sa conférence contre les périls de cette stratégie. « Je ne pense pas que les arrêts soient utiles », a-t-il déclaré.

Une fermeture aurait des conséquences majeures qui se feraient sentir dans tout le pays. Si cela devait se produire, de nombreuses opérations gouvernementales s’arrêteraient, tandis que certains services jugés « essentiels » continueraient.

Les opérations et services gouvernementaux qui se poursuivent pendant une fermeture sont des activités jugées nécessaires pour protéger la sécurité publique et la sécurité nationale ou considérées comme critiques pour d’autres raisons. Parmi les exemples de services qui se sont poursuivis lors des fermetures passées figurent la protection des frontières, l’application de la loi fédérale et le contrôle du trafic aérien.

La Maison Blanche a souligné mardi les « impacts néfastes » d’un arrêt qui porterait atteinte à la sécurité nationale, soulignant les 1,3 million de militaires en service actif qui ne seraient pas payés avant la fin de l’arrêt et le congé des employés civils du ministère de la Défense.