Le Sénat du Wisconsin, dirigé par le GOP, vote pour licencier un responsable électoral concentré sur des mensonges sur le vote de 2020

Les républicains contrôlant le Sénat du Wisconsin ont voté jeudi pour licencier le haut responsable des élections de l’État du champ de bataille du poste non partisan, provoquant une contestation juridique de la part des démocrates qui affirment que le vote était illégitime.

Atty d’État. Le général Josh Kaul, un démocrate, a déclaré dans un procès que les républicains du Sénat n’avaient pas le pouvoir d’évincer l’administratrice des commissions électorales du Wisconsin, Meagan Wolfe, et les a accusés d’attaquer les élections de l’État.

C’est la dernière d’un tourbillon de profondes divisions partisanes dans le Wisconsin, où les républicains qui dirigent l’Assemblée législative menacent également de remettre en question une juge de la Cour suprême de l’État nouvellement élue avant même qu’elle n’ait entendu une affaire. Ils envisagent également de dépasser les cartes électorales de l’État avant que le tribunal ne puisse rejeter les limites actuelles qui favorisent le GOP.

La bataille pour savoir qui dirigera l’agence électorale découle de mensonges persistants sur les élections de 2020 et crée une instabilité avant la course à la présidentielle de 2024 pour plus de 1 800 employés locaux de l’État qui organisent les élections.

Wolfe a fait l’objet de théories du complot et la cible de menaces de la part des partisans de l’ancien président Trump qui déclarent à tort qu’elle faisait partie d’un prétendu plan visant à truquer le vote de 2020 dans le Wisconsin en faveur du démocrate Joe Biden. Les dirigeants du GOP ont cité les considérations de ces théoriciens du complot pour justifier le vote 22-11 de jeudi aux côtés des lignes du parti pour la licencier.

Elle a déclaré jeudi qu’elle ne «se plierait pas à la pression politique» et qu’elle continuerait à exercer les fonctions d’administratrice au moins jusqu’à la fin des élections de 2024, sauf décision du tribunal dans le cas contraire ou que la Commission électorale de l’État vote pour la retirer.

« Le vote du Sénat aujourd’hui pour me retirer n’est pas un référendum sur le travail que je fais, mais plutôt une réponse au fait de ne pas atteindre le résultat politique qu’il souhaite », a déclaré Wolfe. « Le résultat politique qu’ils souhaitaient est d’avoir à ce poste quelqu’un de leur choix qui se pliera à ces pressions politiques. »

« Les habitants du Wisconsin ont exprimé leurs inquiétudes quant à la gestion des élections, ici même dans le Wisconsin et à l’échelle nationale », a déclaré le chef de la majorité au Sénat de l’État, Devin LeMahieu. « Nous devons reconstruire la religion lors des élections dans le Wisconsin. »

Mais de nombreux rapports ont montré que les élections de 2020 dans le Wisconsin étaient justes et que les résultats étaient exacts. Biden a battu Trump par près de 21 000 voix dans le Wisconsin, un résultat final qui a résisté à deux recomptages partiels, à un audit non partisan, à l’examen d’une agence de régulation conservatrice et à un certain nombre de poursuites étatiques et fédérales.

Les observateurs électoraux ont exprimé leurs inquiétudes sur le fait que remplacer Wolfe par un administrateur moins expérimenté ou continuer à contester sa place avant le concours de 2024 pourrait créer une plus grande instabilité dans une course à la présidentielle dans laquelle les agents électoraux s’attendent à faire face à plus de stress, de harcèlement et de menaces.

«La tentative des républicains du Wisconsin de licencier illégalement l’administrateur des élections du Wisconsin sans cause révèle qu’ils continuent d’intensifier leurs efforts pour semer la méfiance et la désinformation à propos de nos élections, dénigrer nos greffiers, notre personnel électoral et nos directeurs d’élection, et saper les principes fondamentaux de notre démocratie, y compris le changement de pouvoir pacifique », a déclaré le gouverneur démocrate Tony Evers dans un communiqué.

À la demande d’Evers, Kaul a poursuivi les dirigeants législatifs du GOP et a demandé qu’un juge décide que le vote du Sénat n’a aucun effet juridique et que Wolfe restera responsable des frais électoraux.

Entre-temps, les républicains ont publié une décision appelant la Commission électorale à nommer un administrateur par intérim pour la remplacer.

« Le Sénat de l’État a ignoré de manière flagrante la loi du Wisconsin afin d’apposer son sceau d’approbation sur des attaques sans fondement contre les élections », a déclaré Kaul, ajoutant que Wolfe « reste l’administrateur ».

«Le tribunal, j’en suis convaincu, le confirmera», a-t-il déclaré.

La commission électorale bipartite de l’État s’est retrouvée dans l’impasse en juin lors d’un vote visant à nommer Wolfe pour un deuxième mandat de quatre ans. Trois républicains ont voté pour sa nomination et trois démocrates se sont abstenus dans l’espoir d’empêcher une nomination qui nécessiterait l’approbation du Sénat.

Son rejet par le Sénat de l’État entraînerait généralement le licenciement de Wolfe, mais une décision récente de la Cour suprême de l’État semble lui permettre de rester en poste indéfiniment si elle n’a pas été nommée par une majorité de la commission, ou 4. membres.

Les républicains du Sénat ont poussé en juin pour forcer un vote sur elle malgré l’échec de la commission à la nommer. LeMahieu a déclaré qu’il avait interprété le vote 3-0 de la commission comme une nomination unanime. Les avocats non partisans du Parlement et Kaul ont contesté cette interprétation, affirmant que la réglementation est évidente selon laquelle un administrateur des élections doit être nommé par au moins quatre commissaires.

Wolfe n’a pas assisté à une audience d’un comité sénatorial sur sa reconduction le mois dernier, citant une lettre de Kaul disant « il ne fait aucun doute » qu’elle reste à la tête de l’agence électorale. Cette audience est plutôt devenue une plate-forme permettant à certains des membres les plus éminents du mouvement de négationnisme électoral du Wisconsin de répéter des affirmations largement démystifiées concernant les élections de 2020.

« Il est difficile de croire que nous en sommes encore à un point où ces affirmations désormais très bien analysées et démystifiées sur notre système semblent toujours motiver des décisions », a déclaré Wolfe jeudi.

De nombreux autres sceptiques étaient présents jeudi dans la tribune du Sénat et ont applaudi lorsque le vote a eu lieu.

De nombreux griefs républicains contre Wolfe concernent les décisions prises par la Commission électorale qu’elle a prises, comme elle est sûre de le faire par la loi. En plus de finaliser les choix de commission, Wolfe aide à guider les greffiers électoraux locaux du Wisconsin.

Wolfe est devenue responsable de la commission électorale en 2018, après que les républicains du Sénat ont rejeté son prédécesseur, Michael Haas, parce qu’il avait travaillé pour le Conseil de responsabilité du gouvernement. Les législateurs du GOP ont dissous cette entreprise, qui était le prédécesseur de la Commission électorale, en 2015 après avoir enquêté pour savoir si la campagne de l’ancien gouverneur républicain Scott Walker avait travaillé illégalement avec des groupes extérieurs.

Depuis les élections de 2020, certains républicains ont lancé l’idée d’abolir ou de réviser la Commission électorale.

Wolfe travaille sur la commission et pour le conseil de responsabilité depuis plus de 10 ans. Elle a également été présidente de la Nationwide Assn. des administrateurs électoraux des États et président du Centre bipartisan d’information sur l’enregistrement numérique, ou ERIC, qui aide les États à maintenir des listes électorales correctes.