Le Sénat du Wisconsin adopte une loi sur le «sanctuaire du 2e amendement»

MADISON – Le Sénat de l’État du Wisconsin a envoyé mercredi un projet de loi constitutionnellement discutable au gouverneur Tony Evers qui tente d’empêcher les lois fédérales sur les armes à feu d’avoir un effet dans l’État.

Il est peu probable que le gouverneur démocrate signe la législation sur les armes à feu et a exprimé des réserves sur la législation de redécoupage.

Le Sénat a adopté le projet de loi 293 de l’Assemblée sur un vote vocal. Il vise à exempter les armes à feu dans le Wisconsin des lois et règlements fédéraux sur les armes à feu. Des mesures similaires ont été jugées inconstitutionnelles dans d’autres États, car les lois des États ne peuvent pas prévaloir sur les lois fédérales.

Si elle est promulguée et jugée constitutionnelle, la législation empêcherait les responsables de l’application des lois du Wisconsin de confisquer les armes à feu des personnes reconnues coupables d’infractions de violence domestique, selon des avocats non partisans de la législature. C’est parce qu’il n’y a pas de loi d’État qui correspond à une loi fédérale autorisant le retrait d’armes à feu à de tels délinquants.

La législation fait partie d’une réponse nationale des républicains pour repousser la législation sur les armes à feu qu’ils craignent que les démocrates au Congrès et le président Joe Biden puissent imposer. Plus précisément, la législation du Wisconsin interdirait l’application des lois qui restreignent les ventes d’armes à feu ou de munitions ou exigent la saisie d’armes.

Les partisans soutiennent que le projet de loi du Wisconsin ferait de l’État un « sanctuaire du deuxième amendement ».

Le projet de loi exigerait également que les armes fabriquées dans l’État soient estampillées du logo « Made in Wisconsin ».

Il a passé l’Assemblée ce mois-ci et va ensuite à Evers. Le gouverneur a demandé plus de surveillance des armes à feu, pas moins, arguant que l’État devrait exiger des vérifications des antécédents pour tous les achats d’armes à feu et permettre à la police de prendre temporairement les armes de ceux qui sont considérés comme une menace.

L’action du Sénat du Wisconsin intervient le jour même où le président Joe Biden a lancé une nouvelle stratégie de prévention du crime dans le but de lutter contre la montée en flèche de la violence armée.

Dans un discours de la Maison Blanche, Biden a annoncé une « politique de tolérance zéro » pour les trafiquants d’armes à feu et une nouvelle orientation du ministère de la Justice pour tenter d’arrêter la vente illégale d’armes à feu.

