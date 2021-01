Les médecins et les professionnels de la santé ont largement condamné la résolution, avertissant que les masques sont la meilleure protection pour empêcher la propagation du coronavirus avant que les gens ne soient vaccinés.

La résolution, qui a été adoptée mardi et a été parrainée par les législateurs républicains qui affirment que les mesures sont inconstitutionnelles, mettrait fin à une obligation d’un mois de porter des masques dans les lieux publics et intérieurs qui est entrée en vigueur dans le cadre des ordres d’urgence émis par le gouverneur Tony Evers, un Démocrate.

Et les preuves ont montré que le port de masque aide à contenir la propagation du coronavirus: A étude par les Centers for Disease Control and Prevention qui se sont concentrés sur le Kansas l’été dernier, a montré que les nouveaux cas de Covid-19 ont diminué de 6% dans les comtés qui avaient des mandats de masque, alors qu’ils augmentaient de 100% dans ceux qui n’en avaient pas.

«Outre les vaccins, le port de masques est l’un des rares outils dont nous disposons dans notre arsenal pour aider à prévenir la propagation du Covid-19 encore plus», a déclaré Bud Chumbley, directeur général de la Wisconsin Medical Society, un groupe de défense des médecins, dit dans un communiqué.

Le Wisconsin avait signalé près de 585000 cas de coronavirus et 6268 décès mercredi matin, selon une base de données du New York Times. Environ 4,6% de la population de l’État a reçu au moins une dose du vaccin, selon un décompte du New York Times.

Quarante et un États, dont le Wisconsin, ont actuellement une exigence de masque, selon le Académie nationale de la santé publique.

M. Evers a publié un certain nombre de décrets exécutifs proclamant une urgence de santé publique dans le Wisconsin au milieu de la pandémie et exigeant que des masques soient portés dans n’importe quel environnement intérieur public.