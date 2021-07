Le Sénat du Texas adopte le projet de loi de vote du GOP après le départ des démocrates de la Chambre

Flanqué des démocrates de la Chambre de l’État du Texas, le représentant américain Marc Veasey (D-TX) (C) parle en tant que représentant Lloyd Doggett (D-TX) (R) et du représentant de l’État du Texas Chris Turner (D-District 101) (L) , président du Texas House Democratic Caucus, écoute lors d’une conférence de presse sur les droits de vote devant le Capitole des États-Unis, le 13 juillet 2021 à Washington, DC.

Hughes a imputé le contrecoup de son projet de loi à un « débat national horrible, trompeur et faux provenant de Washington », selon le Tribune.

« Ce projet de loi vise à rendre à la fois facile le vote et plus difficile à tricher », a déclaré le sénateur Bryan Hughes, l’auteur du projet de loi, le Texas Tribune a rapporté mardi.

« Ils ne le feraient pas s’ils ne pensaient pas que cela aurait un résultat négatif, en particulier pour les électeurs bruns et noirs de l’État du Texas et dans les autres États qui adoptent une législation de style similaire », a déclaré le représentant Marc. Veasey, l’un des démocrates qui ont fui, dans un communiqué mardi.

Parmi les propositions incluses dans le projet de loi adoptées mardi sont une interdiction du vote au volant, des limites sur les options de vote de 24 heures et de nouvelles exigences d’identification pour les électeurs absents. Le projet de loi interdirait également aux autorités locales d’envoyer des demandes de vote par correspondance aux électeurs qui n’ont pas le droit de voter par la poste.

Le Texas fait partie de plusieurs États qui ont promulgué des lois restreignant l’accès des électeurs, ce qui fait suite aux fausses affirmations répétées de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles les élections de 2020 ont été volées par le biais d’une fraude électorale généralisée. Le départ des démocrates ne fait qu’approfondir les débats étatiques et nationaux sur les droits de vote.

La législation languira à moins que les démocrates du Texas ne retournent dans l’État avant la fin de la session extraordinaire de 30 jours convoquée par le gouverneur du GOP Greg Abbott. Abbott a menacé d’arrêter les législateurs de l’État à leur retour, selon Associated Press.

Pas moins de 58 démocrates du Texas ont décampé à Washington, DC, lundi et mardi, dans le but de refuser aux républicains le quorum requis pour mener les affaires à la chambre. Cependant, mardi, le Sénat a toujours maintenu le quorum avec 22 de ses 31 membres présents, permettant à cette chambre de voter et d’adopter Projet de loi 1 du Sénat.

Lors d’un vote de 18 contre 4, les républicains du Sénat ont adopté le projet de loi controversé qui, selon les démocrates et les défenseurs des droits des électeurs, supprimera les votes des personnes de couleur et des personnes handicapées.

Le représentant américain Mayes Middleton (R-TX) (C) du Texas Freedom Caucus s’adresse aux médias au Texas Capitol le 13 juillet 2021 à Austin, Texas.

Les démocrates du Texas ont déclaré qu’ils s’étaient enfuis dans la capitale nationale pour faire pression sur le Congrès pour qu’il adopte une législation sur le droit de vote, telle que la loi For The People, au milieu des efforts déployés par les législatures d’État dirigées par les républicains du pays pour réformer les règles de vote.

« Nous savons également que nous vivons sur du temps emprunté au Texas, et nous ne pouvons pas rester ici indéfiniment pour manquer de temps pour arrêter les attaques anti-électorales des républicains », a déclaré la représentante Rhetta Bowers, une autre démocrate qui a fui, a déclaré mardi dans un communiqué. « C’est pourquoi nous avons besoin que le Congrès agisse maintenant pour adopter la loi For the People. Les démocrates du Texas feront tout ce qui est en notre pouvoir pour riposter. Mais nous avons besoin que le Congrès agisse maintenant. »

Le vice-président Kamala Harris a rencontré les démocrates du Texas mardi, et le sénateur Joe Manchin, DW.Va., devrait également les rencontrer. Manchin n’a pas répondu mardi lorsqu’on lui a demandé s’il soutiendrait une exclusion dans l’obstruction systématique du Sénat pour adopter une loi sur les droits de vote. Il s’est déjà opposé aux modifications apportées à l’obstruction systématique.

Le président Joe Biden a également prononcé mardi un discours majeur à Philadelphie qui a condamné le « gros mensonge » de son prédécesseur au sujet d’une élection volée. Le président a appelé le Congrès à adopter la loi For The People et à rétablir la loi sur les droits de vote.

Plus de 150 entreprises, dont Amazon, Target et PepsiCo, ont également soutenu la mise à jour de la loi sur les droits de vote dans une nouvelle lettre publiée mercredi, NBC News a rapporté.