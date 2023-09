Le Sénat du Texas acquitte Ken Paxton lors d’un procès historique en destitution | Actualités politiques

Le Sénat du Texas a acquitté le procureur général républicain de l’État des accusations de pots-de-vin et de corruption lors d’un procès en destitution historique.

Le résultat de samedi permet la réintégration de Ken Paxton plus de trois mois après sa suspension de ses fonctions lorsque ses collègues républicains à la Chambre des représentants ont voté à une écrasante majorité pour le destituer en raison d’allégations d’abus de pouvoir.

Paxton, allié de l’ancien président américain Donald Trump, a salué le verdict du Sénat comme un triomphe de la vérité.

« Aujourd’hui, la vérité a prévalu. La vérité ne peut pas être enterrée par des politiciens calomniateurs ou par leurs puissants bienfaiteurs », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Trump a également salué le résultat, félicitant Paxton « pour une grande et historique victoire à la taille du Texas ».

Paxton, qui a acquis une réputation nationale d’épine dans le pied de l’administration du président démocrate Joe Biden, notamment en intentant des dizaines de poursuites pour bloquer la mise en œuvre de politiques nationales, a fait face à 16 articles de mise en accusation.

Le procès, qui s’est ouvert le 5 septembre, a vu une série d’anciens hauts collaborateurs témoigner longuement sur ce qu’ils ont appelé les pratiques de corruption de Paxton, notamment l’utilisation du pouvoir de son bureau pour protéger Nate Paul, un riche donateur politique et promoteur immobilier, alors qu’il ont fait l’objet d’enquêtes fédérales.

En retour, Paul aurait aidé à faciliter une liaison extraconjugale pour Paxton et aurait payé les rénovations de la maison.

Les deux tiers des 31 sénateurs du Texas – soit 21 sénateurs – ont dû voter pour le condamner sur un seul article. Mais aucun article de mise en accusation n’a vu plus de 14 sénateurs voter pour déclarer Paxton coupable.

L’épouse du politicien incendiaire, Angela Paxton, est également sénatrice de l’État, mais n’a pas été autorisée à voter lors des débats.

Le procès a révélé les divisions au sein du Parti républicain du Texas, entre les conservateurs sociaux, qui ont exercé leur influence au cours de la dernière décennie et soutiennent Paxton, et les conservateurs traditionnels, qui affirment que ses actions ont fait honte au parti et à l’État.

En mai, la Texas House a voté par 121 voix contre 23 pour destituer Paxton sur 20 articles, faisant de lui le troisième homme politique en exercice dans les 178 ans d’histoire de l’État à être destitué.

Le procès a été déclenché par la demande de Paxton plus tôt cette année que les législateurs de la Chambre approuvent un accord de 3,3 millions de dollars qu’il avait conclu avec d’anciens membres du personnel qui l’avaient accusé d’abus de pouvoir en 2020 et avaient ensuite été licenciés.

Les législateurs de l’État n’ont pas financé le règlement.

Après avoir clôturé la procédure de destitution samedi, le lieutenant-gouverneur Dan Patrick, un républicain qui, en tant que président du Sénat, a présidé le procès, a critiqué l’ensemble du processus, le qualifiant de travail précipité et manquant de transparence.

« Des millions de dollars des contribuables ont été gaspillés pour cette destitution », a déclaré Patrick. « Cela n’aurait jamais dû arriver cette année, et j’espère que cela ne se reproduira plus. »

Les critiques de Paxton ont critiqué le résultat.

Le sénateur Roland Gutierrez, un démocrate qui a voté pour condamner Paxton, a déclaré qu’« un système brisé et corrompu a permis à Ken Paxton d’abuser des pouvoirs de son poste » et que « les républicains du Texas ont décidé que la corruption et les mensonges de personnes comme Ken Paxton… sont acceptables. par eux. »

Peu de temps après le verdict, le gouverneur républicain Greg Abbott a accueilli Paxton au travail sans réserves.

« Le procureur général Paxton a fait un travail remarquable en représentant le Texas, en particulier en s’opposant à l’administration Biden », a déclaré Abbott. « J’ai hâte de continuer à travailler avec lui pour sécuriser la frontière et protéger le Texas des excès du gouvernement fédéral. »

Cependant, le verdict est loin de mettre fin aux ennuis de Paxton.

Il fait toujours l’objet d’un procès pour fraude en valeurs mobilières, fait toujours l’objet d’une enquête distincte du Federal Bureau of Investigations (FBI) et risque de perdre sa capacité d’exercer le droit au Texas en raison de ses tentatives sans fondement d’annuler la victoire de Biden à l’élection présidentielle de 2020. élection.