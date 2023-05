Le Sénat du New Hampshire rejette le projet de loi sur la légalisation de la marijuana, laissant l’État une valeur aberrante en Nouvelle-Angleterre

CONCORD, NH (AP) – Le Sénat du New Hampshire a rejeté jeudi un projet de loi sur la légalisation de la marijuana, ce qui en fait le seul État de la Nouvelle-Angleterre à faire de la consommation de pot à des fins récréatives un crime.

Les républicains, qui contrôlent le Sénat, ont rejeté le projet de loi par 14 voix contre 10.

Bien que plusieurs projets de loi bipartites en faveur de la légalisation aient été approuvés par la Chambre ces dernières années, le Sénat les a bloqués. Le gouverneur républicain Chris Sununu a déclaré plus tôt cette année qu’il ne s’attendait pas à ce qu’une nouvelle législation parvienne à son bureau avec l’augmentation de la consommation de drogue chez les adolescents et des surdoses.

Le président du Sénat républicain, Jeb Bradley, a déclaré que le moment n’était pas venu de légaliser la marijuana, car l’État combat une crise de la toxicomanie et des surdoses.

« Recréer la marijuana à ce stade critique enverrait un message déroutant, exacerbant potentiellement le paysage déjà périlleux de la drogue et mettant davantage de vies en danger », a-t-il déclaré dans une déclaration écrite.

Le chef démocrate de la Chambre, Matt Wilhelm, a déclaré que la pression pour légaliser la marijuana était fortement soutenue dans le New Hampshire. Il a déclaré que la réglementation du médicament pourrait également aider à protéger la santé publique.

« Chaque jour où le New Hampshire reste une île de prohibition, davantage de recettes fiscales volontaires de nos résidents affluent vers les États environnants pour financer des programmes et des services bénéficiant à leurs résidents », a déclaré Wilhelm dans un communiqué de presse.

Le projet de loi, qui avait été approuvé par la Chambre, aurait chargé la Commission des alcools de l’État de réglementer la marijuana, avec une taxe de 12,5 % prélevée au niveau de la culture.

La plupart des recettes fiscales auraient été consacrées à la réduction des obligations de retraite de l’État et du fonds d’affectation spéciale pour l’éducation de l’État, une partie étant réservée aux programmes de prévention de la toxicomanie et à la formation de la police.

Les opposants se sont concentrés sur l’impact de la crise de la drogue sur les familles, les individus et les communautés, et ont noté une forte opposition de la part de la communauté des forces de l’ordre.

Frank Knaack, directeur des politiques à l’ACLU du New Hampshire, a reproché aux républicains d’avoir rejeté l’initiative.

« Ces législateurs sont prêts à ignorer la volonté de leurs propres électeurs et sont d’accord pour continuer à piéger inutilement plus d’un millier de personnes – de manière disproportionnée des Noirs – dans le système de justice pénale du New Hampshire chaque année », a-t-il déclaré.

Le Comité judiciaire du Sénat a voté 3 contre 2 selon des lignes partisanes mardi pour recommander que l’ensemble du Sénat rejette le projet de loi. Le comité a également fait des recommandations similaires sur des projets de loi qui autoriseraient le cannabis cultivé sur place à des fins thérapeutiques et réduiraient les peines pour certaines infractions en matière de drogue.

The Associated Press