Le Sénat du Dakota du Sud censure et réintègre un législateur suspendu

PIERRE, SD (AP) – Le Sénat du Dakota du Sud a censuré et réintégré mercredi une sénatrice républicaine suspendue la semaine dernière au milieu d’allégations selon lesquelles elle aurait harcelé une assistante législative en lui disant qu’elle avait nui à son enfant en le faisant vacciner.

Le Sénat contrôlé par les républicains a approuvé à une écrasante majorité un rapport d’une commission d’enquête concluant que la sénatrice Julie Frye-Mueller avait harcelé un membre du personnel du Conseil de recherche législative, qui aide les législateurs à rédiger des projets de loi et à effectuer des recherches.

L’assistante, qui n’a pas été nommée publiquement, a déposé une plainte la semaine dernière alléguant que Frye-Mueller est devenue agressive lorsqu’elle a posé des questions sur les vaccins et a dit à l’assistante que son enfant pourrait en mourir ou avoir des problèmes de santé.

Selon la plainte, l’assistante a également déclaré que Frye-Mueller l’avait interrogée sur l’allaitement. Lorsque l’aide a dit qu’elle souhaitait pouvoir allaiter, Frye-Mueller aurait suggéré que le mari de l’aide pourrait “sucer mes seins” pour faire entrer du lait, selon la plainte. L’assistante a déclaré dans sa plainte – qui a été publiée par la commission d’enquête du Sénat cette semaine – que le mari de Frye-Mueller était dans la pièce à ce moment-là et qu’il “a souri et acquiescé”.

Frye-Mueller a déclaré qu’elle exprimait son opinion selon laquelle les gens devraient pouvoir choisir de se faire vacciner et que le membre du personnel avait évoqué l’allaitement. Le mari de Frye-Mueller a déclaré qu’il avait tenté de quitter la pièce lorsque ce dernier problème s’est posé.

“Le langage contenu dans la déclaration du membre du personnel était choquant et sale et n’est pas ce que j’ai dit ou transmis”, a déclaré le sénateur dans un communiqué mercredi. « Cet aspect de la conversation a été entièrement fabriqué. Les dommages permanents causés à ma réputation et à celle de ma famille sont une tache qui ne partira pas.

La sénatrice a poursuivi la direction du Sénat devant un tribunal fédéral, arguant que sa suspension, qui a été prononcée sans tenir d’audience au préalable, a violé son droit à une procédure régulière et à la liberté d’expression et sa capacité à représenter ses électeurs.

“Le comité sénatorial, en adoptant son rapport, a clairement fait une déclaration que nous croyons”, a déclaré l’assistant, le sénateur républicain David Wheeler. “Nous pensons qu’une inconduite s’est produite et qu’une sorte de discipline est appropriée.”

Un seul sénateur a voté contre l’adoption du rapport et sa discipline: le républicain Tom Pischke a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec presque tout ce que le Sénat avait fait pour discipliner Frye-Mueller, qu’il l’avait privée d’une procédure régulière et avait tenté de jeter le doute sur la crédibilité de l’aide .

Frye-Mueller, qui est allié à un groupe de droite de républicains, sera réintégré au Sénat mais interdit d’interagir avec la plupart des membres du personnel du Conseil de recherche législatif. Elle a été autorisée à revenir au Sénat mercredi après le vote.

“Je suis complètement en désaccord avec la censure”, a déclaré Frye-Mueller aux journalistes. “La seule raison pour laquelle j’y retourne est d’être une voix pour les électeurs du district 30.”

Les autorités médicales affirment que les vaccins infantiles sont sûrs et aident à prévenir des maladies potentiellement mortelles. Ils ont longtemps été célébrés comme des réussites en matière de santé publique, mais les taux de vaccination parmi les enfants de la maternelle ont chuté à l’échelle nationale ces dernières années.

Amancai Biraben et Stephen Groves, The Associated Press