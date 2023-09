Le Sénat dévoile un projet de loi bipartite dans le but d’éviter la fermeture du gouvernement | Actualités, Sports, Emplois

WASHINGTON — Le Congrès se précipite mardi en mode crise, à quelques jours de la fermeture du gouvernement, alors que le président Kevin McCarthy fait face à une insurrection de républicains d’extrême droite désireux de réduire les dépenses, même si cela signifie suspendre les salaires des militaires et réduire les services fédéraux pour les militaires. des millions d’Américains.

Il n’y a pas de voie claire à suivre alors que les législateurs reviennent avec des tensions élevées et des options limitées. La Chambre devrait lancer un vote en soirée sur un ensemble de projets de loi destinés à financer certaines parties du gouvernement, mais il n’est pas du tout sûr que McCarthy dispose du soutien nécessaire alors que les récalcitrants exigent des réductions de dépenses plus importantes.

« C’est facile », a plaisanté McCarthy mardi lorsqu’on lui a demandé s’il fallait maintenir le gouvernement ouvert.

Mais à seulement cinq jours de la date limite de samedi, le Sénat tente d’éviter une fermeture fédérale alors que l’extrême droite prend le contrôle de la Chambre. Les sénateurs ont dévoilé une mesure provisoire bipartite visant à maintenir temporairement le financement des bureaux, jusqu’au 17 novembre, afin de donner au Congrès le temps de terminer son travail.

Le projet de loi du Sénat de 79 pages financerait le gouvernement aux niveaux actuels et comprendrait environ 6 milliards de dollars de financement supplémentaire pour l’Ukraine et 6 milliards de dollars d’aide américaine en cas de catastrophe, qui est menacée. Il comprend également une prolongation des dispositions de la Federal Aviation Administration expirant samedi.

Avant un vote test mardi soir, le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a qualifié la mesure temporaire du Sénat de « pont vers la coopération et loin de l’extrémisme ».

Avec un signe de tête favorable, le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, s’est rallié au plan bipartisan du Sénat en déclarant : « Les fermetures du gouvernement sont une mauvaise nouvelle ».

Une fermeture du gouvernement perturberait l’économie américaine et la vie de millions d’Américains qui travaillent pour le gouvernement ou dépendent des services fédéraux – du personnel militaire et des contrôleurs aériens qui seraient invités à travailler sans salaire à quelque 7 millions de personnes dans le pays. , programme Infants and Children, dont la moitié des bébés nés aux États-Unis, qui pourraient perdre l’accès aux avantages nutritionnels, selon la Maison Blanche.

L’impasse survient dans le contexte des élections de 2024, alors qu’un noyau de républicains d’extrême droite est incité par Donald Trump, le favori républicain à défier le président Joe Biden, qui a exhorté la Chambre McCarthy à rester ferme dans la lutte ou à « fermer ». vers le bas.

Il installe un écran partagé plus tard cette semaine alors que les Républicains de la Chambre tiennent leur première audience d’enquête de destitution de Biden sur les relations commerciales de son fils, Hunter Biden, alors que le Congrès se rapproche d’une fermeture. Cela survient également alors que d’anciens responsables de Trump lancent leurs propres plans visant à réduire considérablement le gouvernement et la main-d’œuvre fédérale si l’ancien président reprend la Maison Blanche.

Face au chaos croissant, Biden a mis en garde les conservateurs républicains contre leur tactique intransigeante, affirmant que le financement du gouvernement fédéral est « l’une des responsabilités fondamentales les plus fondamentales du Congrès ».

Biden a imploré les républicains de la Chambre des représentants de ne pas revenir sur l’accord sur la dette qu’il a conclu plus tôt cette année avec McCarthy, qui fixait les niveaux de financement du gouvernement fédéral et a été promulgué après approbation par la Chambre et le Sénat.

« Nous avons conclu un accord, nous nous sommes serré la main et avons dit que c’était ce que nous allions faire. Maintenant, ils reviennent sur l’accord », a déclaré Biden lundi soir.

Mais Trump pousse les républicains à démanteler l’accord avec Biden. « À moins que vous n’ayez tout, éteignez-le ! » Trump a écrit en majuscules sur les réseaux sociaux. « Il est temps que les Républicains apprennent à se battre ! »

Le président républicain McCarthy a considéré l’influence de Trump comme une simple tactique de négociation, même si le plan d’extrême droite continue de torpiller ses plans.

McCarthy est arrivé au Capitole après une semaine tumultueuse au cours de laquelle une poignée de républicains d’extrême droite ont torpillé ses derniers projets visant à faire avancer un projet de loi sur le financement de la défense, habituellement populaire. Ils ont paralysé la Chambre et les dirigeants ont renvoyé les législateurs chez eux pour le week-end sans aucune fin de partie en vue.

McCarthy, de Californie, espérait que le dernier plan sur un ensemble de quatre projets de loi visant à financer la défense, la sécurité intérieure, l’agriculture et les opérations de l’État et à l’étranger, relancerait le processus.

Dans le même temps, McCarthy relançait également son projet selon lequel les Républicains adopteraient leur propre mesure provisoire, même si une poignée d’extrême droite ont déclaré qu’ils ne voteraient jamais pour cette mesure, lui refusant ainsi la majorité. Cette proposition financerait le gouvernement tout en ajoutant des dispositions strictes en matière de sécurité aux frontières que Biden, les démocrates et même certains républicains rejettent.

« Je travaille tout mon temps pour m’assurer qu’il n’y aura pas de fermeture », a insisté McCarthy mardi.

Mais au moins une alliée de premier plan de Trump, la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., qui est également proche de McCarthy, a déclaré qu’elle serait un « non catégorique » lors du vote de mardi pour ouvrir le débat, connu sous le nom de Règle, parce que le un ensemble de projets de loi continue de fournir au moins 300 millions de dollars pour la guerre en Ukraine.

D’autres conservateurs d’extrême droite et alliés de Trump pourraient suivre son exemple.

Bien que leur nombre ne soit qu’une poignée, la faction républicaine d’extrême droite détient le pouvoir parce que la majorité à la Chambre est étroite et que McCarthy a besoin de presque toutes les voix de son côté pour les projets de loi partisans sans le soutien des démocrates.

L’orateur a fait part d’un grand nombre de leurs demandes aux récalcitrants, mais cela n’a toujours pas été suffisant car ils réclament davantage – notamment la suppression du financement de l’Ukraine, ce que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré la semaine dernière à Washington comme étant vital pour gagner la guerre contre la Russie.

Les républicains radicaux veulent que McCarthy abandonne l’accord qu’il a conclu avec Biden et s’en tienne aux promesses antérieures de réduction des dépenses qu’il leur a faites en janvier pour gagner leurs votes pour le marteau du président, invoquant l’endettement croissant du pays.

Le républicain Matt Gaetz de Floride, un allié clé de Trump à la tête du flanc droit, a déclaré sur Fox News Channel qu’un arrêt n’était pas optimal, mais « c’est mieux que de continuer sur la voie actuelle qui mène à la ruine financière de l’Amérique ».

Gaetz, qui a également menacé de convoquer un vote pour évincer McCarthy de son poste, souhaite que le Congrès fasse ce qu’il fait rarement aujourd’hui : débattre et approuver chacun des 12 projets de loi annuels nécessaires pour financer les différents départements du gouvernement – ​​généralement un processus qui prend des semaines, voire des mois.

Même si la Chambre parvient à achever ses travaux cette semaine sur certains de ces projets de loi, ce qui est très incertain, il faudrait quand même les fusionner avec une législation similaire du Sénat, un autre processus long.







