Le Sénat de Louisiane adopte un projet de loi interdisant la voiture affirmant le genre pour les jeunes transgenres

Un projet de loi controversé – qui à un moment donné avait été présumé mort – interdisant les soins médicaux affirmant le genre pour les jeunes transgenres en Louisiane a été adopté par le Sénat lundi et devrait atteindre le bureau du gouverneur dans les prochains jours.

Le projet de loi, qui a été adopté au Sénat principalement selon les lignes de parti, 29-10, interdirait les traitements hormonaux, la chirurgie d’affirmation de genre et les médicaments bloquant la puberté pour les mineurs transgenres en Louisiane. La mesure reviendra à la Chambre, qui a déjà adopté la législation à une écrasante majorité, pour approuver des modifications mineures, notamment en repoussant la date d’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2024.

Si la Chambre est d’accord, la législation serait envoyée au bureau du gouverneur John Bel Edwards, un démocrate qui s’y oppose. Edwards n’a pas dit s’il opposerait son veto au projet de loi. S’il le fait, les législateurs pourraient convoquer une session de veto pour tenter de passer outre sa décision. Lors de la dernière session, Edwards a choisi de ne pas bloquer une loi interdisant aux athlètes transgenres de participer à des compétitions sportives féminines et féminines en Louisiane, bien qu’il ait réussi à opposer son veto à une mesure similaire l’année dernière.

L’interdiction proposée des soins affirmant le genre a attiré l’attention nationale le mois dernier lorsqu’un comité sénatorial a voté pour tuer le projet de loi. Le sénateur républicain de longue date Fred Mills a été le vote décisif, s’opposant à la législation en citant qu’il « s’appuyait sur la science et les données et non sur les pressions politiques ou sociétales ».

Au cours d’une année où les restrictions et les interdictions sur les soins d’affirmation de genre pour les jeunes transgenres ont été une priorité sur les agendas conservateurs – avec au moins 18 États promulguant des lois limitant ou interdisant les soins médicaux, y compris les trois États limitrophes de la Louisiane – le rejet du controversé législation n’est pas passée inaperçue.

Dans les jours qui ont suivi le vote pour reporter le projet de loi, le procureur général de l’État Jeff Landry, qui est candidat au poste de gouverneur du GOP cette année, et le Parti républicain de Louisiane ont fait pression sur les républicains pour ressusciter le projet de loi. Dans un geste procédural rare, le Sénat a voté pour renvoyer le projet de loi controversé à un autre comité, lui donnant avec succès une seconde chance.

De plus, des militants anti-transgenres se sont tournés vers les médias sociaux, notamment le commentateur politique conservateur Matt Walsh, qui a tweeté à ses près de 2 millions de followers que Mills regretterait sa décision et que c’était « la plus grosse erreur de sa carrière politique ».

Mills, dont la durée est limitée, a déclaré lundi aux législateurs au Sénat que malgré le harcèlement de sa famille, de ses entreprises et de lui-même pour sa décision au Capitole, il était fier de son vote et l’a qualifié de « moment décisif » dans sa carrière législative. .

« Je veux vous dire que c’est probablement l’une des plus grandes bénédictions de ma vie, cette controverse. J’ai été attaqué dans tout le pays, mais je ne déteste pas ces gens… ils sont passionnés par leur problème », a déclaré Mills. « Les personnes qui m’ont contacté à travers les États-Unis … me remerciant d’avoir peut-être empêché un suicide (avec le vote du comité), je vous ferai savoir à tous que je vous aime et j’espère que les choses s’arrangeront pour vous. »

Les opposants à l’interdiction soutiennent que les soins d’affirmation de genre, qui sont soutenus par toutes les grandes organisations médicales, peuvent sauver la vie d’une personne atteinte de dysphorie de genre, qui est une détresse liée à l’identité de genre qui ne correspond pas au sexe assigné à une personne. Les défenseurs de la communauté LGBTQ+ craignent que sans les soins, les enfants transgenres ne soient confrontés à des risques particulièrement accrus de stress, de dépression et de pensées suicidaires.

« Quand les gens, en particulier nos jeunes, parlent de suicide, ce n’est pas quelque chose que vous prenez à la légère », a déclaré le sénateur Gérald Boudreaux, un démocrate opposé au projet de loi. « Vous attendez trop longtemps et vous êtes au salon funéraire ».

Les partisans de la législation soutiennent que l’interdiction proposée protégerait les enfants contre les procédures médicales qui changent leur vie jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment mûrs pour prendre des décisions aussi graves.

« Ce n’est pas compliqué. Les enfants ne devraient pas avoir accès à des procédures médicales permanentes afin d’affirmer une identité qu’ils pourraient dépasser », a déclaré le sénateur républicain Jeremy Stine.

Actuellement, les enfants en Louisiane ont besoin d’une autorisation parentale pour recevoir des soins de santé affirmant leur genre avant d’avoir 18 ans.