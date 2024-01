Le Sénat de l’Ohio annule le veto du gouverneur républicain Mike DeWine sur le projet de loi sur les transgenres

Politique





Le Sénat de l’Ohio, contrôlé par les Républicains, a voté mercredi pour annuler le veto du gouverneur Mike DeWine sur un projet de loi interdisant les services de changement de genre pour les mineurs et interdisant aux athlètes transgenres de participer à des sports féminins.

Cette dérogation a été adoptée par 23 voix contre 9 après que la Chambre de l’Ohio ait voté plus tôt ce mois-ci en faveur de l’annulation du veto du gouverneur républicain.

Le projet de loi 68 de l’Ohio interdit aux médecins de prescrire des hormones et des bloqueurs de puberté aux mineurs et d’effectuer des opérations de changement de sexe sur les personnes de moins de 18 ans.

La législation interdit également aux femmes transgenres de jouer dans des équipes sportives de lycées et d’universités correspondant à leur identité de genre.

En décembre dernier, DeWine a opposé son veto au projet de loi global après qu’il ait été adopté par la législature de l’État à une large majorité, choisissant plutôt de publier un décret interdisant simplement la chirurgie de changement de sexe sur les mineurs.

DeWine a opposé son veto au HB 68 le mois dernier après qu’il ait été adopté par la législature de l’Ohio avec de larges marges. PA

“Je pense que ce sont les parents qui devraient prendre ces décisions et non le gouvernement”, a déclaré DeWine, 76 ans, avant le vote de mercredi, selon le Journal de la capitale de l’Ohio.

Il avait précédemment prévenu que « les conséquences de ce projet de loi ne pourraient pas être plus profondes » lorsqu’il avait opposé son veto à la mesure.

“En fin de compte, je pense qu’il s’agit de protéger la vie humaine”, a déclaré DeWine. « De nombreux parents m’ont dit que leur enfant n’aurait pas survécu et serait mort aujourd’hui s’il n’avait pas reçu le traitement qu’il a reçu dans l’un des hôpitaux pour enfants de l’Ohio. Ceux qui sont maintenant adultes m’ont également dit que sans ces soins, ils se seraient suicidés lorsqu’ils étaient adolescents.

L’Ohio House a annulé le veto de Dewine plus tôt ce mois-ci. PA

La sénatrice républicaine Kristina Roegner, l’une des co-parrains du projet de loi, a soutenu que les « soins d’affirmation de genre » sont devenus un « centre de profit » pour les hôpitaux cherchant à transformer les mineurs en « patients permanents ».

“Il y a des hommes et il y a des femmes et il y a des garçons et il y a des filles et ils sont différents”, a déclaré Roegner au Sénat. « Le genre n’est pas fluide. Il n’existe pas de spectre de genre.

“C’est une véritable source de profit pour les hôpitaux qui proposent ces procédures aux adolescents et aux enfants”, a-t-elle ajouté. “Ils ne sont pas capables de prendre des décisions qui changent leur vie.”

Le HB 68 devrait entrer en vigueur au printemps. REUTERS

Le sénateur démocrate Bill DeMora a affirmé que la vie des jeunes transgenres serait « détruite » à la suite de l’annulation du veto du Sénat.

“Au lieu d’adopter l’un des dizaines de projets de loi bipartites et pragmatiques qui aident réellement les habitants de l’Ohio, le Sénat a décidé de cibler les jeunes trans en annulant le HB 68”, a-t-il déclaré. dans un tweet. « Des vies ont été détruites aujourd’hui. Le Sénat a eu une rare occasion de réfléchir après l’adoption d’un mauvais projet de loi, mais elle a été gâchée.»

Une clause de droits acquis dans HB 68 permettra aux médecins traitant déjà des patients transgenres de continuer

La loi entrera en vigueur au printemps.