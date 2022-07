Le Sénat de l’Indiana votera sur l’interdiction quasi totale de l’avortement

INDIANAPOLIS (AP) – Les sénateurs de l’État de l’Indiana doivent se réunir lors d’une rare session du samedi pour voter sur une interdiction quasi totale de l’avortement, avec un passage envoyant le projet de loi à la Chambre après une semaine controversée d’arguments sur l’opportunité d’autoriser des exceptions pour le viol et l’inceste .

L’Indiana est l’un des premiers États contrôlés par les républicains à débattre de lois plus strictes sur l’avortement depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé le mois dernier le précédent établissant un droit national à l’avortement. Mais le GOP s’est scindé après que les exceptions de viol et d’inceste soient restées dans le projet de loi, et il n’était pas clair si suffisamment de législateurs anti-avortement le soutiendraient pour son adoption.

La proposition interdirait les avortements à partir du moment où un ovule fécondé s’implante dans un utérus. Des exceptions seraient autorisées en cas de viol et d’inceste, mais une femme ou une fille cherchant à avorter pour l’une ou l’autre raison devrait signer un affidavit notarié attestant l’agression.

La sénatrice républicaine Sue Glick de LaGrange, auteur du projet de loi sur l’avortement, a refusé de spéculer sur les chances d’adoption du projet de loi.

Les partisans du droit à l’avortement ont déclaré que le projet de loi allait trop loin. Le Dr Roberto Darroca, l’un des nombreux médecins qui ont témoigné contre, a plaidé pour une exception afin de préserver la santé de la mère.

« Les décisions doivent être prises rapidement. Devoir attendre un avocat gèlerait ce processus de prise de décision », a déclaré Darroca. « Pouvez-vous imaginer le dilemme auquel le médecin est confronté ? La liberté du médecin contre la vie du patient et de l’enfant ?

Les opposants à l’avortement ont déclaré qu’il n’allait pas assez loin.

Mark Hosbein était parmi une foule nombreuse à la Statehouse mardi. Pour la deuxième journée consécutive de la session législative extraordinaire, des acclamations et des cris de manifestants ont pu être entendus lors des audiences des commissions dans les chambres du Sénat. Hosbein, d’Indianapolis, a déclaré qu’il soutenait un avortement sans exception, même pour protéger la vie de la mère.

“C’est mal d’essayer de tuer la mère pour sauver le bébé, et c’est mal d’essayer de tuer le bébé pour sauver la mère”, a-t-il déclaré. «Il y a toutes sortes de limites, de restrictions et tout ce qui se passe ici. Mais je suis ici dans l’espoir d’arrêter tout ça.

Un sondage national ce mois-ci a révélé qu’une majorité écrasante d’Américains pensent que leur État devrait généralement autoriser l’avortement dans des cas spécifiques, notamment si la vie d’une femme est en danger ou si la grossesse est le résultat d’un viol ou d’un inceste. Peu de gens pensent que l’avortement devrait toujours être illégal, selon le sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Le vote du Sénat de jeudi soir sur l’amendement qui aurait supprimé les exceptions pour viol et inceste a échoué 28-18, avec 18 républicains et 10 démocrates se joignant pour conserver les exceptions.

Certains des républicains qui ne voulaient pas des exceptions devront soutenir le projet de loi pour qu’il passe du Sénat à la Chambre contrôlée par le GOP.

Nicole Erwin, de Planned Parenthood Alliance Advocates Indiana, a déclaré qu’elle s’attendait à un passage au Sénat, suivi de l’adoption par les législateurs de la Chambre d’une interdiction totale.

“Ils attendent ce moment depuis bien trop longtemps”, a déclaré Erwin dans un communiqué. “Nous avons vu à maintes reprises que nous ne pouvons nous attendre qu’au pire, ce qui signifie adopter une interdiction pure et simple de l’avortement.”

Les groupes anti-avortement ont cherché à faire monter la pression sur les législateurs conservateurs.

S’ils n’adoptent pas de législation au cours de la session de trois semaines, “ils doivent expliquer aux électeurs pourquoi ils n’ont rien fait dans l’Indiana pour résoudre ce problème”, a déclaré Mike Fichter, président d’Indiana Right to Life, au début de la semaine. .

Le président de la Chambre républicaine, Todd Huston, a refusé de parler du contenu du projet de loi du Sénat, mais a déclaré qu’il soutenait les exceptions relatives au viol et à l’inceste.

“Je me suis en quelque sorte dit que nous aborderons tout cela la semaine prochaine”, a-t-il déclaré.

