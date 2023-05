Le Sénat de l’État de Washington approuve le projet de loi maintenant les drogues illégales, augmentant les ressources pour le logement et le traitement

OLYMPIA, Washington (AP) – Le Sénat de l’État de Washington a rapidement approuvé une nouvelle politique majeure en matière de drogue alors que les législateurs retournaient au travail pour une session extraordinaire mardi, envoyant la mesure à la Chambre et déclarant qu’elle établit un équilibre entre l’ordre public et la compassion pour ceux qui luttent avec la toxicomanie.

Le compromis atteint un jour plus tôt par les dirigeants démocrates et républicains vise à combler le fossé entre les libéraux qui pensent que les drogues doivent être dépénalisées et les conservateurs qui insistent sur le fait que la menace de prison est nécessaire pour forcer les gens à suivre un traitement.

Le projet de loi maintient les sanctions pénales pour possession de drogue, ce qui en fait un délit grave passible d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison pour les deux premières infractions et jusqu’à un an par la suite. Mais la police et les procureurs seraient encouragés à détourner les cas pour un traitement ou d’autres services, et la mesure fournit des millions de dollars supplémentaires pour les programmes de déjudiciarisation et pour fournir un logement à court terme aux personnes souffrant de troubles liés à l’usage de substances.

Le Sénat a voté 43-6 pour. Les législateurs sont sous pression pour adopter un projet de loi non seulement à cause de la crise croissante de la toxicomanie, mais à cause d’un délai auto-imposé : une loi temporaire de 2 ans qui rend illégale la possession intentionnelle de drogue doit expirer le 1er juillet.

À moins que le compromis ne soit adopté, la possession de drogue – même de fentanyl et d’autres opiacés dangereux – sera décriminalisée en vertu de la loi de l’État. Le seul autre État qui a tenté de décriminaliser la possession de drogue est l’Oregon voisin, où l’expérience a démarré de manière difficile.

Le gouverneur Jay Inslee a rappelé les législateurs à la Washington Statehouse pour la session extraordinaire après avoir échoué à adopter une nouvelle loi sur les drogues le mois dernier.

Les législateurs des deux côtés ont déclaré que l’accord établit un équilibre entre la compassion et la responsabilité. Le représentant Roger Goodman, D-Kirkland, l’a qualifié de « compromis équitable qui répond aux préoccupations urgentes concernant le désordre public, mais suit des pratiques fondées sur des preuves pour aider les personnes dans le besoin ».

Goodman et le représentant républicain Peter Abbarno, de Centralia, ont déclaré qu’il restait beaucoup de travail même si le compromis était approuvé, car même avec un financement supplémentaire, l’État n’a pas encore la capacité du programme de traitement ou de déjudiciarisation dont il a besoin pour faire face à la dépendance. crise.

« L’État de Washington a une décennie de retard dans la disponibilité de prestataires de soins et dans la disponibilité de lits et d’installations de traitement adéquats », a déclaré Abbarno. « Même lorsque nous adopterons cette politique, nous n’allons toujours pas voir une baisse immédiate de la criminalité ou de la toxicomanie, car nous n’avons pas le développement de la main-d’œuvre et l’infrastructure pour faire face aux bretelles de sortie créées par ce projet de loi. »

La sénatrice Yasmin Trudeau, une démocrate de Tacoma, a déclaré qu’elle soutiendrait le projet de loi dans un premier temps. Mais elle a exhorté ses collègues à être prêts à faire plus pour renforcer les ressources en matière de logement et de santé comportementale.

« Nous avons tellement de travail à faire au-delà de ce projet de loi pour réaliser tout ce qu’il contient », a déclaré Trudeau. « Nous n’allons pas y parvenir avec un seul projet de loi. … Et nous n’allons pas y parvenir en criminalisant simplement ceux qui sont plongés dans leur dépendance, plongés dans la pauvreté et plongés dans la douleur et les traumatismes.

En vertu de l’accord, la vente d’accessoires de consommation de drogue, tels que des tubes de verre pour fumer du fentanyl, est une infraction civile, mais la possession n’est pas interdite, et les programmes de santé publique seraient autorisés à distribuer de tels matériaux ainsi que des bandelettes de test capables de détecter la présence de fentanyl ou d’autres substances dans les drogues.

Les villes et les comtés ne seraient pas autorisés à interdire les accessoires de consommation de drogue, mais ils seraient autorisés à réglementer les résidences de rétablissement et les programmes de réduction des méfaits tels que ceux qui fournissent de la méthadone ou d’autres médicaments pour traiter la dépendance, tout comme ils réglementent d’autres services publics essentiels.

En 2021, la Cour suprême de Washington a invalidé la loi de l’État faisant de la possession de drogue un crime comme inconstitutionnel, car elle n’obligeait pas les procureurs à prouver que quelqu’un avait sciemment de la drogue. Washington était le seul État du pays sans cette exigence.

En réponse, les législateurs ont fait de la possession intentionnelle de drogue un délit et ont exigé que la police renvoie les délinquants à une évaluation ou à un traitement pour leurs deux premières infractions – mais il n’y avait aucun moyen évident pour les agents de suivre le nombre de fois qu’une personne avait été référée, et la disponibilité du traitement restait inadéquate. . Les législateurs ont rendu la mesure temporaire et se sont donné jusqu’au 1er juillet pour proposer une politique à long terme.

Ed Komenda et Gene Johnson, l’Associated Press