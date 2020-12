Le Sénat de l’Arizona a chargé le comté de Maricopa de mener un audit des machines des systèmes de vote du Dominion utilisés lors de l’élection présidentielle de 2020, au milieu d’allégations de falsification et de fraude des bulletins de vote.

Eddie Farnsworth, le président républicain de la commission judiciaire du Sénat de l’État, a émis mardi deux citations à comparaître devant le conseil de surveillance du comté de Maricopa. Une assignation appelle à une vérification des bulletins de vote numérisés, tandis que l’autre « Vérification médico-légale complète du matériel de compilation des bulletins de vote, du logiciel de ce matériel et du système de gestion des élections » du concours du 3 novembre.

Images des assignations à comparaître adressées au conseil des autorités de surveillance du comté de Maricopa obtenues par le @dcexaminer https://t.co/JFspKSWFSR pic.twitter.com/UAoK51pK1Q – Anthony Leonardi (@TonyDLeonardi) 16 décembre 2020

Le conseil de surveillance doit répondre aux ordres avant le 18 décembre. Un porte-parole du conseil d’administration de Maricopa a déclaré au Washington Examiner que le conseil consultait des conseillers juridiques au sujet des assignations à comparaître. Les responsables du comté de Maricopa ont déclaré qu’ils prévoyaient déjà de procéder à un audit médico-légal des machines à voter, ainsi que d’un recomptage manuel des 2,1 millions de bulletins de vote, mais en ont été empêchés en raison de litiges en cours impliquant des contestations des résultats des élections.

Farnsworth a tenu lundi une audience de six heures pour enquêter sur les allégations d’irrégularités entourant la course à la présidentielle. Il a annoncé par la suite qu’il avait l’intention d’émettre des citations à comparaître pour inspecter et auditer les machines à voter dans le comté de Maricopa, affirmant que « Il y a des preuves de falsification, il y a des preuves de fraude, » les médias locaux ont rapporté.

Cependant, les responsables qui ont témoigné devant son comité ont insisté sur le fait que rien n’indiquait que la victoire étroite du démocrate Joe Biden dans l’État était illégitime. Farnsworth a soutenu que les assignations à comparaître «Veiller à ce qu’au moins la législature dispose d’un processus en place» pour contrôler le « véracité » du concours électoral.

Les assignations à comparaître coïncident avec la publication d’un rapport d’audit préliminaire, ordonné par un juge du Michigan, qui affirmait que les systèmes du Dominion étaient «Intentionnellement et délibérément conçu avec des erreurs inhérentes pour créer une fraude systémique et influencer les résultats des élections.»

Les découvertes explosives semblaient étayer l’affirmation du président Donald Trump selon laquelle une fraude électorale généralisée impliquant des machines du Dominion. Mais lors d’un témoignage devant le comité de surveillance du Sénat du Michigan mardi, le PDG national John Poulos a affirmé que l’audit était « Gravement défectueux » et fait des allégations «Catégoriquement faux et techniquement incompréhensible.»

Biden a été certifié président élu par le Collège électoral lundi, ce qui a conduit certains républicains, y compris le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, à reconnaître officiellement la victoire des démocrates. Trump a insisté sur le fait que c’est « trop ​​tôt » d’abandonner et a exhorté le Parti républicain à «Apprenez à vous battre.»

