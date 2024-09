Le Sénat de la Faculté de WVU reçoit une mise à jour sur la recherche du président et sur ce que la communauté veut

9 septembre — MORGANTOWN — Les sénateurs de la faculté de WVU ont reçu lundi une mise à jour sur la recherche du président après leur retour sur le campus pour leur première réunion du semestre d’automne.

L’accent a été mis sur les séances d’écoute qui ont eu lieu depuis juillet et qui se terminent cette semaine, ainsi que sur l’enquête en ligne, toutes deux conçues pour établir un profil de ce que la communauté de WVU souhaite pour son prochain président. Le consultant en recrutement WittKieffer supervise le processus.

La présidente du Sénat de la Faculté, Diana Davis, a déclaré aux sénateurs que les professeurs avaient participé à la première séance d’écoute et qu’elle avait été productive. Les séances consacrées à la contribution des professeurs se sont poursuivies tout au long de la période, l’une d’entre elles ayant eu lieu en même temps que la réunion du Sénat de la Faculté et d’autres étant prévues à Morgantown et sur les campus régionaux pendant le reste de la semaine.

Patrice Harris, vice-président du conseil des gouverneurs et président du comité de recherche, a déclaré aux sénateurs : « Je n’ai pas besoin de vous dire que nous avons une tâche monumentale devant nous. »

L’enquête en ligne – à surveymonkey.com /r /wvupresidentintake—et les séances d’écoute sont conçues pour obtenir des réponses à trois séries de questions :

— Quels sont, selon vous, les principaux atouts de cette opportunité de leadership ? Qu’est-ce qui vous rend fier de faire partie de la communauté de WVU et enthousiaste quant à l’avenir ?

— Quelles sont les compétences, les expériences, les qualifications, les titres et les attributs personnels nécessaires au prochain président ?

— Quelles sont les principales opportunités et les principaux défis auxquels l’Université de Virginie-Occidentale est confrontée ? Comment le nouveau président devrait-il chercher à les exploiter ou à les relever ?

Harris a prévenu, et a fait rire certains : « Si nous ne parvenons pas à former le prochain président de WVU en laboratoire, nous n’obtiendrons pas tout ce que nous voulons. … L’objectif est de nous rapprocher le plus possible de ce que nous considérons comme le candidat idéal pour WVU. »

L’enquête et les sessions, a-t-elle dit, seront rendues publiques et serviront ce mois-ci à établir un profil de leadership à présenter sur le marché en octobre. Dans un sens, WVU se vend et achète des candidats, et le profil est destiné à attirer les meilleurs candidats.

Les sélections et les entretiens initiaux auront lieu cet automne et jusqu’à l’hiver 2025. Les entretiens avec les finalistes auront lieu au printemps prochain, et le choix sera annoncé ultérieurement. Le président actuel de la WVU, Gordon Gee, prendra sa retraite le 30 juin 2025.

Harris a encouragé les sénateurs à soumettre leurs suggestions et nominations de candidats à [email protected].

Harris a présenté des diapositives décrivant les résultats de l’enquête jusqu’à présent. Il y a eu 1 130 réponses, les anciens élèves constituant le groupe le plus important de répondants, soit près de 50 % du total. Les professeurs représentent environ 18 % des répondants et les étudiants environ 15 %. Le personnel classifié et non classifié combiné représente environ 13 %. Les parents représentent environ 2 %.

Parmi les caractéristiques souhaitées pour le prochain président figurent une solide expérience financière, une pensée critique et des capacités d’analyse, des compétences efficaces en communication et en engagement avec les parties prenantes, une compréhension de l’État et du rôle de WVU dans l’État et les Appalaches, de l’empathie, de l’intégrité, de la transparence, de la volonté d’écouter et du sens politique.

