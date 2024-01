Le Sénat de Géorgie vote la création d’un comité chargé d’enquêter sur Fani Willis

Le Sénat de l’État de Géorgie voté Vendredi, pour créer un comité spécial chargé d’enquêter sur la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, après que des sénateurs républicains ont déclaré qu’elle avait mal dépensé l’argent des contribuables dans le cadre de ses poursuites pénales contre l’ancien président Trump.

Le comité est chargé de formuler des recommandations sur les lois et les dépenses des États sur la base de ses conclusions. Cela ne nécessite pas l’approbation de la Georgia House ou du gouverneur Brian Kemp (à droite). Il ne peut pas sanctionner directement Willis, L’Associated Press a rapporté.

Le vote du Sénat de l’État était de 30 contre 19.

Alors que les républicains estiment que la commission est nécessaire pour déterminer si Willis a abusé de l’argent des impôts, les démocrates estiment qu’il s’agit d’une tentative partisane en l’honneur de Trump.

Willis a été frappée par des allégations de romance entre elle et le procureur spécial Nathan Wade, qu’elle a nommé à la tête de l’affaire d’ingérence électorale de Trump en 2020.

Les partisans de Trump ont fait valoir que la relation présumée entre Willis et Wade est une preuve d’inconduite du procureur.

Willis n’a pas répondu publiquement aux allégations mais a défendu les qualifications de Wade dans un discours prononcé le 14 janvier. Le dossier de divorce de Wade montre des relevés de carte de crédit achetant des billets d’avion pour lui et Willis à Miami et à San Francisco, a rapporté l’AP.

La plupart des républicains qui auraient soutenu la création du comité spécial ont également soutenu les efforts de Trump pour annuler les résultats présidentiels de 2020 après que l’État ait opté pour le président Biden.

Le texte du projet de loi indique que si la relation entre Willis et Wade était prouvée, elle « constituerait un conflit d’intérêts évident et une fraude pour les contribuables du pays de Fulton et de l’État de Géorgie ». Cela permettrait à Willis de se récuser et de nommer une nouvelle personne pour s’occuper des affaires à la place de Wade.

« Aujourd’hui, les Républicains ont voté pour punir un élu qui avait dit la vérité. Le GOP n’entendrait même pas ce que nous avions à dire. Les démocrates de l’État de Géorgie publiés sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. « Vous ne pouvez plus prétendre être le parti qui défend nos droits et libertés. »

«Aujourd’hui, il s’agissait de fausses pistes. Nous voulons connaître la vérité sur la tentative de Trump de voler les élections de 2020. Le GOP ne le fait pas. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour détourner l’attention de ce qui compte : les crimes de l’ancien président. ils ont dit dans un autre post.