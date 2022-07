Le Sénat confirme Michelle Childs à la cour d’appel de DC

Le Sénat américain a confirmé mardi la nomination de la juriste de Caroline du Sud Michelle Childs – récemment à l’étude pour un siège à la Cour suprême des États-Unis – pour siéger à la Cour fédérale, généralement considérée comme un terrain d’essai pour la plus haute magistrature du pays.

Les sénateurs, dont un certain nombre de républicains, ont voté à 64 voix contre 34 pour approuver la nomination de Childs à la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia. Le Comité judiciaire du Sénat a voté 17 contre 5 plus tôt cette année pour faire avancer sa nomination.

Childs, 56 ans, est juge fédéral au tribunal de district de Caroline du Sud depuis plus d’une décennie. Plus tôt cette année, elle figurait sur une liste restreinte de candidats considérés par le président Joe Biden pour un prochain poste vacant à la Cour suprême des États-Unis, compte tenu de la retraite imminente du juge Stephen Breyer.

Childs avait une litanie d’avocats de haut niveau, dont le whip de la majorité de la Chambre des États-Unis, Jim Clyburn, sur les conseils desquels Biden s’est engagé lors de la campagne de 2020 à nommer une femme noire à la haute cour.

Les partisans de Childs comprenaient également la sénatrice républicaine américaine Lindsey Graham, qui a alors déclaré qu’il était certain que Childs “aurait été un vote fiable pour le bloc libéral de la Cour”, mais a applaudi son “esprit ouvert et l’équilibre que tous les Américains recherchent”.

Mardi, elle a obtenu le soutien de certains républicains, dont Graham et son compatriote de Caroline du Sud, le sénateur américain Tim Scott.

Graham, qui s’est ensuite opposé à l’éventuel candidat à la Cour suprême Ketanji Brown Jackson lors d’un vote du comité judiciaire de la ligne du parti, a ajouté qu’il estimait que Childs “aurait reçu un vote bipartisan fort au Sénat”. Trois sénateurs du GOP se sont finalement prononcés en faveur de la nomination de Jackson, assurant sa confirmation éventuelle en tant que première femme juge noire de la Haute Cour, avec un soutien démocrate unifié.

Lors de la récente audience de confirmation en appel de Childs, Graham a de nouveau noté son désaccord probable avec certains postes d’un candidat proposé par un président démocrate, mais a qualifié le poste de “conséquentiel” et a déclaré qu’il espérait que les gens “pourraient se rassembler autour de la femme accomplie qui a porté la robe”. bien et a le potentiel pour servir au plus haut niveau de la magistrature.

Lors de cette même audience, Clyburn a souligné «l’éducation ordinaire de Childs qui a contribué à façonner le travail de sa vie et fait d’elle un exemple pour tant de jeunes dans des circonstances similaires». Cela rappelait sa promotion de Childs pour la Cour suprême, lorsqu’il a souligné sa formation juridique à la faculté de droit de l’Université de Caroline du Sud – plutôt qu’une institution de la Ivy League – comme une caractéristique qui aiderait les Américains à s’identifier à la haute cour, actuellement peuplé presque exclusivement de diplômés de Harvard et de Yale.

L’année dernière, Biden a nommé Childs pour le créneau du circuit DC, mais son audience a été reportée alors qu’elle était également à l’étude pour la Cour suprême. Auparavant juge du tribunal de première instance de l’État, commissaire aux accidents du travail et directrice adjointe du département du travail de la Caroline du Sud, Childs a également pratiqué le droit du travail chez Nexsen Pruet, où elle est devenue la première associée noire du cabinet.

Meg Kinnard, l’Associated Press