Le Sénat américain a confirmé le choix du président Joe Biden pour le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, lors d’un vote écrasant vendredi, faisant de lui la première personne noire à diriger le Pentagone et à superviser l’armée du pays.

Le général de l’armée quatre étoiles à la retraite a été voté à une majorité de 93 contre 2, et a également obtenu les dérogations nécessaires du Congrès afin de servir dans les sept ans suivant la fin de son service militaire, ce qui est généralement interdit par la loi américaine.

Austin, qui a quitté l’armée en 2016, a déclaré que c’était un «Honneur et privilège» servire en tant que 28e secrétaire à la défense du pays, et a déclaré qu’il était «particulièrement fier d’être le premier Afro-américain» pour assumer le rôle.

C’est un honneur et un privilège d’être le 28e secrétaire à la Défense de notre pays, et je suis particulièrement fier d’être le premier Afro-Américain à occuper ce poste. Mettons-nous au travail. pic.twitter.com/qPAzVRxz9L – Lloyd Austin (@LloydAustin) 22 janvier 2021

Austin, né en Alabama, a été salué comme un « Soldat vrai et testé » et chef par Biden, qui a dit son «Une connaissance approfondie du ministère de la Défense et de notre gouvernement est parfaitement adaptée aux défis et aux crises auxquels nous sommes confrontés.»

Aussi sur rt.com Caitlin Johnstone: Le futur nouveau secrétaire à la Défense de Biden est un autre profiteur de guerre professionnel

L’ex-général a dirigé la 3e division d’infanterie, la 10e division de montagne et le XVIIIe corps aéroporté de l’armée américaine, en plus de servir en Afghanistan et d’aider à diriger l’invasion de l’Irak.

À la fin de sa carrière militaire, il a également siégé au conseil d’administration du fabricant d’armes américain Raytheon.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!