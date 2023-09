Le Sénat confirme les chefs de l’armée et de la marine, sortant de l’impasse de Tuberville

La confrontation a également pris au piège les candidats au poste de chef d’état-major de l’Air Force, le général David Allvin ; le chef des opérations navales, l’amiral Lisa Franchetti ; le chef de l’Agence de défense antimissile, le major-général Heath Collins ; et le candidat au poste politique le plus élevé du Pentagone, Derek Chollet.

Smith était l’officier n°2 du Corps des Marines et a commandé à tous les niveaux, y compris en Irak et en Afghanistan. En tant que général, il a dirigé les forces du Corps des Marines au sein du US Southern Command, ainsi que du Marine Corps Combat Development Command.

George était vice-chef d’état-major de l’armée et avant cela, il était l’assistant militaire principal du secrétaire à la Défense Lloyd Austin. C’est un officier d’infanterie qui a servi dans la 101e division aéroportée et déployé à l’appui de la guerre du Golfe.

George a été confirmé 96-1, avec le sénateur. Mike Lee (R-Utah) votant le seul « non ».

Le président Joe Biden a nommé les deux généraux au printemps et ils ont chacun assumé les fonctions les plus importantes de leur service à titre intérimaire au cours de l’été, lorsque leurs prédécesseurs ont pris leur retraite.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a refusé pendant des mois de tenir des votes autonomes sur les candidats militaires pour contourner l’emprise de Tuberville, mais il a inversé la tendance mercredi et a accepté de tenir des votes sur les trois premiers choix après que Tuberville ait forcé la main des démocrates en prévoyant de forcer un vote sur Smith. .

Les questions tournent autour de la stratégie des démocrates pour obtenir la confirmation du reste, mais Schumer est resté discret, disant seulement aux journalistes : « Vous verrez ». Le président de la commission sénatoriale des services armés, Jack Reed (DR.I.), a déclaré qu’il incombait aux républicains de convaincre Tuberville de céder.

Alors que Tuberville insiste depuis des mois sur le fait qu’il ne ressentait aucune pression de la part des démocrates ou de son propre parti, les démocrates ont décidé de faire avancer le vote pour Smith alors qu’il s’inclinait devant les critiques républicaines et ont déclaré avoir saisi l’occasion de promouvoir les trois officiers.

« Mais il y a encore 300 officiers militaires dans les limbes, et cela est préjudiciable aux Etats-Unis », a déclaré Reed. « Il y a tellement d’autres personnes comme le général George qui souffrent et leurs familles aussi… C’est uniquement forcé par [Tuberville’s] envie de faire [military] les officiers jouent un rôle dans les batailles politiques – et c’est faux, et nous allons pousser, pousser et pousser.

La sénatrice Tammy Duckworth (Démocrate-Illinois) a qualifié les postes vacants restants d’« intenables » et a noté que l’avancement des officiers laisserait trois nouveaux postes de haut niveau vacants.

« Nous faisons trois pas en avant et trois pas en arrière », a déclaré Duckworth, membre de la commission sénatoriale des forces armées. « Ce sont trois emplois très importants, mais il existe 300 autres emplois qui sont également importants pour notre sécurité nationale. »

Plus de 300 promotions seniors sont toujours gelées car Tuberville refuse de permettre leur confirmation rapide. Tuberville a insisté sur le fait que les démocrates pouvaient simplement organiser des votes sur des choix individuels, mais les démocrates et l’administration ont noté que cela prendrait des centaines d’heures et dominerait totalement le calendrier du Sénat.

Le sénateur Chris Coons (Démocrate-Del.), un allié de Biden, a déclaré que davantage de votes par groupes de deux ou trois ne seraient pas appropriés. Il a attribué les progrès de mercredi et jeudi à la pression républicaine sur Tuberville et a déclaré que cela devrait se poursuivre jusqu’à ce qu’il y ait une percée plus large.

« Il y a eu quelques mouvements modestes – nous n’en aurons confirmé que trois sur 300, les plus importants et les plus anciens, mais seulement trois », a déclaré Coons. « Et nous venons également d’avoir une démonstration de ce qui se passerait si nous procédions réellement à la confirmation de chacun d’entre eux. Cela fermerait le Sénat pendant un an et nous ne ferions rien d’autre.

Tuberville, revendiquant la victoire, a déclaré qu’il continuerait d’exiger que chaque candidat soit considéré individuellement jusqu’à ce que la politique du Pentagone soit inversée.

« Donc, pour être clair, ma prise est toujours en place », a déclaré Tuberville mercredi. « Cette mesure restera en vigueur aussi longtemps que la politique du Pentagone en matière d’avortement illégal demeurera en vigueur. Si le Pentagone lève cette politique, alors je lèverai mon emprise. C’est aussi simple que ça. »