Le Sénat confirme le commandant des forces de l’armée américaine dans le Pacifique après que Tuberville ait abandonné ses objections

WASHINGTON — Le Sénat a confirmé un nouveau commandant des forces de l’armée américaine dans le Pacifique après que le sénateur de l’Alabama Tommy Tuberville ait abandonné son poste. objections et a permis un vote rapide sur la nomination.

Tuberville avait bloqué la nomination du lieutenant-général Ronald Clark pendant des mois, craignant que le principal assistant militaire du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, ainsi que d’autres membres du personnel, n’a pas immédiatement informé le président Joe Biden lorsque Austin a été hospitalisé avec des complications liées à un traitement contre le cancer plus tôt cette année.

Clark, que Biden avait nommé en juillet, a été confirmé mardi soir. Tuberville a déclaré mercredi qu’il avait abandonné sa candidature après avoir rencontré Clark et parlé à d’autres personnes au Pentagone.

Tuberville avait initialement exigé de voir un rapport de l’inspecteur général du Pentagone qui examinerait la question, mais ce rapport n’a pas encore été publié et le Congrès quittera Washington jusqu’après les élections de novembre.

« Je ne voulais pas le laisser en plan, alors je lui ai demandé de venir et nous nous sommes assis et avons discuté pendant environ une heure », a déclaré Tuberville. L’explication de Clark correspondait à celle d’autres personnes à qui il avait parlé, « alors je lui ai fait confiance et j’ai fait confiance à ce qu’il me disait », a déclaré Tuberville.

Il y a eu une frustration bipartite à l’égard d’Austin et de ses principaux collaborateurs plus tôt cette année après qu’il est devenu clair que Biden avait été tenu dans l’ignorance à propos de le secrétaire à la Défense n’étant pas aux commandes pendant des jours lors de sa visite à l’hôpital en janvier. Les législateurs ont fait valoir que cela aurait pu entraîner une confusion ou des retards dans l’action militaire.

Austin a été admis aux soins intensifs pour des complications liées à une opération chirurgicale pour un cancer de la prostate le 1er janvier, mais la Maison Blanche n’en a été informée que trois jours plus tard. Les cadres supérieurs d’Austin ont été informés le 2 janvier.

Tuberville a déclaré qu’il était toujours préoccupé par la situation et la façon dont elle s’est déroulée, mais après avoir parlé avec Clark, il pense qu’il n’était pas l’une des principales personnes responsables de l’échec.

« Nous avons des problèmes là-bas, mais ce n’était pas son problème », a déclaré Tuberville.

Austin avait alors déclaré qu’il assumait l’entière responsabilité de ses actes et avait présenté ses excuses à Biden. Il avait insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune faille dans le contrôle du département ou dans la sécurité de la nation car « à tout moment, moi ou le secrétaire adjoint étions en mesure d’exercer les fonctions de mon bureau ».

Une précédente étude du Pentagone sur la question avait imputé le secret aux restrictions de confidentialité et à l’hésitation du personnel, et avait appelé à des procédures améliorées, qui ont été mises en place.

Le blocage par un sénateur d’une nomination ou d’un projet de loi bloque un vote rapide par consentement unanime. Les démocrates auraient pu soumettre la nomination au vote, contournant le blocage, mais il aurait fallu plusieurs jours de débat pour le faire. Un vote n’aurait pas été prévu avant les élections de novembre.

Les objections contre Clark surviennent un an après que Tuberville ait bloqué des centaines de promotions militaires en raison d’une politique d’avortement du Pentagone. Le sénateur de l’Alabama a retardé les nominations pendant des mois, mais a cédé après avoir fait face à d’intenses critiques de la part de sénateurs des deux partis. a finalement approuvé 425 promotions et nominations militaires en novembre.

Les collègues républicains ont déclaré qu’ils étaient d’accord avec Tuberville sur la politique d’avortement, mais l’ont ouvertement poussé à abandonner ses prisesexprimant son inquiétude quant à l’état de préparation militaire et aux conséquences que cela faisait subir aux militaires et à leurs familles, qui n’avaient rien à voir avec la réglementation.