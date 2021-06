Le Sénat confirme la première femme directrice du Centre national de lutte contre le terrorisme

Abizaid arrive au poste avec une formation plus axée sur la lutte contre le terrorisme à l’étranger.

Le NCTC, comme on l’appelle communément, est l’un des sous-produits les plus visibles du 11 septembre 2001.

Le NCTC a été critiqué pour se concentrer sur les menaces à l’étranger et perdre de vue les menaces intérieures.

Le Sénat a voté pour la première femme confirmée directrice du Centre national américain de lutte contre le terrorisme, ont annoncé vendredi des responsables, donnant à l’administration Biden un autre acteur clé dans l’intensification de la bataille contre les ennemis à la fois étrangers et nationaux.

La confirmation de Christine S. Abizaid par un vote vocal jeudi intervient alors que la menace terroriste s’intensifie chez nous de la part des extrémistes nationaux et étrangers alors que le retrait américain d’Afghanistan a incité les talibans et les affiliés d’Al-Qaida à lancer des attaques de plus en plus meurtrières.

La directrice du renseignement national, Avril Haines, a félicité Abizaid vendredi pour son « sens du leadership, sa réflexion et son approche entreprenante qui lui permettront de diriger efficacement les travaux de la communauté du renseignement sur ces questions et de diriger la mission CT (contre-terrorisme) dans le futur ».

« Christy est bien connue et respectée dans la communauté antiterroriste, et je ne peux penser à personne de mieux pour diriger le NCTC pendant cette période critique », a déclaré Haines, la première femme à superviser les 18 agences de renseignement américaines, dans une déclaration donnée aux États-Unis. Aujourd’hui.

Michael Leiter, le troisième directeur du NCTC et l’un des plus anciens, a déclaré qu’Abizaid est bien placé pour diriger l’agence pendant une période de tels changements et turbulences, car elle se concentre davantage sur le terrorisme intérieur.

« Christy est un choix idéal, non seulement en raison de sa vaste expérience dans les opérations et la politique antiterroristes, mais parce qu’elle est une dirigeante dynamique qui comprend que le NCTC est à un point d’inflexion clé », a déclaré Leiter, un ancien procureur fédéral qui a servi pendant le Administrations Bush et Obama de 2007 à 2001.

Contexte pondéré de la lutte contre le terrorisme à l’étranger

Abizaid arrive au poste avec une expérience plus fortement axée sur la lutte contre le terrorisme à l’étranger.

Elle a été nommée sous-secrétaire adjointe à la Défense pour l’Afghanistan, le Pakistan et l’Asie centrale dans l’administration Obama et a servi pendant deux ans à partir de décembre 2014.

Avant de rejoindre le Bureau du secrétaire à la Défense, Abizaid a siégé au Conseil de sécurité nationale en tant que directeur de la lutte contre le terrorisme et conseiller politique principal de l’assistant du président pour la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Elle a également servi pendant sept ans au sein de la Force opérationnelle interarmées du renseignement de la Defence Intelligence Agency (DIA) contre le terrorisme en tant qu’analyste principale du renseignement dans la division Afghanistan-Pakistan et la division Irak/Moyen-Orient. Pendant ce temps, Abizaid s’est déployée à plusieurs reprises dans tout le Moyen-Orient, y compris une tournée en tant que représentante principale de la DIA contre le terrorisme en Irak, selon sa biographie du ministère de la Défense.

Abizaid est titulaire d’un baccalauréat en psychologie de l’Université de Californie à San Diego et d’une maîtrise en études de politique internationale de l’Université de Stanford.

En quittant le gouvernement, Abizaid aurait travaillé comme conseillère stratégique chez JPA Partners, le cabinet de conseil fondé par son père, général à la retraite et ancien chef du commandement central américain John P. Abizaid. Plus récemment, elle a occupé le poste de cadre chez Dell Technologies dans son organisation des opérations mondiales.

Le NCTC, comme on l’appelle communément, est l’un des sous-produits les plus visibles des attentats suicides du 11 septembre 2001 et des réformes adoptées par le Congrès à la suite de la pire attaque terroriste jamais commise sur le sol américain. Il a été créé en août 2004 en tant que centre d’échange géant où les forces de l’ordre comme le FBI pouvaient travailler sous un même toit avec la CIA et d’autres agences de renseignement pour améliorer le partage d’informations et l’analyse de la myriade de menaces provenant de milliers de sources nationales et étrangères.

Critiques du NCTC

Ces dernières années, le NCTC a été largement critiqué, en partie pour s’être tellement concentré sur la menace posée par les terroristes islamiques à l’étranger qu’il a perdu de vue le danger croissant des groupes suprémacistes blancs et antigouvernementaux locaux à l’intérieur des frontières américaines. Les critiques ont également accusé l’administration Trump d’avoir utilisé des personnes nommées par des politiciens au NCTC et d’autres agences de renseignement pour aider le président de l’époque, Donald Trump, à essayer de rester au pouvoir et d’écraser la dissidence.

L’un des critiques les plus virulents et les plus influents du NCTC est l’un de ses propres anciens directeurs, Russell Travers.

Un responsable de carrière de la sécurité nationale, Travers a été sommairement évincé par l’administration Trump en mars 2020 peu de temps après avoir déposé une plainte de dénonciateur concernant des problèmes généralisés au siège du NCTC juste en bas de la route de la CIA en Virginie.

Les responsables de Trump n’ont jamais dit pourquoi Travers avait été évincé, mais ont nié que cela avait quelque chose à voir avec sa plainte de dénonciateur.

Pour sa part, Travers a déclaré qu’il était devenu si alarmé par les problèmes au NCTC qu’il s’est senti obligé de partager ses préoccupations avec le principal chien de garde interne de la communauté du renseignement.

« Je pense qu’il y a des questions vraiment importantes qui doivent être abordées, et je ne pense pas qu’elles l’aient été jusqu’à présent », a déclaré Travers à Politico en juin dernier. « Et cela m’inquiète, car je pense que nous pourrions très facilement nous retrouver là où nous étions il y a 20 ans. »

« Certaines de ces avancées que nous avons faites sont fragiles, et il y a des questions extrêmement difficiles que le pays devra résoudre lorsqu’il s’agira d’évaluer les risques et d’allouer des ressources contre ce risque », a déclaré Travers à l’époque. « Et ce genre de conversation sophistiquée n’a tout simplement pas été eu. »

Travers a souligné qu’il ne peut toujours pas discuter des détails top secrets de sa plainte. Mais il a fourni quelques indices supplémentaires sur ce qu’il pense être des problèmes institutionnels au NCTC dans des commentaires publics plus récents.

En décembre dernier, Travers a déclaré au chroniqueur du Washington Post David Ignatius que les pénuries de financement et de personnel au NCTC « sapaient régulièrement, presque imperceptiblement le centre et augmentaient le risque » du même type d’attaque de type 11 septembre que le centre a été créé pour empêcher.

D’autres problèmes, a-t-il dit, incluent la mauvaise gestion, le gel des embauches, la médisance politique et l’ingérence inappropriée de la Maison Blanche dans les questions de renseignement qui sont censées rester indépendantes.

Au moment où il a déposé sa plainte, a déclaré Travers, il était devenu effectivement impuissant malgré son rôle de chef de file de l’effort de lutte contre le terrorisme à l’échelle du gouvernement. « J’étais ostensiblement le » directeur de mission « pour le terrorisme », a déclaré Travers à Ignatius, « mais je n’avais aucune autorité pour obliger quiconque en dehors du NCTC à faire quoi que ce soit. »