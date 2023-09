Le Sénat confirme CQ Brown à la tête des Joint Chiefs, dépassant ainsi le blocus de Tommy Tuberville

Tuberville a institué cette mesure pour protester contre la politique du Pentagone consistant à rembourser les troupes qui doivent voyager pour obtenir des avortements ou d’autres soins reproductifs.

Brown, aujourd’hui chef d’état-major de l’Air Force, est un choix historique. Il devient le deuxième officier noir à diriger les chefs d’état-major après le général Colin Powell. Et en tant que chef de l’Air Force, Brown a été le premier chef du service militaire noir.

La confirmation de Brown évite également une nouvelle vacance de poste sans précédent lorsque le général Mark Milley quittera le poste le plus élevé à la fin du mois. Le blocus des candidats a déjà entraîné le fait que trois postes parmi les chefs d’état-major – les chefs de l’armée, de la marine et du corps des marines – se retrouvent sans dirigeants confirmés par le Sénat.

« En fin de compte, le Sénat votera massivement pour surmonter le blocage imposé par le sénateur Tuberville à l’encontre de ces trois candidats, … et la politique de l’avortement que le sénateur Tuberville abhorre restera en place », a déclaré Schumer. « Mais le mal qu’il cause aux militaires et à leurs familles demeure et, malheureusement, continue pour des centaines d’autres personnes. »

Le Sénat devrait également voter jeudi pour confirmer le général Randy George et le général Eric Smith, les choix de Biden pour diriger l’armée et les Marines, respectivement. Les deux candidats, qui sont les officiers n°2 de leurs services, occupent ces postes à titre intérimaire.

Mais ces trois promotions ne représentent qu’une fraction des plus de 300 promotions seniors qui sont encore en suspens car Tuberville refuse de permettre leur confirmation rapide. Tuberville ne peut à lui seul bloquer la confirmation de qui que ce soit et a insisté sur le fait que les démocrates pouvaient simplement voter sur des choix individuels.

Président des forces armées du Sénat Jack Reed (DR.I.) s’est engagé à continuer à travailler pour sortir de l’impasse et a suggéré que la campagne de pression des démocrates portait ses fruits.

« Je pense que de plus en plus de gens comprennent les graves dommages causés à notre armée », a déclaré Reed, « et la question se pose de savoir à quel moment le sénateur Tuberville et d’autres décident, et leurs électeurs décident, que tactiquement, ce n’est pas la bonne solution. manière appropriée de traiter le problème.

Pendant des mois, Schumer avait refusé de prendre en considération les candidats individuels, gardant plutôt la pression sur les républicains pour qu’ils interviennent. Les démocrates et l’administration ont noté que cela prendrait plusieurs centaines d’heures de temps de parole pour passer en revue tous les candidats.

Mais Tuberville prévoyait de présenter sa propre motion de procédure pour forcer un vote sur la nomination de Smith mercredi, forçant ainsi la main de Schumer. Un vote imposé par Tuberville aurait mis les démocrates dans la situation délicate de potentiellement bloquer l’un des candidats de Biden.

Alors qu’il revendiquait la victoire, Tuberville a réitéré que Schumer autorisant les votes sur les trois choix des chefs d’état-major ne changeait rien à ses objections sous-jacentes.

« Pour être clair, mon emprise est toujours en place. Cette suspension restera en place aussi longtemps que la politique du Pentagone en matière d’avortement illégal restera en vigueur », a déclaré Tuberville. « Si le Pentagone lève cette politique, alors je lèverai mon emprise. C’est aussi simple que ça.

Certains sénateurs républicains ont toutefois prédit qu’une action concernant quelques principaux candidats pourrait conduire à des pourparlers qui finiraient par sortir de l’impasse.

Le sénateur, membre du classement des forces armées du Sénat. Roger Wicker

(R-Miss.) a déclaré après le vote : « il y a une lueur d’espoir ».

Le sénateur Tim Kaine (D-Va.) a prévu une action du Sénat la semaine prochaine sur d’autres candidats, qualifiant les confirmations de cette semaine de « nécessaires mais pas suffisantes ».

« Nous avons mis en place un ensemble de mesures qui nous permettront de mener à bien tous ces travaux », a déclaré Kaine. Il a ajouté que les prises sont « mauvaises et nous allons maintenir la pression ».

Malgré le blocus, la nomination de Brown a suscité un profond soutien bipartisan en faveur du général discret de l’Air Force pour succéder à Milley.

Pilote de chasse comptant plus de 3 000 heures de vol, Brown a été chef des forces aériennes du Pacifique avant de rejoindre le Pentagone pour son poste actuel. Selon ses partisans, cette expérience lui confère les compétences nécessaires alors que l’armée se concentre sur la Chine comme principale menace à long terme.

Brown a également commandé du personnel de l’armée de l’air au Moyen-Orient et a servi en Europe lorsque la Russie a annexé illégalement la Crimée en 2014.

Brown a également parlé de sa propre expérience, après le meurtre de George Floyd en 2020, en tant que l’un des rares pilotes noirs du service. Dans une vidéo émouvanteBrown a réfléchi sur « mes propres expériences qui ne chantaient pas toujours la liberté et l’égalité ».

Et même si sa nomination a bénéficié d’un sursis dans l’impasse au Sénat qui a fait des ravages dans les rangs, Brown a mis en garde les législateurs quant aux effets considérables des retards. Le maintien de Tuberville pourrait convaincre de nombreux officiers subalternes de partir, a-t-il prévenu lors de son audition de confirmation en juillet.

« Nous avons nos officiers subalternes qui lèveront désormais les yeux et diront : ‘Si c’est le défi que je devrai relever à l’avenir… je vais trouver un équilibre entre ma famille et occuper un poste supérieur' », « , a déclaré Brown. « Et nous perdrons des talents à cause de ces défis. »

Joe Gould a contribué à ce rapport.