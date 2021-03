Le Sénat confirme Cardona comme secrétaire à l’éducation de Biden

Le Sénat a voté lundi pour confirmer Miguel Cardona en tant que secrétaire à l’éducation, ouvrant la voie à la direction des efforts du président Joe Biden pour rouvrir les écoles du pays au milieu de la pandémie de coronavirus.

Cardona, 45 ans, un ancien enseignant d’école publique qui est devenu le chef de l’éducation du Connecticut, a été approuvé par un vote de 64-33.

Il prend en charge le département de l’éducation dans un contexte de tension croissante entre les Américains qui pensent que les étudiants peuvent maintenant retourner en classe en toute sécurité et d’autres qui disent que les risques sont encore trop grands.

Bien que son poste ait une autorité limitée pour forcer les écoles à rouvrir, Cardona sera invité à jouer un rôle central dans la réalisation de l’objectif de Biden d’avoir une majorité d’écoles élémentaires ouvertes cinq jours par semaine au cours de ses 100 premiers jours. Il sera chargé de guider les écoles tout au long du processus de réouverture et de partager les meilleures pratiques sur la façon d’enseigner pendant une pandémie.

Le mois dernier, les Centers for Disease Control and Prevention ont publié une feuille de route pour ramener les élèves dans les classes en toute sécurité. L’agence a déclaré que les masques, la distanciation sociale et d’autres stratégies devraient être utilisés, mais la vaccination des enseignants n’était pas une condition préalable à la réouverture.

Cardona, qui a attiré l’attention pour ses efforts de réouverture des écoles dans le Connecticut, a promis de faire de sa priorité absolue la réouverture des écoles. Lors de son audience de confirmation au Sénat le mois dernier, il a déclaré qu’il y avait «d’excellents exemples dans tout notre pays d’écoles qui ont pu rouvrir en toute sécurité».

Le débat est devenu une tempête politique pour Biden, qui est pris entre des intérêts divergents alors qu’il vise à faire entrer les élèves dans la salle de classe sans provoquer les puissants syndicats d’enseignants qui ont contribué à le placer à la Maison Blanche. Il dit que son objectif de ramener les élèves en classe est possible si le Congrès approuve son plan de secours, qui comprend 130 milliards de dollars pour les écoles du pays.

Les républicains ont réprimandé Biden pour ne pas avoir rouvert les écoles plus rapidement, tandis que les syndicats d’enseignants se sont opposés à la décision de l’administration de continuer avec les tests standardisés requis par le gouvernement fédéral pendant la pandémie.

L’histoire continue

Le terrain difficile n’est cependant pas nouveau pour Cardona, qui a dû faire face à une tension similaire en naviguant dans la pandémie dans le Connecticut, et qui a rapidement gagné les éloges même de la part des critiques de Biden.

Les républicains du Congrès ont applaudi les efforts de Cardona pour rouvrir des écoles dans le Connecticut, et certains le voient comme un allié potentiel dans leur soutien aux écoles à charte. Les enseignants, quant à eux, le voient comme un partenaire qui apporte des années d’expérience dans l’éducation et connaît les exigences de l’enseignement.

La nomination continue une ascension fulgurante pour Cardona, qui a été nommé à la tête du département de l’éducation du Connecticut en 2019 après avoir passé 20 ans à travailler à Meriden, dans le Connecticut, dans les écoles publiques – le même district qu’il fréquentait enfant.

Il a commencé sa carrière en tant qu’enseignant de quatrième année avant de devenir le plus jeune directeur de l’État à 28 ans. En 2012, il a été nommé directeur de l’année dans le Connecticut et en 2015, il est devenu un surintendant adjoint du district. Lorsqu’il a été nommé commissaire à l’éducation de l’État, il est devenu le premier Latino à occuper ce poste.

Cardona a grandi dans un projet de logement public à Meriden, élevé par des parents venus dans le Connecticut de Porto Rico alors qu’ils étaient enfants. Tout au long de sa carrière, il s’est concentré sur la réduction des écarts en matière d’éducation et sur le soutien à l’éducation bilingue. C’est un problème personnel pour Cardona, qui dit qu’il ne parlait que l’espagnol lorsqu’il est entré à la maternelle et qu’il avait eu du mal à apprendre l’anglais.

Cardona a été le premier de sa famille à obtenir son diplôme universitaire et ses trois diplômes comprennent un doctorat en éducation de l’Université du Connecticut. Lui et sa femme, Marissa, ont deux enfants au lycée.

Ses racines profondes dans l’enseignement public correspondaient aux critères que Biden recherchait chez un secrétaire à l’éducation. Au cours de sa campagne, Biden a promis de choisir un secrétaire ayant une expérience dans l’éducation publique. Il était censé créer un contraste avec la secrétaire de l’époque, Betsy DeVos, un milliardaire du Michigan qui a passé des décennies à défendre des politiques de choix de l’école.

Dans un monde de l’éducation de plus en plus fractionné, Cardona s’est juré d’être un unificateur. Lors de son audience de confirmation, il a promis de s’engager avec «la vaste et diverse communauté de personnes qui ont un intérêt dans l’éducation». Il a ajouté que «nous gagnons en force en nous unissant.

Alors qu’il travaille pour aider les écoles à rouvrir, il sera également chargé de les aider à faire face aux dommages que la pandémie a causés sur l’apprentissage des élèves. Il a fait écho à l’appel de Biden pour un financement de l’éducation supplémentaire, affirmant que les écoles devront élargir les programmes universitaires d’été et embaucher plus de conseillers pour aider les étudiants ayant des problèmes de santé mentale.

Il est également susceptible de faire face à un test précoce car il évalue la flexibilité à accorder aux États lorsqu’ils administrent des tests standardisés. La semaine dernière, le ministère de l’Éducation a ordonné aux États de poursuivre les tests annuels, mais a déclaré que les évaluations pourraient être proposées en ligne ou retardées jusqu’à l’automne. L’agence a également évoqué la possibilité que les États se voient accorder une «flexibilité d’évaluation supplémentaire» dans certains cas.

Certains États font déjà pression pour cette flexibilité supplémentaire, y compris le Michigan, qui demande de remplacer les tests d’État par des évaluations «de référence» locales qui ont été administrées cette année. Ce sera à Cardona de décider du degré de clémence à accorder.

Les républicains ont également préparé le terrain pour un combat contre les athlètes transgenres. Lors de l’audience du mois dernier, le sénateur Rand Paul, R-Ky., A soulevé des objections concernant des politiques permettant aux filles transgenres de participer à l’athlétisme des filles. C’est le sujet d’une bataille juridique dans le Connecticut, où certains athlètes cisgenres contestent une politique d’État qui permet aux étudiants transgenres de participer en tant que sexe identifié.

Pressé par Paul de prendre position sur la question, Cardona a déclaré qu’il soutiendrait le droit de «tous les étudiants, y compris les étudiants transgenres».