Le Sénat cherche à rejeter rapidement les accusations de destitution de Mayorkas lors d’un procès rapide

Et ils ne doutent pas qu’ils auraient les voix pour l’acquitter. Une condamnation nécessiterait une majorité des deux tiers, ce qui signifie qu’au moins 18 sénateurs démocrates devraient se joindre aux républicains pour déclarer M. Mayorkas coupable.

“Ces accusations sont une imposture totale – vraiment honteuse – et elles ne méritent absolument aucune dignité”, a déclaré le sénateur Richard Blumenthal, démocrate du Connecticut et membre de la commission judiciaire. “Il s’agit d’une simple manoeuvre politique de la part de la frange d’extrême droite du mouvement MAGA et, je pense, devrait être rejetée sans préavis.”

En vertu de la Constitution, le Sénat doit examiner les accusations de mise en accusation approuvées par la Chambre, ce qui signifie qu’un procès, quel qu’il soit, avec des sénateurs assermentés comme jurés, est inévitable une fois les articles rendus. Mais à partir de ce moment, ils disposent de nombreuses options pour procéder.

Les républicains de la Chambre ont réclamé un procès complet.

“S’ils ignorent cela et le jettent simplement à la poubelle sans le prendre aussi au sérieux que le peuple américain, alors il y aura des responsabilités et des conséquences”, a déclaré mercredi matin le représentant Steve Scalise de Louisiane, leader de la majorité, à propos du Sénat. . “Ils doivent faire leur travail.”

Le Sénat a tenu une poignée de procès en destitution très médiatisés, le plus récemment les procès de 2020 et 2021 de l’ancien président Donald J. Trump, qui se sont tous deux soldés par son acquittement. Le seul autre secrétaire de cabinet à avoir été mis en accusation, William Belknap, qui a démissionné avant que la Chambre n’approuve les accusations portées contre lui en 1876, a également été acquitté.